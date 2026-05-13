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जल संकट पर दिल्ली में बैठक: हरियाणा-राजस्थान CM ने तय की पानी परियोजनाओं की टाइमलाइन, सैनी बोले- "नहीं होने देंगे पानी की कमी "

दिल्ली में हरियाणा-राजस्थान मुख्यमंत्रियों की बैठक में यमुना जल हिस्सेदारी, किसाऊ बांध और पाइपलाइन परियोजनाओं पर सहमति बनी.

Haryana Rajasthan water meeting
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 13, 2026 at 3:00 PM IST

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चंडीगढ़: दिल्ली में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में अहम बैठक हुई. बैठक में यमुना के पानी की हिस्सेदारी, किसाऊ बांध परियोजना और विभिन्न जल योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई. सुबह दस बजे शुरू हुई इस बैठक में दोनों राज्यों के अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया.

यमुना जल और पाइपलाइन पर बनी सहमति:बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि, "पानी की कमी ना राजस्थान में हो, ना दिल्ली में और ना ही हरियाणा में होनी चाहिए. हरियाणा-राजस्थान यमुना पानी पाइपलाइन परियोजना को लेकर समयसीमा तय की गई है. साथ ही RRPS से जुड़े मामलों पर भी दोनों राज्यों के बीच सहमति बनी है."

हरियाणा-राजस्थान CM ने तय की पानी परियोजनाओं की टाइमलाइन (ETV Bharat)

किसाऊ बांध परियोजना को मिलेगी गति: सीएम सैनी ने आगे कहा कि, "आज किसाऊ बांध परियोजना को लेकर गंभीर चर्चा हुई है. इस कार्य को तेजी से पूरा करने पर जोर दिया गया है ताकि भविष्य में पानी की समस्या ना रहे. पीने के पानी को सबसे बड़ी प्राथमिकता मानते हुए सभी पक्षों ने परियोजना को तेज गति से आगे बढ़ाने पर सहमति जताई है."

जल शक्ति सचिव करेंगे अगली बैठक: मुख्यमंत्री ने कहा कि, "जल्द ही केंद्रीय जल शक्ति सचिव की अध्यक्षता में अगली बैठक आयोजित होगी. इसके बाद संबंधित राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ आगे की रणनीति तय की जाएगी. जो भी राज्य पानी की हिस्सेदारी से जुड़े हैं, उन्हें आगामी बैठकों में शामिल किया जाएगा ताकि सभी मुद्दों का समाधान निकाला जा सके."

नजफगढ़ जलभराव और RRTS पर भी चर्चा: बैठक में गुरुग्राम के नजफगढ़ क्षेत्र में जलभराव की समस्या को भी उठाया गया. इस बारे में सीएम सैनी ने कहा कि, "इस मुद्दे पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से चर्चा की गई है. इसके अलावा RRTS परियोजना को लेकर भी विस्तार से बातचीत हुई. आने वाले दिनों में और बैठकों के जरिए विभिन्न परियोजनाओं को अंतिम रूप दिया जाएगा."

ये भी पढ़ें: हरियाणा और राजस्थान CM की बैठक आज, दिल्ली में पानी के मुद्दे पर होगी चर्चा

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