हरियाणा ने EWS इनकम लिमिट बढ़ाई, अब 8 लाख रुपये की आय वाले परिवारों की बल्ले-बल्ले
हरियाणा सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) कैटेगरी के लिए सालाना इनकम लिमिट को 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख कर दिया है.
Published : January 14, 2026 at 10:58 PM IST
चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को राहत देने वाला बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने EWS वर्ग में आरक्षण का लाभ लेने के लिए परिवारों की वार्षिक आय की सीमा बढ़ाते हुए 6 लाख रुपए से बढ़ाकर अब 8 लाख रुपए कर दी है.
EWS की इनकम लिमिट बढ़ी : हरियाणा सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) कैटेगरी के लिए सालाना पारिवारिक इनकम लिमिट को 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दिया है, जिससे ये केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के बराबर हो गई है. एक आधिकारिक बयान में बुधवार को बताया गया कि इस संबंध में मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा एक पत्र जारी किया गया है.
सालाना 8 लाख रुपए किया गया : ये संशोधित इनकम क्राइटेरिया सिविल पदों और सेवाओं में सीधी भर्ती में आरक्षण के साथ-साथ राज्य में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में एडमिशन पर लागू होगा. राज्य सरकार द्वारा जारी आधिकारिक निर्देशों के अनुसार, पहले सालाना 6 लाख रुपये की इनकम लिमिट 25 फरवरी, 2019 के निर्देशों के तहत तय की गई थी. बयान में कहा गया है कि बाद में इस मामले की समीक्षा की गई, और सरकार ने अब इनकम की ऊपरी सीमा को बढ़ाकर सालाना 8 लाख रुपये करने का फैसला किया है.
हरियाणा सरकार ने अक्टूबर में पॉलिसी बनाई : हरियाणा सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में ईडब्ल्यूएस पॉलिसी लागू की. वर्षों से किराए के मकानों, झुग्गियों या अस्थायी कमरों में रहकर अपने घर का सपना देखने वालों के लिए ये पॉलिसी बनाई गई थी. पॉलिसी के तहत हर लाइसेंस प्राप्त कॉलोनी में 20 प्रतिशत प्लॉट और हर ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में 15 प्रतिशत फ्लैट आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अनिवार्य रूप से सुरक्षित रखे जाएंगे. इससे शहरी इलाकों में गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार भी मुख्यधारा की कॉलोनियों का हिस्सा बनेंगे. राज्य में EWS के तहत सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण, RTE के तहत मुफ्त शिक्षा, चिराग योजना के तहत वित्तीय सहायता समेत कई मदद दी जाती है. हालांकि EWS प्रमाणपत्र आमतौर पर एक साल के लिए वैध होता है और इसे हर साल रिन्यू कराना पड़ता है .
