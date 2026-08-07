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हरियाणा के 10 जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी, 8 अगस्त तक एक्टिव रहेगा मानसून, कई इलाके हुए जलमग्न

हरियाणा के 10 जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है. पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली. IMD ने गुरुवार को राज्य के 10 जिलों में यलो अलर्ट जारी करते हुए तेज बारिश, गरज-चमक और कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है. मौसम विभाग के अनुसार 8 अगस्त तक मानसून पूरी तरह सक्रिय रहेगा. इन जिलों में यलो अलर्ट जारी: आईएमडी के अनुसार महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, नूंह, पलवल, फरीदाबाद, सोनीपत, यमुनानगर और चरखी दादरी में कहीं-कहीं तेज बारिश हो सकती है. इसके अलावा प्रदेश के अधिकांश अन्य जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं. मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी है. पलवल और गुरुग्राम में सबसे ज्यादा बारिश: वहीं, पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक 78.0 मिमी बारिश पलवल जिले में दर्ज की गई. इसके बाद गुरुग्राम के नॉर्थकैप यूनिवर्सिटी क्षेत्र में 57.0 मिमी और यमुनानगर में 32.0 मिमी वर्षा रिकॉर्ड हुई. लगातार हुई बारिश का असर तापमान पर भी दिखाई दिया और प्रदेश के औसत अधिकतम तापमान में 4.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई. इससे लोगों को गर्मी और उमस से बड़ी राहत मिली है.