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रामपुर नें हरियाणा रोडवेज बस ट्राले से टकराई, 12 से अधिक यात्री घायल

रामपुर के नारकंडा बाजार में हरियाणा रोडवेज बस का एक्सीडेंट हो गया. पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ किया मामला दर्ज.

हरियाणा रोडवेज बस एक्सीडेंट
हरियाणा रोडवेज बस एक्सीडेंट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 9, 2026 at 7:26 PM IST

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रामपुर बुशहर: हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में हरियाणा रोडवेज बस हादसे का शिकार हो गई. घटना में 12 से अधिक यात्रियों को चोटें लगी है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने बस ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है.

यह घटनाशनिवार सुबह की है. शिमला जिला के नारकंडा बाजार में हरियाणा रोडवेज की एक बस सड़क किनारे खड़े ट्राले से जा टकराई. हादसे में बस में सवार करीब 12 से 13 यात्रियों को हल्की चोटें आई हैं. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. सूचना मिलने पर पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया.

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, थाना कुमारसैन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 281 और 125(a) के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस को दिए बयान में शिकायतकर्ता खेम चंद ने बताया, 'वह हरियाणा रोडवेज की बस (HR67GV-7398) में चंडीगढ़ से रामपुर की ओर जा रहा था. लेकिन सुबह के समय जैसे ही बस शिमला जिले के नारकंडा बाजार पहुंची, ड्राइवर ने तेज रफ्तार से बस चलाई, जिससे बस सड़क किनारे खड़े ट्राला (PB65AS-0829) से जा टकराई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस में बैठे कई सवारियों को चोटें आईं. हालांकि सभी घायलों को मामूली चोटें आई हैं और कुछ यात्री अपनी सुविधा अनुसार मौके से ही अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गए'.

बस चालक की पहचान संदीप कुमार के रूप में हुई है. जो जिला सोनीपत, हरियाणा का रहने वाला है. मामले की जांच पुलिस चौकी नारकंडा के प्रभारी उप निरीक्षक संदीप कुमार द्वारा की जा रही है. पुलिस हादसे के कारणों की गहनता से जांच कर रही है.

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