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हरियाणा राज्यसभा चुनाव 2026: वोटिंग के बीच नेताओं ने किए अपनी-अपनी जीत के दावे, व्हील चेयर पर बैठ वोट डालने पहुंचे विज

हरियाणा राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है. इस बीच नेताओं ने अपनी-अपनी जीत का दावा किया है.

HARYANA RAJYA SABHA ELECTION 2026
हरियाणा राज्यसभा चुनाव 2026 (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 16, 2026 at 12:50 PM IST

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Updated : March 16, 2026 at 12:55 PM IST

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चंडीगढ़: हरियाणा में आज राज्यसभा चुनाव की वोटिंग शुरू हो गई है. विधानसभा परिसर में सभी नेता अपने-अपने उम्मीदवारों के पक्ष में वोट डाल रहे हैं. इस बीच हर राजनीतिक दल अपनी जीत का दावा करने में पीछे नहीं है. सत्तारूढ़ भाजपा के नेता और निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल ने कहा कि, "राज्यसभा चुनाव में एक सीट मेरी जीत पक्की है. मैंने कांग्रेस विधायकों, यहां तक कि भूपेन्द्र सिंह हुड्डा से भी संपर्क किया है और इनेलो के दो विधायकों को अपने पक्ष में वोट करने की अपील की है. नतीजे आने के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी."

कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप: कांग्रेस सांसद वरुण चौधरी ने भाजपा पर विधायकों को तोड़ने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, "हमारे कुछ विधायकों को राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट करने के लिए फोन आए थे. शिमला पुलिस में शिकायत की गई या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन यह निश्चित है कि हमारे विधायकों से संपर्क किया गया." कांग्रेस की यह प्रतिक्रिया राज्यसभा चुनाव के बीच बढ़ते राजनीतिक दबाव को दिखाती है.

वोटिंग के बीच नेताओं ने किए अपनी-अपनी जीत के दावे (Etv Bharat)

बीजेपी पर्यवेक्षक ने जताई आत्मविश्वास: बीजेपी के हरियाणा राज्यसभा चुनाव के पर्यवेक्षक हर्ष संघवी ने कहा कि, "कांग्रेस की हालत चुनाव में खराब है.पार्टी अपने हर एक वोट को कड़ी निगरानी में रख रही है. हम अंदर जाकर देख रहे हैं कि किसने किसके लिए वोट डाला."

कैबिनेट मंत्री अनिल विज पहुंचे व्हील चेयर पर: हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज अपने निवास से व्हील चेयर पर मतदान करने के लिए विधानसभा पहुंचे. मीडिया से बातचीत में उन्होंने दोनों सीटों पर जीत का दावा करते हुए कहा कि, "वोट डालना जरूरी है, चाहे स्ट्रेचर पर जाना पड़े या व्हील चेयर पर." विज ने कांग्रेस पर भी तंज कसते हुए कहा कि, "भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने विधायकों को कुफरी भेजा हुआ था, जिससे स्पष्ट होता है कि उन्हें डर था और उन्होंने सभी को बांधकर रखा."

चोट के बावजूद मतदान का जोर: दरअसल, पिछले कई दिनों से मंत्री विज के पैरों में प्लास्टर था और वह घर पर ही थे. लेकिन राज्यसभा चुनाव के महत्व को देखते हुए उन्होंने व्हील चेयर पर विधानसभा पहुंचकर वोट डाला.

वोटिंग का रोमांच जारी: हरियाणा में आज दो राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग का दिन है और सभी दल अपने-अपने उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं. नेताओं की सक्रियता, विधायकों के बीच उठापटक और विज जैसे मंत्रियों की भागीदारी चुनाव को और रोचक बना रही है.

ये भी पढ़ें: हरियाणा राज्यसभा चुनाव 2026: वोटिंग शुरू, सीएम ने डाला पहला वोट, क्रॉस वोटिंग बदल सकता है खेल

Last Updated : March 16, 2026 at 12:55 PM IST

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