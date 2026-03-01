ETV Bharat / state

हरियाणा ने SGST कलेक्शन में 22 परसेंट की बढ़ोतरी दर्ज की, सभी राज्यों और UTs को पीछे छोड़ा

हरियाणा ने FY 2025-26 में ग्रॉस SGST कलेक्शन में 22 परसेंट की बढ़ोतरी दर्ज करते हुए बाकी सभी राज्यों को पछाड़ दिया है.

Haryana records 22 pc growth in gross SGST collection in FY 2025-26 beats all states and UTs
हरियाणा ने SGST कलेक्शन में 22 परसेंट की बढ़ोतरी दर्ज की (Getty Images)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 1, 2026 at 11:03 PM IST

चंडीगढ़ : हरियाणा के एक्साइज और टैक्सेशन कमिश्नर विनय प्रताप सिंह ने रविवार को पीटीआई से कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी लेटेस्ट डेटा के अनुसार, राज्य का ग्रॉस SGST कलेक्शन 2025-26 में पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले रिकॉर्ड 22 परसेंट की दर से बढ़ रहा है.

22% की ग्रोथ रेट : उन्होंने कहा कि मौजूदा फाइनेंशियल ईयर के लिए हरियाणा का ग्रॉस SGST कलेक्शन (सेटलमेंट के बाद) 44,460 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में फरवरी तक के कलेक्शन से 7,918 करोड़ रुपये ज़्यादा है, इस तरह 22 परसेंट की ग्रोथ रेट दर्ज की गई है. उन्होंने कहा कि ये देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा है.

हरियाणा की इकोनॉमी की अच्छी हालत : एक ऑफिशियल बयान के मुताबिक, उन्होंने आगे कहा कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के जारी डेटा के मुताबिक, मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का ग्रॉस SGST कलेक्शन नेशनल एवरेज 6 परसेंट से बढ़ा है. फरवरी महीने में, हरियाणा का ग्रॉस SGST ग्रोथ रेट पिछले फाइनेंशियल ईयर के फरवरी महीने के मुकाबले 23 परसेंट ग्रोथ के साथ ज़्यादा बना हुआ है.सितंबर 2025 में GST काउंसिल द्वारा GST रेट रैशनलाइज़ेशन किए जाने के बाद के महीनों में भी, हरियाणा SGST कलेक्शन में लगातार ग्रोथ दिखा रहा है, जो न सिर्फ कुशल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन बल्कि राज्य की इकोनॉमी की अच्छी हालत को भी दिखाता है.

सीएम ने वित्त मंत्री को धन्यवाद दिया था : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सितंबर 2025 में हुई GST काउंसिल मीटिंग में GST रेट रैशनलाइज़ेशन सुधारों का स्वागत और समर्थन किया था और प्रधानमंत्री और केंद्रीय फाइनेंस मिनिस्टर को धन्यवाद दिया था. एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर ने कहा कि हरियाणा में कुल 6,22,478 GST टैक्सपेयर्स हैं, और GST कानून के तहत रजिस्ट्रेशन को आसान बनाने के लिए हरियाणा के सभी जिलों में GST सुविधा केंद्र खोले गए हैं. उन्होंने कहा कि राज्य में टैक्स कम्प्लायंस में सुधार के कारण GST में अच्छी ग्रोथ हो रही है, जिसका मुख्य कारण पिछले कुछ सालों में GST सिस्टम में किए गए कई सुधार और हरियाणा के एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों द्वारा अपनाए गए बेहतर टैक्स एनालिसिस सिस्टम हैं.

संपादक की पसंद

