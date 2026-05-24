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नेशनल सीनियर एथलेटिक्स: हरियाणा की रवीना ने जीता गोल्ड, कई स्पर्धाओं के फाइनलिस्ट तय

रांची में 29वीं नेशनल सीनियर फेडरेशन प्रतियोगिता में खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन जारी है.

Haryana Raveena won gold in race walk event at 29th National Senior Athletics Federation Competition in Ranchi
रेस वॉक स्पर्धा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 24, 2026 at 3:32 PM IST

5 Min Read
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रांचीः राजधानी रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में आयोजित 29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में रविवार को पहले सेशन में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया.

ट्रैक एंड फील्ड की विभिन्न स्पर्धाओं में जहां कई नए चेहरे उभरकर सामने आए, वहीं अनुभवी खिलाड़ियों ने भी अपना दम दिखाया. इस प्रतियोगिता के दौरान कई स्पर्धाओं के फाइनलिस्ट तय हुए, जबकि कुछ खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ गेम्स क्वालीफिकेशन मार्क पर भी नजरें टिकाए रखीं.

रांची में आयोजित 29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में देशभर के खिलाड़ियों का प्रदर्शन काफी उत्साहजनक रहा है. कई एथलीट कॉमनवेल्थ गेम्स क्वालीफिकेशन को ध्यान में रखकर खेल रहे हैं, जिससे प्रतियोगिता का स्तर और ऊंचा हुआ है. झारखंड के लिए यह गर्व की बात है कि बिरसा मुंडा स्टेडियम एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर की बड़ी प्रतियोगिता की सफल मेजबानी कर रहा है. -सीडी सिंह, अध्यक्ष, झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन.

10 हजार मीटर रेस वॉक में रवीना का स्वर्णिम प्रदर्शन

महिलाओं की 10000 मीटर रेस वॉक स्पर्धा में हरियाणा की रवीना ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया. रवीना ने 44:29.66 सेकेंड का समय लेते हुए पहला स्थान हासिल किया. खास बात यह रही कि उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स क्वालीफिकेशन मार्क को भी पार कर लिया.

ऑल इंडिया पुलिस की रेशमा पटेल 44:57.94 मिनट के साथ दूसरे स्थान पर रहीं, जबकि उत्तर प्रदेश की मुनिता प्रजापति ने 45:23.92 मिनट के साथ कांस्य पदक जीता. पूर्व राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी प्रियंका गोस्वामी इस बार चौथे स्थान पर रहीं. उन्होंने 45:57.21 मिनट का समय दर्ज किया. महाराष्ट्र की सेजल अनिल सिंह पांचवें स्थान पर रहीं. वहीं दिल्ली की तान्या को डिसक्वालिफाई किया गया, जबकि हरियाणा की योगिता और राजस्थान की कमला रेस पूरी नहीं कर सकीं.

महिलाओं की 100 मीटर हर्डल्स में रोमांच

महिलाओं की 100 मीटर हर्डल्स स्पर्धा के हीट मुकाबलों में खिलाड़ियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली. हीट-1 में ओडिशा की प्रज्ञान प्रसांति साह ने 13.40 सेकेंड का समय निकालकर पहला स्थान हासिल किया. तमिलनाडु की नंधिनी के दूसरे और जेएसडब्ल्यू की अंजलि सी तीसरे स्थान पर रहीं. हीट-2 में ओडिशा की सबिता टोप्पो ने 13.70 सेकेंड के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया. तमिलनाडु की शाइनी ग्लाड्सिया दूसरे और जेएसडब्ल्यू की प्रांजली दिलीप पाटिल तीसरे स्थान पर रहीं.

इस स्पर्धा के फाइनल के लिए आठ धाविकाओं ने क्वालीफाई किया है. इनमें श्रेया राजेश, अंजलि सी, प्रांजलि दिलीप पाटिल, प्रज्ञान प्रसांति एसए, सबिता टोप्पो, नंधिनी के, शाइनी ग्लाड्सिया और यामिनी कार्तिकेयन शामिल हैं. इस प्रतियोगिता में खिलाड़ियों की नजर कॉमनवेल्थ गेम्स क्वालीफिकेशन मार्क 12.67 सेकेंड पर टिकी हुई हैं. राष्ट्रीय रिकॉर्ड ज्योति याराजी के नाम दर्ज है.

पुरुष 110 मीटर हर्डल्स में तेजस शिर्से चमके

पुरुषों की 110 मीटर हर्डल्स स्पर्धा में भी खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया. पहले हीट में तेजस अशोक शिर्से ने 13.67 सेकेंड का समय निकालकर पहला स्थान हासिल किया. दूसरे स्थान पर मोहम्मद लाजन वीके और तीसरे स्थान पर रथिश रथिश पांड रहे. दूसरे हीट में कृषिक एम ने 13.66 सेकेंड के साथ जीत दर्ज की. मानव आर दूसरे और सिद्धांत उमनंद तीसरे स्थान पर रहे.

इस प्रतियोगिता की फाइनल में जगह बनाने वाले आठ खिलाड़ियों में शाहुल एस, सिद्धांत उमनंद, कृषिक एम, तेजस अशोक शिर्से, रथिश रथिश पांड, मुहम्मद लाजन वीके, मानव आर और अरविन्थ अरुमुगम शामिल हैं. प्रतियोगिता का कॉमनवेल्थ गेम्स क्वालीफिकेशन मार्क 13.39 सेकेंड निर्धारित है.

महिला 800 मीटर में पूजा और प्रिसिला का दम

महिला 800 मीटर दौड़ की हीट्स में जेएसडब्ल्यू की पूजा ने 2:08.92 मिनट का समय निकालकर पहला स्थान हासिल किया. वहीं दूसरी हीट में ऑल इंडिया पुलिस की प्रिसिला डेनियल ने 2:09.98 मिनट के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया. फाइनल में जगह बनाने वाली खिलाड़ियों में लक्सिता विनोद सांडिले, वैश्नवी रावल, प्रिसिला डेनियल, पूजा, थोता संकीर्तना, हुइद्रोम भूमेश्वो, प्रतीक्षा यादव और प्रीति यादव शामिल हैं.

पुरुष 800 मीटर में अफजल और कृष्ण कुमार ने दिखाया दम

पुरुष 800 मीटर दौड़ की प्रारंभिक हीट्स भी बेहद रोमांचक रहीं. पहली हीट में हरियाणा के कृष्ण कुमार ने 1:48.74 मिनट के साथ पहला स्थान हासिल किया. दूसरी हीट में राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी मोहम्मद अफजल पी ने 1:50.61 मिनट के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया. तीसरी हीट में महाराष्ट्र के प्रथामेश अमरीश विजेता रहे. फाइनल में मोहम्मद अफसल पी, तुषार वसंत भेका, कृष्ण कुमार, शकील, सत्यजीत सुरेश पुजा, श्याम मिलन बिंद, प्रथामेश अमरीश और विनोद कुमार बनोथ ने जगह बनाई है.

इस प्रतियोगिता में लगातार शानदार प्रदर्शन के बीच अब सभी की नजरें फाइनल मुकाबलों पर टिकी हैं. जहां कई खिलाड़ी नए रिकॉर्ड और कॉमनवेल्थ गेम्स क्वालीफिकेशन हासिल करने की कोशिश करेंगे.

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