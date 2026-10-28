गुजरात में छा गए सीएम नायब सिंह सैनी, दौरे से हरियाणा को मिले 50 हजार करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव
सीएम नायब सैनी के गुजरात दौरे से हरियाणा को मिले 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं.
Published : October 28, 2026 at 8:42 PM IST|
Updated : October 28, 2026 at 9:22 PM IST
चंडीगढ़ः हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दो दिवसीय गुजरात दौरे के दौरान प्रदेश को निवेश के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिली है. गुजरात के प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों के साथ हुई बैठकों के सकारात्मक परिणामस्वरूप हरियाणा में 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों से संबंधित समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं. इन निवेश प्रस्तावों से प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति मिलने के साथ-साथ रोजगार के व्यापक अवसर सृजित होने की उम्मीद है.
ऑयल एंड गैस क्षेत्र में बड़े निवेश का प्रस्तावः मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बुधवार को गुजरात के गांधीनगर में बिज़नेस लीडर्स और निवेशकों के साथ वन टू वन बैठक कर रहे थे. इस मौके पर उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह भी मौजूद रहे. बुधवार को हुए एमओयू में मुख्य रूप से डिफेंस, रियल एस्टेट और ऑयल एंड गैस क्षेत्र में लगभग 25,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं.
सेमीकंडक्टर में 2,900 करोड़ के निवेश का प्रस्तावः इसके अलावा, एग्रीकल्चर एवं फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में 1,400 करोड़ रुपये और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में 2,900 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं. कंप्रेस्ड बायोगैस और सिविल एविएशन क्षेत्रों में भी निवेश के लिए एमओयू किए गए हैं. दौरे के पहले दिन भी लगभग 12,000 करोड़ रुपये से संबंधित एमओयू पर हस्ताक्षर हुए थे.
हरियाणा में अनुकूल कारोबारी वातावरणः सैनी ने गुजरात प्रवास के दौरान विभिन्न उद्योगपतियों और निवेशकों के साथ वन-टू-वन बैठकें कीं और उन्हें हरियाणा में अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए आमंत्रित किया. उन्होंने निवेशकों को राज्य की उद्योग-अनुकूल नीतियों, मजबूत बुनियादी ढांचे, बेहतर कनेक्टिविटी, कुशल मानव संसाधन और अनुकूल कारोबारी वातावरण की जानकारी दी. उन्होंने आश्वस्त किया कि "हरियाणा सरकार उद्योगों की स्थापना और निवेश परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सरल प्रक्रियाएं, डिजिटल सुविधाएं और नियमानुसार आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है."
विकसित हरियाणा के रोडमैप पर कामः मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘मेक इन इंडिया’ अभियान को साकार करने में हरियाणा एक महत्वपूर्ण भागीदार बनेगा. प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार ‘विकसित भारत-विकसित हरियाणा’ के संकल्प को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है. सरकार का लक्ष्य हरियाणा को निवेश, उद्योग और विनिर्माण के क्षेत्र में अग्रणी बनाते हुए रोजगार के नए अवसर सृजित करना और प्रदेश की आर्थिक प्रगति को नई गति प्रदान करना है.
निवेशकों के अनुकूल माहौल बनाने पर फोकसः मुख्यमंत्री ने कहा कि "हरियाणा और गुजरात, दोनों ही राज्य उद्यमशीलता, विनिर्माण और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं. दोनों राज्यों के उद्योगपतियों के बीच सहयोग बढ़ने से निवेश, तकनीकी नवाचार, उत्पादन क्षमता और रोजगार सृजन की नई संभावनाएं विकसित होंगी. हरियाणा सरकार का लक्ष्य निवेशकों को अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराकर प्रदेश को औद्योगिक विकास और विनिर्माण के प्रमुख केंद्र के रूप में और अधिक सशक्त बनाना है."
अप्रैल 2027 में हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल समिटः मुख्यमंत्री ने गुजरात के उद्योगपतियों और निवेशकों को अप्रैल 2027 में हरियाणा में प्रस्तावित ‘हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल समिट’ में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया. उन्होंने निवेशकों से प्रदेश की औद्योगिक संभावनाओं का लाभ उठाने और हरियाणा में अपनी व्यावसायिक एवं औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार करने का आह्वान किया.
निवेश के लिए सहज माहौल देनाः सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार ने उद्योगों की स्थापना और विस्तार की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने पर विशेष जोर दिया है. राज्य में निवेश करने वाले उद्यमियों को सभी आवश्यक अनुमतियां, स्वीकृतियां और अन्य संबंधित सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि उन्हें अलग-अलग विभागों के चक्कर न काटने पड़ें. सभी प्रक्रियाओं के लिए निर्धारित समय-सीमा सुनिश्चित की गई है, जिससे निवेशकों को अनावश्यक देरी और प्रक्रियागत जटिलताओं का सामना न करना पड़े.
निवेश-अनुकूल नीतियों पर सरकार का फोकसः उन्होंने कहा कि "ये निवेश प्रस्ताव हरियाणा की औद्योगिक क्षमता, निवेश-अनुकूल नीतियों और प्रदेश में निवेशकों के बढ़ते विश्वास को दर्शाते हैं. राज्य सरकार का प्रयास है कि इन प्रस्तावों को निर्धारित प्रक्रियाओं के तहत आगे बढ़ाकर धरातल पर उतारा जाए, ताकि प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार हो और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित किए जा सकें."