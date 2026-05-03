ETV Bharat / state

हरियाणा रोडवेज ने ट्रैक्टर ट्रॉली को मारी टक्कर, घायल हुई तेहरवीं में जा रही महिलाएं, मची चीख पुकार

हरचंदपुर निजामपुर गांव निवासी लगभग डेढ़ दर्जन महिलाएं ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर फरकपुर गांव जा रही थी.

MANGALORE TRACTOR TROLLEY ACCIDENT
मंगलौर ट्रैक्टर ट्रॉली हदसा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 3, 2026 at 6:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रुड़की: हरिद्वार जिले में मंगलौर कोतवाली के सामने एक बड़ा सड़क हादसा होने से बाल-बाल बच गया. यहां पर एक हरियाणा रोडवेज की बस ने आगे चल रही ट्रैक्टर-ट्रॉली में जोरदार टक्कर मार दी. ट्रैक्टर ट्रॉली में करीब 18 महिलाएं सवार थीं. जिनमें से कुछ महिलाएं टक्कर लगने के बाद सड़क पर गिर गई. जिसमें वह घायल हो गई. हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई.

बताया गया है कि सभी महिलाएं मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के निजामपुर गांव की रहने वाली हैं. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा घायलों को अस्पताल भिजवाया गया. घटना के बाद बस चालक मौके से बस लेकर फरार हो गया. जिसकी पुलिस तलाश कर रही है.

जानकारी के मुताबिक, हरचंदपुर निजामपुर गांव निवासी लगभग डेढ़ दर्जन महिलाएं ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर भगवानपुर थाना क्षेत्र के फरकपुर गांव में आयोजित एक तेहरवीं कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रही थीं. इसी दौरान मंगलौर कोतवाली के सामने अचानक पीछे से आई एक हरियाणा रोडवेज की बस ने ट्रॉली को पीछे से टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रॉली में टक्कर लगते ही उसके आगे एक और उपलों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर जा लगी और ट्रॉली में बैठी करीब एक दर्जन महिलाएं सड़क पर गिर गईं. सड़क पर गिर कर घायल हो गईं. साथ ही सड़क पर उपले भी बिखर गए.

मंगलौर ट्रैक्टर ट्रॉली हदसा (ETV Bharat)

हादसे के बाद बस चालक लेकर मौके से फरार हो गया. हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई. शोर की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने तत्काल 108 एंबुलेंस सेवा को बुलाकर सभी घायलों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल भिजवाया. बताया जा रहा है कि कुछ महिलाओं को गंभीर चोटें आई हैं. हादसे के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की लंबी कतार लग गई. यातायात बाधित हो गया. पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त ट्रैक्टर-ट्रॉली को सड़क किनारे लगवाया.

एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया सभी घायल महिलाएं खतरे से बाहर हैं. प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही को हादसे का कारण माना जा रहा है. फिलहाल मामले की जांच पड़ताल की जा रही है.

पढे़ं- देहरादून के मोहब्बेवाला में हुआ 10वां सड़क हादसा, क्या इस 'ब्लैक स्पॉट' पर एक्सीडेंट की ये है वजह?

पढे़ं- देहरादून में भीषण हादसा, 6 गाड़ियों की भिड़ंत, 2 लोग घायल

TAGGED:

मंगलौर ट्रैक्टर ट्रॉली हदसा
मंगलौर कोतवाली एक्सीडेंट
मंगलौर हरियाणा रोडवेज एक्सीडेंट
MANGALORE TRACTOR TROLLEY ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.