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हरियाणा में राशन डिपो वितरण प्रणाली में बदलाव, आत्मनिर्भर बनेंगी महिलाएं, जानें कैसी होगी नई व्यवस्था

हरियाणा सरकार ने राशन डिपो खोलने के नियमों में संशोधन किया है. 33 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित रखने का प्रावधान.

Haryana Ration Depot
Haryana Ration Depot (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 24, 2026 at 6:37 PM IST

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फरीदाबाद: हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए राशन डिपो खोलने के नियमों में अहम संशोधन किए हैं. अब राज्य में हर 500 राशन कार्डों पर एक नया राशन डिपो स्थापित किया जाएगा, जो पहले 300 था. इसके साथ ही कुल डिपो में से 33 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित रखने का प्रावधान किया गया है.

राशन डिपो खोलने के नियमों में संशोधन: नए नियमों के तहत राशन डिपो के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास परिवार पहचान पत्र होना अनिवार्य होगा. आवेदक का कम से कम 12वीं पास होना और कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान होना जरूरी किया गया है. उम्र सीमा 21 से 45 वर्ष तय की गई है और आवेदन केवल उसी क्षेत्र के निवासी कर सकेंगे, जहां डिपो खोला जाना प्रस्तावित है.

इन लोगों का लाइसेंस हो सकता है रद्द: सरकार ने पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कुछ रिश्तेदारों को डिपो आवंटन से बाहर रखा है. जिन परिवारों में पहले से राशन डिपो संचालित है, उनके निकट संबंधियों को नया डिपो नहीं दिया जाएगा. इसके अलावा पंचायत या शहरी स्थानीय निकायों से जुड़े प्रतिनिधियों को भी इस प्रक्रिया से दूर रखा गया है. यदि कोई डिपो संचालक बाद में पंच, सरपंच या नगर निकाय का सदस्य बनता है, तो उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है.

एक डिपो महिला सहायता समूह को दिया जाएगा: नई व्यवस्था के अनुसार हर ब्लॉक में कम से कम एक डिपो महिला स्वयं सहायता समूह को दिया जाएगा. ग्रामीण क्षेत्रों में डिपो आवंटन गांवों के नामों के आधार पर क्रमवार किया जाएगा, जबकि शहरों में वार्ड के अनुसार रोस्टर तैयार होगा. हर तीसरी रिक्ति महिला उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित रखी जाएगी.

महिला आवेदकों में कुछ वर्गों को दी जाएगी प्राथमिकता: महिला आवेदकों में भी कुछ वर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनमें एसिड अटैक पीड़ित, स्वयं सहायता समूह, विधवा, तलाकशुदा या एकल महिला, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग की महिलाएं शामिल हैं. डिपो संचालन की आयु सीमा को लेकर भी नियम तय किए गए हैं. सामान्यतः 60 वर्ष की आयु के बाद लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं होगा, लेकिन अच्छा कार्य करने वाले संचालकों को 65 वर्ष तक काम करने की अनुमति मिल सकती है.

महिलाओं को मिलेगा रोजगार का अवसर: यदि किसी संचालक की 55 वर्ष से पहले मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार के किसी सदस्य को निर्धारित समय के भीतर आवश्यक दस्तावेज जमा कराने पर डिपो अनुकंपा के आधार पर दिया जा सकेगा. इन नए नियमों का उद्देश्य व्यवस्था में पारदर्शिता लाना और अधिक से अधिक महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है.

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