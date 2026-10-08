ETV Bharat / state

'देश के कुल घरेलू जीएसटी संग्रह में 7% से अधिक योगदान देकर पांचवें स्थान पर हरियाणा'- सीएम नायब सैनी

Haryana Chief Minister Nayab Saini ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: नई दिल्ली के भारत मंडपम में गुरुवार को केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक हुई. हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस बैठक में हिस्सा लिया. बैठक के बाद उन्होंने कहा कि हरियाणा छोटा प्रदेश है. देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 1.3 प्रतिशत और कुल आबादी का लगभग 2 प्रतिशत हिस्सा हरियाणा में है. फिर भी सितंबर 2026 में हरियाणा से 10 हजार 97 करोड़ रुपये का सकल जीएसटी एकत्र हुआ. यह सभी राज्यों में पांचवां सबसे अधिक है और पूरे देश के घरेलू जीएसटी का 7 प्रतिशत से अधिक है.

जीएसटी संग्रह में देश में हरियाणा का 5वां स्थान: इस दौरान उन्होंने प्रस्ताव भी रखे, उन्होंने पहला प्रस्ताव रखते हुए कहा कि जीएसटी के शुरुआती वर्षों, यानी वित्त वर्ष 2017–18 से 2019–20 से जुड़े आदेशों के विरुद्ध अपील दायर करने की समय–सीमा में एक और, एकमुश्त छूट देने का है. नवंबर 2023 में सीमित अवधि के लिए अपील दायर करने का एक अवसर दिया गया था. हरियाणा में ऐसे 646 मामले हैं, जिनमें अपीलें केवल देरी के कारण खारिज हुई हैं. इन मामलों में 567 करोड़ 43 लाख रुपये की मांग है. इन आंकड़ों के पीछे ऐसे करदाता हैं, जो चाहते हैं कि उनके मामले की सुनवाई गुण-दोष के आधार पर हो.