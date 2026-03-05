ETV Bharat / state

हरियाणा कांग्रेस राज्यसभा उम्मीदवार कर्मवीर सिंह बोध ने दाखिल किया नामांकन, भूपेंद्र हुड्डा बोले- 'सभी 37 विधायक एक साथ'

हरियाणा कांग्रेस राज्यसभा उम्मीदवार कर्मवीर सिंह बौद्ध ने वीरवार को नामांकन दाखिल किया. इस दौरान उनके साथ भूपेंद्र हुड्डा समेत तमाम कांग्रेसी नेता मौजूद रहे.

By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 5, 2026 at 12:40 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा कांग्रेस राज्यसभा उम्मीदवार कर्मवीर सिंह बोध ने विधानसभा सचिवालय में नामांकन दाखिल किया. नामांकन दाखिल करने से पहले चंडीगढ़ में नेता प्रतिपक्ष के आवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई. बैठक की अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की. इस बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और राज्यसभा के उम्मीदवार कर्मवीर सिंह बौद्ध मौजूद रहे.

कांग्रेस राज्यसभा उम्मीदवार कर्मवीर सिंह बोध ने भरा नामांकन: नामांकन के बाद कांग्रेस उम्मीदवार कर्मवीर बोध ने कहा हरियाणा कांग्रेस पूरी तरीके से एकजुट है. जीतने के लिए मुझे 31 वोट की जरूरत है. जबकि मेरे पास 37 वोट हैं. अतीत की तरह इस बार बीजेपी की फूट डालो राज करो की नीति नहीं चलेगी. मुझे राज्यसभा उम्मीदवार बनाने के लिए मैं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मलिककाअर्जुन खड़गे का धन्यवाद करता हूं."

हरियाणा कांग्रेस राज्यसभा उम्मीदवार कर्मवीर सिंह बौद्ध ने दाखिल किया नामांकन (Etv Bharat)

कांग्रेस के सभी 37 विधायक एक साथ: हरियाणा नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने विधायक दल की बैठक के बाद कहा कि "हमारे सभी 37 विधायक एक साथ हैं और हमारे उम्मीदवार को ही सभी के वोट मिलेंगे. सोच समझकर पार्टी ने टिकट कर्मवीर बौद्ध को उम्मीदवार बनाया है.

रणदीप सुरजेवाला ने क्या कहा? कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा "राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने दलित गरीब परिवार से आने वाले कर्मचारी (जिसने समाज सेवा तक बेहतरीन काम किया, जो पार्टी के अखिल भारतीय अनुसूचित विभाग में काम कर रहे हैं.) को राज्यसभा में भेज कर साबित कर दिया कि कांग्रेस ना केवल शोषित और वंचित लोगों के साथ खड़ी है. बल्कि जमीनी कार्यकर्ता को प्राथमिकता देती है.

कौन हैं कर्मवीर सिंह बोध? कर्मवीर सिंह बोध रोहतक के निवासी हैं. हरियाणा सिविल सचिवालय से करीब 5 साल पहले सुपरिंटेंडेंट के पद से सेवानिवृत्त हुए थे. इनकी पत्नी लेबर डिपार्टमेंट में असिस्टेंट हैं. कर्मवीर बोध सचिवालय में खरीद-फरोख्त को देखते थे. वो केयरटेकर के पद पर कार्यरत थे. एक बार कुछ पंगा पड़ गया था. उनके ऊपर आरोप-प्रत्यारोप लगे. फिर कथित तौर पर स्टोर में आग भी लगी थी. जिसके बाद इनको तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी ने सस्पेंड भी किया था. इसके बाद इनकी प्रमोशन नहीं हुई. बिना प्रमोशन ही कर्मवीर सिंह बोध रिटायर हो गए. आईपीएस वाई पूरण कुमार आत्महत्या मामले में कर्मवीर कथित आंदोलन के अगुवा बने हुए थे.

हरियाणा में दो सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव : हरियाणा से राज्यसभा सांसद किरण चौधरी और रामचंद्र जांगड़ा का कार्यकाल 9 अप्रैल तक का ही है. अभी ये दोनों सीटें भाजपा के पास हैं अभी के समीकरण के मुताबिक बीजेपी और कांग्रेस के खाते में एक-एक सीट आ सकती है.

राज्यसभा की दोनों सीटों के लिए क्या है समीकरण ? : राज्यसभा चुनाव की अगर बात करें तो हरियाणा विधानसभा में कुल 90 वैध मत हैं, जिसमें बीजेपी के पास 48, कांग्रेस के पास 37, निर्दलीयों के पास 3 और इनेलो के पास 2 वोट हैं. राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव होने हैं और किसी भी उम्मीदवार को जीतने के लिए कम से कम 31 वोट चाहिए. एक सीट पर बीजेपी की जीत तय है. चूंकि संजय भाटिया के नाम का ऐलान पहले किया गया है. इस हिसाब से देखा जाए तो उनका राज्यसभा जाना तय माना जा रहा है क्योंकि बीजेपी 31 वोटों से उन्हें आसानी से जिता सकती है. इसके बाद बीजेपी के पास 17 वोट बचेंगे. वहीं कांग्रेस 31 वोटों के बलबूते पर अपने एक उम्मीदवार को आसानी से जिता सकती है. 31 वोटों के इस्तेमाल के बाद कांग्रेस के पास 6 वोट बचेंगे. वहीं निर्दलीयों के पास 3 और इनेलो के पास दो वोट बचेंगे. अगर भाजपा अपना दूसरा उम्मीदवार उतारती है तो उसे दूसरी सीट जिताने के लिए निर्दलीयों और इनेलो के अलावा 9 क्रॉस वोट चाहिए होंगे जो फिलहाल मुश्किल नज़र आता है.

संपादक की पसंद

