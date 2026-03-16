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हरियाणा राज्यसभा चुनाव 2026: वोटिंग के बीच नेताओं ने किए अपनी-अपनी जीत के दावे, व्हील चेयर पर बैठ वोट डालने पहुंचे विज

हरियाणा राज्यसभा चुनाव 2026 ( Etv Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में आज राज्यसभा चुनाव की वोटिंग शुरू हो गई है. विधानसभा परिसर में सभी नेता अपने-अपने उम्मीदवारों के पक्ष में वोट डाल रहे हैं. इस बीच हर राजनीतिक दल अपनी जीत का दावा करने में पीछे नहीं है. सत्तारूढ़ भाजपा के नेता और निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल ने कहा कि, "राज्यसभा चुनाव में एक सीट मेरी जीत पक्की है. मैंने कांग्रेस विधायकों, यहां तक कि भूपेन्द्र सिंह हुड्डा से भी संपर्क किया है और इनेलो के दो विधायकों को अपने पक्ष में वोट करने की अपील की है. नतीजे आने के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी." कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप: कांग्रेस सांसद वरुण चौधरी ने भाजपा पर विधायकों को तोड़ने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, "हमारे कुछ विधायकों को राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट करने के लिए फोन आए थे. शिमला पुलिस में शिकायत की गई या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन यह निश्चित है कि हमारे विधायकों से संपर्क किया गया." कांग्रेस की यह प्रतिक्रिया राज्यसभा चुनाव के बीच बढ़ते राजनीतिक दबाव को दिखाती है. वोटिंग के बीच नेताओं ने किए अपनी-अपनी जीत के दावे (Etv Bharat) बीजेपी पर्यवेक्षक ने जताई आत्मविश्वास: बीजेपी के हरियाणा राज्यसभा चुनाव के पर्यवेक्षक हर्ष संघवी ने कहा कि, "कांग्रेस की हालत चुनाव में खराब है.पार्टी अपने हर एक वोट को कड़ी निगरानी में रख रही है. हम अंदर जाकर देख रहे हैं कि किसने किसके लिए वोट डाला."