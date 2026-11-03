बिहार में शराब से भरी कार में लगी आग तो गड्ढे में छोड़कर भागा तस्कर, लूटने पहुंच गए लोग
Bihar Liquor Smuggling: आग लगने पर शराब लदी कार को गड्ढे में धकेल कर चालक मौके से फरार हो गया. रिपोर्ट- विशाल कुमार
Published : November 3, 2026 at 7:34 PM IST
कैमूर: बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है, सरकार शराब की तस्करी और अवैध बिक्री पर रोक लगाने के लिए लगातार कार्रवाई का दावा करती है. इसके बावजूद शराब की तस्करी से जुड़े मामले आए दिन सामने आते रहते हैं. ताजा मामला कैमूर से सामने आया है.
हरियाणा नंबर की कार में लदी थी शराब
जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र के दसौती गांव के पास एक हरियाणा नंबर की सफेद कार में अचानक आग लग गई. बताया जा रहा है कि कार में शराब लदी हुई थी, आग लगने के बाद कार में सवार लोगों ने गाड़ी को सड़क किनारे पानी से भरे गड्ढे में धकेल दिया और मौके से फरार हो गए.
कार को बाहर निकालने की कोशिश
सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से कार को बाहर निकालने की कोशिश करने लगी. इसी दौरान कार से शराब के पैकेट पानी में गिरकर तैरने लगे. इसके बाद वहां मौजूद कई ग्रामीण शराब के पैकेट उठाने के लिए पानी में कूद पड़े.
शराब के पैकेट लेकर जाते दिखे लोग
घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ लोग शराब के पैकेट लेकर जाते दिखाई दे रहे हैं. खास बात यह है कि यह सब पुलिस की मौजूदगी में हुआ. वहीं थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार का कहना है कि ग्रामीणों ने शराब उठाई थी, लेकिन उसे वापस ले लिया गया और कोई भागा नहीं है.
प्रत्यक्षदर्शी का बयान
प्रत्यक्षदर्शी आनंद सिंह ने बताया कि सड़क से गुजर रही हरियाणा नंबर की सफेद कार में अचानक आग लग गई थी. कार में सवार लोगों ने स्थिति को भांपते हुए पहले गाड़ी से शराब की एक बोतल निकाली और फिर कार को धक्का देकर सड़क किनारे पानी से भरे गड्ढे में पलट दिया. इसके बाद कार सवार लोग पास के नहर वाले रास्ते से फरार हो गए.
"सड़क से गुजर रही हरियाणा नंबर की सफेद कार में अचानक आग लग गई थी. कार में सवार लोगों ने स्थिति को भांपते हुए पहले गाड़ी से शराब की एक बोतल निकाली और फिर कार को धक्का देकर सड़क किनारे पानी से भरे गड्ढे में पलट दिया. इसके बाद कार सवार लोग पास के नहर वाले रास्ते से फरार हो गए."- आनंद सिंह, प्रत्यक्षदर्शी
राहगीरों और स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना
घटना के बाद राहगीरों और स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही मोहनिया थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची. मौके पर मौजूद पीटीसी पुलिस अधिकारी योगेंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि एक कार में आग लगने के बाद उसे पानी में धकेल दिया गया है.
बची हुई शराब को किया गया जब्त
पुलिस टीम मौके पर पहुंची और गाड़ी को बाहर निकालने के दौरान उसमें से शराब बरामद हुई. उन्होंने बताया कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही कार सवार लोग फरार हो चुके थे, पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त कार और बची हुई शराब को जब्त कर लिया है. वाहन को मोहनिया थाने लाकर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. वहीं मोहनिया थानाध्यक्ष मुकेश कुमार ने बताया कि ग्रामीणों ने शराब उठाई थी, लेकिन उसे वापस ले लिया गया है.उन्होंने कहा कि शराब लेकर कोई भागा नहीं है.
"ग्रामीणों ने शराब उठाई थी, लेकिन उसे वापस ले लिया गया है.उन्होंने कहा कि शराब लेकर कोई भागा नहीं है.मामले में आगे जांच की जा रही है."- मुकेश कुमार, मोहनिया थानाध्यक्ष
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