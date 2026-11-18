एनीमिया मुक्त भारत अभियान में हरियाणा देश में अव्वल, राष्ट्रीय औसत से बेहतर 89.2 का एएमबी इंडेक्स
Haryana ranks first in Anemia Mukt Bharat Campaign: एनीमिया मुक्त भारत अभियान में हरियाणा देश में अव्वल. राष्ट्रीय औसत से बेहतर एएमबी इंडेक्स.
Published : November 18, 2026 at 9:57 PM IST
चंडीगढ़: एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत आयरन एवं फोलिक एसिड कवरेज में हरियाणा ने देशभर में पहला स्थान हासिल किया है. केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर 2026) के स्कोरकार्ड के अनुसार, हरियाणा ने 89.2 का एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी) इंडेक्स हासिल किया है. वहीं, इस अवधि में राष्ट्रीय औसत 66.2 रहा. हरियाणा ने यह शीर्ष स्थान उत्तराखंड के साथ साझा किया है.
एनीमिया मुक्त भारत अभियान में हरियाणा देश में अव्वल: स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने इस उपलब्धि का श्रेय स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा शिक्षा विभाग के बीच बेहतर समन्वय और नियमित निगरानी को दिया. उन्होंने कहा कि सभी लाभार्थी वर्गों तक नियमित आईएफए सप्लीमेंटेशन पहुंचाने, एनीमिया की जांच, समय पर उपचार और स्वास्थ्य संबंधी परामर्श पर विशेष ध्यान दिया गया है.
89.2 प्रतिशत का स्तर हासिल किया: नेशनल हेल्थ मिशन, हरियाणा के मिशन डायरेक्टर डॉक्टर आरएस ढिल्लों ने बताया कि राज्य ने आईएफए कवरेज में पहली तिमाही के 78.5 प्रतिशत से सुधार करते हुए दूसरी तिमाही में 89.2 प्रतिशत का स्तर हासिल किया. पहली तिमाही में हरियाणा देश में तीसरे स्थान पर था, जबकि दूसरी तिमाही में राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया.
एनीमिया मुक्त भारत अभियान में हरियाणा देश में नंबर-1! केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही के स्कोरकार्ड में हरियाणा ने 'एनीमिया मुक्त हरियाणा / एनीमिया मुक्त भारत' कार्यक्रम के तहत आयरन और फोलिक एसिड कवरेज में देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। हरियाणा ने 89.2 का एएमबी इंडेक्स प्राप्त किया है, जो 66.2 के राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने इस उपलब्धि का श्रेय स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास तथा शिक्षा विभाग के संयुक्त प्रयासों को दिया। #Haryana #AnemiaFreeIndia #HaryanaGovernment— DPR Haryana (@DiprHaryana) November 18, 2026
स्तनपान कराने वाली माताओं का कवरेज बढ़ा: डॉक्टर आरएस ढिल्लों ने बताया कि इस दौरान विभिन्न लाभार्थी वर्गों में भी उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया. 6 से 59 महीने के बच्चों में आईएफए कवरेज 78 प्रतिशत से बढ़कर 89.3 प्रतिशत, 5 से 9 वर्ष के बच्चों में 77 प्रतिशत से बढ़कर 80.5 प्रतिशत और 10 से 19 वर्ष के किशोरों में 74.1 प्रतिशत से बढ़कर 95 प्रतिशत हो गया. स्तनपान कराने वाली माताओं का कवरेज भी 68.2 प्रतिशत से बढ़कर 86.1 प्रतिशत पहुंच गया. गर्भवती महिलाओं में आईएफए कवरेज 95 प्रतिशत के स्तर पर बरकरार रहा.
100 दिवसीय अभियान में 3.56 लाख से अधिक HB टेस्ट: राज्य सरकार ने एनीमिया की रोकथाम और पहचान को लेकर 17 सितंबर 2026 को अंबाला से 100 दिवसीय एनीमिया न्यूनीकरण अभियान की शुरुआत की थी. 'सेवा संकल्प अभियान' के तहत चलाए जा रहे इस अभियान में अब तक प्रदेशभर में 3.56 लाख से अधिक हीमोग्लोबिन (Hb) टेस्ट किए जा चुके हैं. राज्य एनीमिया ट्रैकिंग पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार अभियान के दौरान एनीमिया की जांच और निगरानी को लगातार मजबूत किया जा रहा है.
स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने दी बधाई: स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने उपलब्धि पर प्रदेशवासियों और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि स्वस्थ और सशक्त हरियाणा का निर्माण सरकार की प्राथमिकता है. उन्होंने लोगों से नियमित रूप से हीमोग्लोबिन की जांच करवाने, संतुलित एवं पौष्टिक आहार लेने और सरकार की ओर से निशुल्क उपलब्ध कराई जा रही आयरन-फोलिक एसिड की गोलियों का नियमित सेवन करने की अपील की. उन्होंने कहा कि एनीमिया मुक्त हरियाणा के लक्ष्य को हासिल करने के लिए महिलाओं, किशोरियों और बच्चों में स्वास्थ्य एवं पोषण को लेकर जागरूकता बढ़ाना जरूरी है.
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