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हरियाणा के जींद में बस पलटी, रेस्ट हाउस की दीवार में जा घुसी, स्कूटी सवार को बचाने के चक्कर में हादसा

जींद : हरियाणा के पंचकूला से हिसार जा रही हरियाणा रोडवेज की किलोमीटर स्कीम की बस सोमवार दोपहर को नरवाना के हरियल चौक पर अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार रेस्ट हाउस की दीवार तोड़ कर पलट गई. हादसे में ड्राइवर समेत लगभग 35 यात्री घायल हो गए हैं. ड्राइवर समेत 8 यात्रियों को इलाज के लिए नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. गनीमत ये रही कि किसी यात्री को गंभीर चोट नहीं आई है. हादसा स्कूटी सवार व्यक्ति को बचाने के चक्कर में हुआ. शहर थाना नरवाना पुलिस मामले की जांच कर रही है.

नरवाना में बस पलटी : पंचकूला डिपो की हरियाणा रोडवेज की किलोमीटर स्कीम की बस सोमवार को हिसार के लिए रवाना हुई थी. जब बस नरवाना के हरियल चौक पर बस अड्डे की तरफ जा रही थी तो आगे अचानक स्कूटी सवार आ गया जिसको बचाने के फेर में चालक ने कट मारा तो बस अनियंत्रित हो कर डिवाइडर को पार करते हुए रेस्ट हाउस की दीवार को तोड़ते हुए पलट गई. इसके बाद चीख-पुकार मच गई. सूचना मिलने के साथ डीएसपी कमलदीप राणा पुलिसबल के साथ मौके पर पहुंच गए और आसपास के लोगों के सहयोग से बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाल नागरिक अस्पताल नरवाना पहुंचाया. गनीमत रही कि किसी यात्री की जान नहीं गई.

हरियाणा के जींद में बस पलटी (ETV Bharat)

35 यात्री घायल : घटना के दौरान बस मे 35 यात्री सवार थे जिसमें सभी यात्रियो को चोटें आई हैं लेकिन गंभीर रूप से कोई यात्री घायल नहीं हुआ है. जो आठ यात्री अस्पताल मे भर्ती हुए उनमें बस चालक गांव सुलेहड़ा निवासी अनिल, गांव काकडौद निवासी बाला, भाणा निवासी संजय, लाडवा निवासी प्रिंस, नरवाना निवासी कमलेश, राजेंद्र, हिसार निवासी आर्यन, चुरू राजस्थान निवासी अविनाश शामिल है. प्रिंस को बेहतर इलाज के लिए जिला मुख्यालय अस्पताल रेफर किया गया है.

क्रेन से उठाई बस : बस के पलटने से तेज़ आवाज़ भी हुई. यात्रियों ने बचाव में चिल्लाना शुरू कर दिया. बस को पलटते देख राहगीरों ने तत्काल बचाव अभियान शुरू कर दिया. उसी दौरान पुलिस तथा एंबुलेंस भी मौके पर पहुंच गई और बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला. हादसे में यात्रियों को चोटें तो आई लेकिन किसी को गंभीर चोट ना आने पर बाकी लोगों ने राहत की सांस ली. हादसे के कारण जींद-पटियाला नेशनल हाइवे की एक साइड बाधित हो गई. पुलिस ने मौके पर दो क्रेनों को बुला कर बस को उठाया जिसके बाद यातायात बहाल हुआ.