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बिहार में शराब से भरी कार में लगी आग तो गड्ढे में छोड़कर भागा तस्कर, लूटने पहुंच गए लोग

कैमूर में गाड़ी गड्ढे में छोड़कर भागा चालक ( ETV Bharat )

हरियाणा नंबर की कार में लदी थी शराब