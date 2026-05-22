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हरियाणा में दिन के साथ तपने लगीं रातें, 38 साल का टूटा रिकॉर्ड, 2 दिन बूंदाबांदी के आसार, फिर लौटेगी हीटवेव

हरियाणा में दिन के साथ तपने लगीं रातें ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में भीषण गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है. दिन के साथ अब रातें भी लोगों को राहत नहीं दे रही हैं. प्रदेश में 38 साल बाद सबसे गर्म रात रिकॉर्ड की गई है. मौसम विभाग और चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है, लेकिन इसके बाद फिर से तेज गर्मी और लू का दौर शुरू होने की संभावना है. भिवानी में टूटा 38 साल पुराना रिकॉर्ड: प्रदेश के भिवानी जिले में रात का तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले 38 वर्षों में सबसे अधिक है. इससे पहले वर्ष 1988 में गुरुग्राम में रात का तापमान 34.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था. लगातार बढ़ती गर्मी के कारण लोगों को रात के समय भी राहत नहीं मिल पा रही है और कूलर तथा एसी का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है. आठ शहरों में रात का तापमान 30 डिग्री पार: हरियाणा के हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, नूंह और रोहतक में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया गया. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि सामान्य से अधिक न्यूनतम तापमान स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकता है, खासकर बुजुर्गों और बच्चों के लिए यह स्थिति चुनौतीपूर्ण बन रही है.