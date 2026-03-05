ETV Bharat / state

हरियाणा में दिलचस्प हुआ राज्यसभा चुनाव, सतीश नांदल ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर भरा नामांकन, क्या फिर से होगा खेला?

चंडीगढ़: हरियाणा में राज्यसभा चुनाव दिलचस्प हो चला है. दो सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए अब तीन उम्मीदवार मैदान में हैं. बीजेपी की तरफ से संजय भाटिया, कांग्रेस की तरफ से कर्मवीर सिंह बौद्ध और निर्दलीय के तौर पर सतीश नांदल ने नामांकन दाखिल किया है. सतीश नांदल रोहतक के किलोई गांव के रहने वाले हैं. ये गांव नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा के विधानसभा क्षेत्र में आता है. सतीश नांदल 2019 में इनेलो छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे.

दिलचस्प हुआ राज्यसभा चुनाव: हरियाणा की दो राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव 16 मार्च को होगा. दरअसल किरण चौधरी और रामचंद्र जांगड़ा का कार्यकाल अप्रैल में समाप्त हो रहा है जिसके चलते दो सीटों पर चुनाव हो रहा है. अब इन दो सीटों के लिए बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल कर लिया है. एक निर्दलीय के मैदान में आने से चुनाव दिलचस्प हो गया है.

सतीश नांदल ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर किया नामांकन: इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी छोड़ने के बाद भाजपा में शामिल हुए सतीश नांदल ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा सीट से नामांकन किया है. माना जा रहा है कि सतीश नांदल बीते 1 हफ्ते से चंडीगढ़ में नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं. ऐसा भी बताया जा रहा है कि आज सुबह भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से सतीश नांदल ने मुलाकात की है.

क्या फिर हरियाणा में होगा राज्यसभा चुनाव का खेला? : 2016 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर सुभाष चंद्रा ने कांग्रेस के उम्मीदवार आरके आनंद के सामने चुनाव लड़ा था, जबकि उस दौर में आरके आनंद को आईएनएलडी और कांग्रेस दोनों पार्टियों का समर्थन प्राप्त था. बावजूद इसके सुभाष चंद्रा जीतने में कामयाब हो गए थे. वहीं साल 2022 में कार्तिकेय शर्मा, जो कि आज राज्यसभा के सांसद हैं. उन्होंने कांग्रेस पार्टी के उस वक्त के उम्मीदवार अजय माकन को हराया था. कार्तिकेय शर्मा ने निर्दलीय राज्यसभा चुनाव लड़ा था. कांग्रेस का एक वोट खराब होने से अजय माकन चुनाव हार गए थे.

9 वोटों का हेरफेर? : राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए 31 विधायकों के वोट की जरूरत है. राज्य में विधानसभा की 90 सीटें हैं, जिनमें से 48 बीजेपी के विधायक हैं और बीजेपी को 3 निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन प्राप्त है. 37 कांग्रेस के विधायक हैं और दो विधायक इंडियन नेशनल लोक दल के हैं. अगर निर्दलीय उम्मीदवार को बीजेपी, इनेलो और निर्दलीय का समर्थन मिलता है, तो भी उनको कम से कम नौ कांग्रेस के विधायकों का समर्थन जरूरी है.

हरियाणा विधानसभा में वोटिंग मैथ्स और जीत का समीकरण: हरियाणा विधानसभा में कुल 90 सदस्य हैं. राज्यसभा चुनाव में प्रत्येक विधायक का वोट मूल्य 100 अंक होता है. कुल वोट वैल्यू = 90×100 = 9000.