हरियाणा राज्यसभा चुनाव 2026: बीजेपी उम्मीदवार संजय भाटिया ने भरा नामांकन, सीएम नायब सैनी रहे मौजूद

बीजेपी उम्मीदवार संजय भाटिया ने किया नामांकन: नामांकन के बाद बीजेपी उम्मीदवार संजय भाटिया ने कहा कि "मैं हरियाणा का रहने वाला हूं, हरियाणा के हितों को राज्यसभा में उठाना मेरी प्राथमिकता होगी." लोकसभा चुनाव में टिकट कटने के सवाल पर संजय भाटिया ने कहा "बीजेपी में पार्टी का फैसला ही अंतिम होता है. पार्टी मुझे जिस रूप में देखना चाहती है और जैसी जिम्मेदारी देती है. वही निभानी पड़ती है."

चंडीगढ़: हरियाणा में राज्यसभा की दो सीटों पर चुनाव होना है. नामांकन के आखिरी दिन चंडीगढ़ में बीजेपी उम्मीदवार संजय भाटिया ने नामांकन दाखिल किया. उनके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी मौजूद रहे. इस दौरान उनके साथ पार्टी हरियाणा प्रभारी सतीश पूनिया, सह-प्रभारी सुरेंद्र नागर, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली, संगठन महामंत्री फणींद्रनाथ शर्मा और डॉक्टर अर्चना गुप्ता मौजूद रहे. नामांकन से पहले पूर्व सांसद और बीजेपी राज्यसभा उम्मीदवार संजय भाटिया ने संत कबीर कुटीर पर सीएम नायब सैनी से मुलाकात की.

तीसरा उम्मीदवार बिगाड़ेगा खेल? संजय भाटिया ने राज्यसभा चुनाव में खेल होने की तरफ भी इशारा किया. उन्होंने कहा "कांग्रेस प्रत्याशी ने भी आज अपना नामांकन भरा है. कोई और भी अपना नामांकन भर सकता है. सबको प्रयास करने चाहिए. लोकतंत्र में वोट की गिनती जिसके पक्ष में होती है, वही जीतता है. मीडिया के माध्यम से मुझे तीसरे प्रत्याशी की जानकारी मिली है."

कौन हैं संजय भाटिया? संजय भाटिया का जन्म हरियाणा के पानीपत जिले में 29 जुलाई 1967 को हुआ था. वे पानीपत के मॉडल टाउन के रहने वाले हैं. उन्होंने पानीपत के आईबी कॉलेज से बीकॉम किया था, जबकि पोस्ट ग्रेजुएशन कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से की है. कॉलेज के वक्त से वे बीजेपी की छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद(ABVP) से जुड़े रहे हैं. साल 1987 में वे मंडल सेक्रेटरी बने और 1989 में एबीवीपी के जिला महासचिव बने. 1998 में उन्हें भाजपा युवा मोर्चा का राज्य महासचिव बनाया गया था. संजय भाटिया साल 2019 में करनाल से सांसद बने थे.

संजय भाटिया ने 9 लाख 11 हजार 594 वोट लेकर कांग्रेस के कुलदीप शर्मा को 6 लाख 56 हजार 142 वोटों के बड़े मार्जिन से हराया था. लेकिन इसके बावजूद 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने संजय भाटिया का टिकट काट दिया था और हरियाणा के सीएम रह चुके मनोहर लाल खट्‌टर को अपना उम्मीदवार बनाकर चुनाव लड़वाया था. संजय भाटिया हरियाणा खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं. इसके बाद से संजय भाटिया संगठन में सक्रिय थे.

