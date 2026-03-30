हिमाचल एंट्री टैक्स के विरोध में सड़क पर उतरे लोग, बरोटीवाला में हरियाणा के लोगों ने जमकर किया प्रदर्शन
हिमाचल एंट्री टैक्स बढ़ोतरी के विरोध में हरियाणा के लोगों ने बरोटीवाला टोल पर प्रदर्शन कर टोल फ्री की मांग की है.
Published : March 30, 2026 at 2:13 PM IST|
Updated : March 30, 2026 at 2:40 PM IST
नालागढ़/चंडीगढ़: हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से 1 अप्रैल से एंट्री टैक्स में की गई बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध तेज हो गया है. पहले पंजाब में विरोध की लहर उठी थी, अब हरियाणा के लोग भी बॉर्डर क्षेत्रों में प्रदर्शन कर रहे हैं. फैसले से नाराज लोगों का कहना है कि यह बढ़ोतरी आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल रही है.
बरोटीवाला टोल पर प्रदर्शन: वहीं, बरोटीवाला एंट्री टोल पर सोमवार सुबह हरियाणा के सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए. पंचायत प्रतिनिधियों, बीडीसी सदस्यों और स्थानीय नेताओं की अगुवाई में प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की. इस दौरान लोगों ने कुछ समय के लिए टोल को फ्री कर दिया और फैसले के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया.
मौके पर पहुंची पुलिस टीम: बिगड़ते हालात को देखते हुए हरियाणा और हिमाचल प्रदेश पुलिस मौके पर पहुंची. तहसीलदार बद्दी जितेंद्र ठाकुर भी घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों से बातचीत की. प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को शांत करने की कोशिश की और उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया.
5 किलोमीटर दायरे में छूट की मांग: प्रदर्शनकारियों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए स्पष्ट किया कि बॉर्डर से 5 किलोमीटर के दायरे में टोल टैक्स पूरी तरह माफ किया जाए. उनका कहना है कि सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों का रोजमर्रा का आना-जाना लगा रहता है, ऐसे में यह बढ़ोतरी अनुचित है.
टोल फ्री व्यवस्था बहाल की मांग: प्रदर्शनकारी लक्ष्मण दास ने कहा कि, "हमारा हिमाचल से गहरा सामाजिक और पारिवारिक संबंध है. हम नियमित रूप से हरिपुर और बाबा बालकनाथ जैसे धार्मिक स्थलों पर जाते हैं. टोल टैक्स बढ़ने से हमें अपने ही क्षेत्र में आने-जाने के लिए अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ रहा है. हमारी मांग है कि पहले की तरह टोल फ्री व्यवस्था बहाल की जाए."
आंदोलन की चेतावनी: प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि, "अगर सरकार ने जल्द फैसला नहीं लिया तो हम बड़े स्तर पर उग्र आंदोलन करेंगे, जिसमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल होंगे. जरूरत पड़ी तो सड़क जाम भी किया जाएगा." वहीं, तहसीलदार जितेंद्र ठाकुर ने कहा कि, "लोगों को शांतिपूर्वक समझाया गया है और उनका मांग पत्र सरकार तक भेज दिया गया है. सरकार इस पर गंभीरता से विचार करेगी."
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