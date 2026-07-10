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हरियाणा सरकार ने बताए महिला कर्मचारियों के अधिकार, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ तोड़ें चुप्पी, जानें कब, कहां और कैसे करें शिकायत

हरियाणा सरकार ने महिला कर्मचारियों को POSH कानून, शिकायत प्रक्रिया, अधिकार, गोपनीयता और सुरक्षित कार्यस्थल के प्रति जागरूक किया.

Haryana POSH Act 2013
हरियाणा सरकार ने बताए महिला कर्मचारियों के अधिकार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 10, 2026 at 9:47 AM IST

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पंचकूला: हरियाणा सरकार का महिला एवं बाल विकास विभाग प्रदेश में महिलाओं को यौन उत्पीड़न के खिलाफ चुप्पी तोड़कर आवाज उठाने के लिए जागरूक कर रहा है. विशेषकर महिला कर्मचारियों को यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 के तहत उनके अधिकार और सुरक्षित कार्यस्थल को लेकर जानकारी दी जा रही है.

क्या है यौन उत्पीड़न और किनके लिए लागू: यौन उत्पीड़न यानी कि बिना सहमति के किया गया कोई भी व्यवहार. इसमें अवांछित स्पर्श, यौन संबंधी मांग, यौन रंगयुक्त टिप्पणी, अश्लील/आपत्तिजनक संदेश, ईमेल, चित्र. यह अधिनियम सभी महिला कर्मचारियों पर लागू होता है. फिर भले ही वह नियमित, संविदा, अस्थाई कर्मचारी, प्रशिक्षु, प्रशिक्षणार्थी, परामर्शदाता, स्वयंसेवी, घरेलू कामगार हों या फिर किसी भी प्रकार की कार्य व्यवस्था में कार्यरत हों.

महिला अधिकार, गोपनीयता और दंड:

  • हरियाणा सरकार ने महिलाओं को उनके महत्वपूर्ण अधिकार, गोपनीयता (धारा 16) और उल्लंघन पर दंड की जानकारी भी दी है.
  • महिलाओं के महत्वपूर्ण अधिकारों में, सुरक्षित एवं सम्मानजनक कार्यस्थल का अधिकार, शिकायत दर्ज करने का अधिकार, गोपनीयता का अधिकार, निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच का अधिकार, प्रतिशोध, भेदभाव एवं उत्पीड़न से संरक्षण का अधिकार शामिल है.
  • वहीं, गोपनीयता (धारा 16) के तहत जानकारी को गोपनीय रखना अनिवार्य है.
  • इसमें शिकायतकर्ता की पहचान, प्रतिवादी की पहचान, गवाहों की जानकारी, जांच एवं कार्रवाई से संबंधित जानकारी.
  • यदि अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाता है तो कानून के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है.

यहां करें शिकायत:

  • आंतरिक शिकायत समिति (internal committee - IC) जिस संस्था में 10 या अधिक कर्मचारी हों, वहां IC का गठन अनिवार्य है.
  • स्थानीय समिति (Local committee - LC) जिला स्तर पर गठित समिति.
  • नोडल अधिकारी धारा 6(2) के अंतर्गत जिला अधिकारी द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी, जो शिकायत प्राप्त करने एवं आगे भेजने का कार्य करता है.
  • SHe-Box (sexual Harassment Electronic Box) ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने का राष्ट्रीय पोर्टल. www.shebox.nic.in

शिकायत दर्ज करने की समय सीमा:

  • घटना के 3 महीने के भीतर शिकायत दर्ज की जा सकती है.
  • आवश्यकतानुसार IC/LC समय सीमा बढ़ा सकती है.
  • अधिकतम 3 महीने का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है.

नियोक्ताओं के लिए अनिवार्य अनुपालन:

  • आंतरिक शिकायत समिति (IC) का गठन अनिवार्य है.
  • IC में एक बाह्य सदस्य (External member) का होना आवश्यक है.
  • कर्मचारियों के लिए वर्ष में कम से कम दो बार POSH जागरूकता एवं संवेदनशीलता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए.
  • यह कार्यक्रम प्रमाणित POSH प्रशिक्षकों, Resource persons या SHe-Box Empanelled trainers द्वारा आयोजित किए जा सकते हैं.
  • कार्यस्थल पर अधिनियम से संबंधित सूचना प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित की जानी चाहिए.
  • आंतरिक शिकायत समिति (IC) द्वारा अधिनियम के अनुसार वार्षिक प्रतिवेदन (एनुअल रिपोर्ट) तैयार कर संबंधित प्राधिकरण को प्रस्तुत की जानी चाहिए.

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