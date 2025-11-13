"हरियाणा में 251 ब्लैक स्पॉट्स जानलेवा", डीजीपी ओपी सिंह ने केंद्र और राज्य सरकार को लिखा पत्र
हरियाणा में 251 ब्लैक स्पॉट्स जानलेवा है. इसे लेकर डीजीपी ओपी सिंह ने केंद्र और राज्य सरकार को पत्र लिखा है.
Published : November 13, 2025 at 12:53 AM IST
पंचकूला: हरियाणा के विभिन्न जिलों की सड़कें बीते कई वर्षों से लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रही हैं. हाल में हरियाणा पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ओपी सिंह ने सड़क हादसों पर एडवाइजरी के जरिए चिंता जाहिर करते हुए कहा था कि जनवरी-अक्टूबर 2025 में हरियाणा में सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 4,000 मौतें हुईं, जो हत्या की तुलना में पांच गुना अधिक है. सड़क हादसों के मामले पर अब डीजीपी ने चिंता व्यक्त की है. यहां तक कि उन्होंने सड़क सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए राज्यभर में चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स (दुर्घटनाग्रस्त स्थल) के शीघ्र सुधार के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को पत्र भी लिखा है.
इन पदाधिकारियों को स्थिति से अवगत कराया: डीजीपी ने यह पत्र सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव आईएएस वी उमाशंकर और लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग, हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव आईएएस अनुराग अग्रवाल को लिखा है.
सालों से 251 ब्लैक स्पॉट्स बने हैं जानलेवा: डीजीपी ओपी सिंह ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि "हरियाणा पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किए गए विश्लेषण में राज्यभर में कई ऐसे ब्लैक स्पॉट्स की पहचान हुई है, जहां कम समय में पांच या इससे अधिक सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं. बताया कि प्रदेश में वर्ष 2019-20 से 2023-24 के बीच कुल 474 ब्लैक स्पॉट्स चिन्हित किए गए थे. लेकिन इनमें से अब तक 223 स्थलों का सुधार कार्य ही पूरा हो सका है. जबकि 251 ब्लैक स्पॉट्स को अब तक ठीक नहीं किया गया है." उन्होंने कहा कि "इन स्थानों पर सड़क सुधार, साइनेज लगाना, सर्विस रोड निर्माण, गति नियंत्रक उपाय और लाइट व्यवस्था में सुधार जैसी इंजीनियरिंग पहलों में देरी हो रही है. इसी कारण लगातार हो रही दुर्घटनाओं के चलते अनावश्यक रूप से जनहानि हो रही है."
केंद्र और राज्य एजेंसियों को निर्देश जारी करने का अनुरोध: डीजीपी ने अपने पत्र में अनुरोध किया है कि "सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और पीडब्ल्यूडी (भवन एवं सड़कें) विभाग, हरियाणा अपने अधीन कार्यरत प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग यूनिट्स और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करें, ताकि सभी लंबित ब्लैक स्पॉट्स का शीघ्र और गुणवत्तापूर्ण सुधार किया जा सके." उन्होंने कहा कि "इन स्थलों पर समयबद्ध इंजीनियरिंग सुधार न केवल सड़क सुरक्षा को बढ़ाएंगे, बल्कि राज्य में सड़क मृत्यु दर भी उल्लेखनीय रूप से घटेगी."
#WATCH | Panchkula, Haryana: | On his letter about traffic advisory, Haryana DGP OP Singh says, " ...in the last 8-10 months, 4000 people have died in road accidents, most of them are breadwinners. they leave behind young widows and orphaned children... the reason is the same:… pic.twitter.com/ga4qWKwSYg— ANI (@ANI) November 10, 2025
सड़क सुरक्षा पर हरियाणा सरकार का फोकस: हरियाणा सरकार द्वारा सड़क हादसे के पीड़ितों के लिए डेढ़ लाख रुपये तक के कैशलेस और निशुल्क उपचार की योजना लागू की गई है, जिससे दुर्घटना के तुरंत बाद घायलों को समय पर चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित की जा सके.
किन जिलों में कितने स्थल जानलेवा: प्रदेश में जिन खतरनाक ब्लैक स्पॉट्स का काम फिलहाल तक अधर में हैं, उनमें- फरीदाबाद (28) स्थल, गुरुग्राम (25), सोनीपत (21), पलवल (20), करनाल (20) और पानीपत में (15) स्थल समेत कई जिलों के ब्लैक स्पॉट्स शामिल हैं. हालांकि इन स्थलों का सुधार कार्य जारी होने की जानकारी दी गई है.
जीवन अनमोल है, हर सड़क सुरक्षित हो: डीजीपी ओपी सिंह ने कहा कि "हरियाणा पुलिस केवल कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि नागरिकों के जीवन की सुरक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध है. सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए पुलिस, प्रशासन और अभियंत्रण विभागों का संयुक्त प्रयास जरूरी है." उन्होंने कहा कि "हर जीवन अनमोल है और हर सड़क को सुरक्षित बनाने का लक्ष्य है." उन्होंने आगे कहा कि "सड़क सुरक्षा को लेकर हरियाणा पुलिस की पहल 'प्रिवेंटिव पुलिसिंग' की दिशा में एक और ठोस कदम है, जिसमें डेटा विश्लेषण, इंटर-डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन और तकनीकी सुधार के माध्यम से स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है."
हरियाणा पुलिस का संकल्प: डीजीपी ओपी सिंह ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि "मंत्रालय और विभागों के सहयोग से जल्द ही सभी लंबित ब्लैक स्पॉट्स का सुधार कार्य पूरा होगा, जिससे हरियाणा सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में एक मॉडल स्टेट के रूप में उभरेगा."