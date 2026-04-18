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हरियाणा में कांस्टेबल के 5500 पदों पर भर्ती, पंचकूला में 20 अप्रैल से पीएमटी शुरू, एक से तीन हजार की संख्या में बुलाए जाएंगे अभ्यर्थी

हरियाणा में कांस्टेबल के 5500 पदों पर भर्ती के लिए पंचकूला में 20 अप्रैल से पीएमटी शुरू होने जा रहा है.

HARYANA RECRUITMENT FOR 5500 POSTS
कांस्टेबल भर्ती के लिए ट्रायल (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 18, 2026 at 5:48 PM IST

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पंचकूला: हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) ने पुलिस कांस्टेबल के 5500 पदों के लिए चल रही भर्ती परीक्षा की कट ऑफ लिस्ट जारी की है. इस भर्ती के संबंध में आयोग के अध्यक्ष हिम्मत सिंह और सदस्य भूपेंद्र सिंह चौहान ने तैयारियों को लेकर शनिवार को प्रेस कांफ्रेंस कर कई जानकारी दी.

पंचकूला में 20 अप्रैल से पीएमटी: हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए शारीरिक माप परीक्षा (पीएमटी) की शुरूआत 20 अप्रैल से पंचकूला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में शुरू की होगी. इस भर्ती के तहत लाखों उम्मीदवारों को शारीरिक परीक्षण के चरण को पूरा करना होगा. पीएमटी की शुरूआत रोजाना सुबह 6:30 बजे से की जाएगी.

मापतौल के लिए हाईटेक मशीनें: बताया गया कि पीएमटी के लिए शुरूआत में करीब 1000 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, लेकिन इस संख्या को बाद में बढ़ाकर तीन हजार तक कर दिया जाएगा. इस बार भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए जर्मनी से मंगाई गई हाईटेक सेंसर मशीनों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है. यह मशीनें उम्मीदवारों की लंबाई और सीने के माप में किसी भी तरह की गड़बड़ी को तुरंत पकड़ लेगी.

कांस्टेबल भर्ती के लिए पंचकूला में 20 अप्रैल से भर्ती (Etv Bharat)

अभ्यर्थियों के लिए व्यापक बंदोबस्त: अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए प्रशासन ने खास इंतजाम किए हैं. हरियाणा रोडवेज की विशेष बसें चंडीगढ़, पंचकूला और आसपास के क्षेत्रों के बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन से स्टेडियम तक पिक एंड ड्रॉप की सुविधा देंगी. इसके अलावा अभ्यर्थियों के लिए भोजन, पानी, बैगेज, स्टोरेज और सहायता कैंप की व्यवस्था भी की गई है. फिजिकल टेस्ट में सफल उम्मीदवारों को आगे फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट और फिर लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा. आयोग द्वारा इस भर्ती प्रक्रिया को तय समय में पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है. नतीजतन, हरियाणा पुलिस भर्ती प्रक्रिया को इस बार पारदर्शी, हाईटेक और सुव्यवस्थित बनाने के प्रयास जारी हैं, ताकि योग्य उम्मीदवारों का चयन सुनिश्चित हो सके.

प्रवेश पत्र जारी किए: 20 अप्रैल से शुरू होने जा रहे शारीरिक माप परीक्षण (पीएमटी) के लिए आयोग ने शुक्रवार को प्रवेश पत्र जारी किए हैं, जिन्हें अधिकृत वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है. निर्धारित पदों की तुलना में 15 गुणा अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है. सामान्य ड्यूटी के पदों के लिए सबसे कम कट ऑफ 52.17 अनारक्षित वर्ग में रहा, जबकि ईडब्ल्यूएस कोटे में यह सबसे अधिक 71.93 रहा. इसी प्रकार रेलवे पुलिस के पदों के लिए वंचित अनुसूचित वर्ग में कटऑफ 72.97 रहा है, जबकि अनारक्षित श्रेणी का कटऑफ 75.04 और ईडब्ल्यूएस में 81.31 रहा है. एचएसएससी के अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने इंटरनेट मीडिया पर पीएमटी के लिए लिंक जारी करते हुए कहा कि "इसके माध्यम से युवा अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. साथ ही पीएमटी के लिए साइट प्लान साझा करते हुए आह्वान किया गया है कि स्टेडियम में आने से पहले इसे ध्यानपूर्वक देखें और एंट्री गेट, बायोमेट्रिक पॉइंट, पीएमटी हाल और एग्जिट रूट की पूरी जानकारी प्राप्त करें."

अलग-अलग मार्ग निर्धारित: साइट प्लान के अनुसार प्रवेश एवं बाहर निकालने के लिए अलग-अलग मार्ग निर्धारित किए गए हैं. बायोमेट्रिक के लिए विशेष काउंटर बनाए गए हैं. वहीं, बैग रखने सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं.

एडमिट कार्ड जारी नहीं तो परेशान न हों: आयोग के अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से अभ्यर्थी यो से जानकारी साझा करते हुए कहा कि "गत दिवस जारी PMT शॉर्टलिस्ट में जिन अभ्यर्थियों के रोल नंबर हैं लेकिन उनके एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए, ऐसे अभ्यर्थी परेशान न हों. उन्होंने बताया कि फिलहाल केवल PMT हेतु पहले सात दिनों का शेड्यूल जारी किया गया है. शेष शेड्यूल जारी होने के बाद एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे. उन्होंने अपील में कहा कि नवीनतम अपडेट के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट को नियमित रूप से देखते रहें."

आयोग से कोई फार्म जारी नहीं: आयोग के अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि "सोशल मीडिया पर कई लोगों द्वारा आयोग के नाम पर गूगल फॉर्म चलाए जा रहे हैं. जबकि आयोग द्वारा ऐसा कोई फॉर्म जारी नहीं किया गया है."

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