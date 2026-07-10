ETV Bharat / state

हरियाणा सरकार ने बताए महिला कर्मचारियों के अधिकार, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ तोड़ें चुप्पी, जानें कब, कहां और कैसे करें शिकायत

पंचकूला: हरियाणा सरकार का महिला एवं बाल विकास विभाग प्रदेश में महिलाओं को यौन उत्पीड़न के खिलाफ चुप्पी तोड़कर आवाज उठाने के लिए जागरूक कर रहा है. विशेषकर महिला कर्मचारियों को यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 के तहत उनके अधिकार और सुरक्षित कार्यस्थल को लेकर जानकारी दी जा रही है.

क्या है यौन उत्पीड़न और किनके लिए लागू: यौन उत्पीड़न यानी कि बिना सहमति के किया गया कोई भी व्यवहार. इसमें अवांछित स्पर्श, यौन संबंधी मांग, यौन रंगयुक्त टिप्पणी, अश्लील/आपत्तिजनक संदेश, ईमेल, चित्र. यह अधिनियम सभी महिला कर्मचारियों पर लागू होता है. फिर भले ही वह नियमित, संविदा, अस्थाई कर्मचारी, प्रशिक्षु, प्रशिक्षणार्थी, परामर्शदाता, स्वयंसेवी, घरेलू कामगार हों या फिर किसी भी प्रकार की कार्य व्यवस्था में कार्यरत हों.

महिला अधिकार, गोपनीयता और दंड: