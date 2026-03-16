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हरियाणा राज्यसभा चुनाव 2026: वोटिंग शुरू, सीएम ने डाला पहला वोट, क्रॉस वोटिंग बदल सकता है खेल

हरियाणा की दो राज्यसभा सीटों के लिए मतदान शुरू हो चुका है. सीएम सैनी ने पहला वोट डाल दिया है.

Haryana Rajya Sabha Election 2026
हरियाणा राज्यसभा चुनाव आज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 16, 2026 at 10:11 AM IST

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Updated : March 16, 2026 at 10:54 AM IST

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चंडीगढ़: हरियाणा की दो राज्यसभा सीटों के लिए सोमवार को विधानसभा परिसर में मतदान शुरू हो गया. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सबसे पहले अपना वोट डालकर चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत की. वोटिंग शाम 4 बजे तक चलेगी, जबकि 5 बजे से मतगणना शुरू होकर परिणाम घोषित किए जाएंगे. इस चुनाव में मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच माना जा रहा है, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार की नजर क्रॉस वोटिंग पर टिकी है. इस बीच मीडिया से बातचीत के दौरान कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने दावा करते हुए कहा कि भाजपा दोनों सीट जीतेगी.

वोटिंग प्रक्रिया शुरू, सभी विधायकों की मौजूदगी पर नजर: राज्यसभा चुनाव के लिए विधानसभा में सुबह से ही हलचल रही. भाजपा ने अपने विधायकों को सुबह 10 बजे तक चंडीगढ़ पहुंचने के निर्देश दिए थे, ताकि सभी विधायक समय रहते वोट डाल सकें. वहीं कांग्रेस के विधायक हिमाचल प्रदेश के कसौली से रवाना होकर चंडीगढ़ पहुंच गए हैं और वे भी जल्द ही विधानसभा में मतदान करेंगे. राजनीतिक दलों की कोशिश है कि कोई भी विधायक अनुपस्थित न रहे और वोट सही तरीके से डाले जाएं.

भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवार मैदान में: इस चुनाव में भाजपा ने संजय भाटिया को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने कर्मवीर बौद्ध को मैदान में उतारा है. इसके अलावा भाजपा से जुड़े नेता सतीश नांदल निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं. राज्यसभा सीट जीतने के लिए किसी भी उम्मीदवार को 31 कोटा वोटों की जरूरत है. मौजूदा समीकरणों के मुताबिक भाजपा और कांग्रेस के खाते में एक-एक सीट जाती दिखाई दे रही है.

क्रॉस वोटिंग से बदल सकता है खेल: निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल की उम्मीदें पूरी तरह क्रॉस वोटिंग पर टिकी हैं. उनके साथ तीन अन्य निर्दलीय विधायक देवेंद्र कादियान, सावित्री जिंदल और राजेश जून खुले तौर पर समर्थन जता चुके हैं. नांदल का दावा है कि कांग्रेस के करीब 10 विधायक उनके संपर्क में हैं, जबकि भाजपा के 17 विधायकों का भी उन्हें समर्थन मिल सकता है. हालांकि यह दावा कितना सही साबित होता है, इसका फैसला वोटिंग और काउंटिंग के बाद ही होगा.

भाजपा ने होटल में दी ट्रेनिंग: राज्यसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपने विधायकों को चंडीगढ़ के फाइव स्टार होटल जेडब्ल्यू मैरियट में 14 और 15 मार्च को विशेष प्रशिक्षण दिया. इस दौरान छह सेशन आयोजित किए गए, जिनमें वोटिंग की प्रक्रिया समझाई गई. एक अभ्यास के दौरान तीन विधायकों के वोट रद्द हो गए थे, जिसके बाद दोबारा उन्हें सही तरीके से मतदान का अभ्यास कराया गया. पैर में फ्रैक्चर होने के कारण अनिल विज इस ट्रेनिंग में शामिल नहीं हो सके, लेकिन वे मतदान करने पहुंचेंगे.

कांग्रेस विधायकों की शिमला और कसौली में रिहर्सल: कांग्रेस ने भी अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए खास रणनीति बनाई. 13 मार्च को 31 विधायकों को शिमला के गलू स्थित ट्विन टावर होटल में ठहराया गया, जहां उन्हें मतदान की रिहर्सल कराई गई. बाद में 14 मार्च को सभी विधायकों को सोलन जिले के कसौली शिफ्ट कर दिया गया, जो चंडीगढ़ से करीब 60 किलोमीटर दूर है. ऐसा इसलिए किया गया ताकि मतदान के दिन सभी विधायक समय पर विधानसभा पहुंच सकें.

इनेलो का रुख अभी साफ नहीं: इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) ने अभी तक अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है. माना जा रहा है कि पार्टी के दोनों विधायक इस चुनाव से दूरी बना सकते हैं. अगर ऐसा होता है तो चुनावी गणित में थोड़ा बदलाव आ सकता है. राजनीतिक दलों की नजर खासतौर पर संभावित क्रॉस वोटिंग और विधायकों के अंतिम रुख पर टिकी हुई है.

ये भी पढ़ें:Explainer : हरियाणा में कौन जीतेगा राज्यसभा का "रण", क्रॉस वोटिंग के डर से आखिर क्यों कांपी कांग्रेस ?

Last Updated : March 16, 2026 at 10:54 AM IST

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