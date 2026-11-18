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एनीमिया मुक्त भारत अभियान में हरियाणा देश में अव्वल, राष्ट्रीय औसत से बेहतर 89.2 का एएमबी इंडेक्स

Haryana ranks first in Anemia Mukt Bharat Campaign ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत आयरन एवं फोलिक एसिड कवरेज में हरियाणा ने देशभर में पहला स्थान हासिल किया है. केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर 2026) के स्कोरकार्ड के अनुसार, हरियाणा ने 89.2 का एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी) इंडेक्स हासिल किया है. वहीं, इस अवधि में राष्ट्रीय औसत 66.2 रहा. हरियाणा ने यह शीर्ष स्थान उत्तराखंड के साथ साझा किया है.

एनीमिया मुक्त भारत अभियान में हरियाणा देश में अव्वल: स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने इस उपलब्धि का श्रेय स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा शिक्षा विभाग के बीच बेहतर समन्वय और नियमित निगरानी को दिया. उन्होंने कहा कि सभी लाभार्थी वर्गों तक नियमित आईएफए सप्लीमेंटेशन पहुंचाने, एनीमिया की जांच, समय पर उपचार और स्वास्थ्य संबंधी परामर्श पर विशेष ध्यान दिया गया है.