हरियाणा में बारिश का लंबा दौर शुरू, 6 से 11 जुलाई तक अलर्ट जारी, 8 जुलाई को सबसे ज्यादा बरसेंगे बादल
हरियाणा में 6 से 11 जुलाई तक बारिश के आसार हैं. किसानों को फायदा मिलेगा, जबकि निचले इलाकों में जलभराव की आशंका रहेगी.
Published : July 6, 2026 at 9:23 AM IST
चंडीगढ़: हरियाणा में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय हो गया है. भारत मौसम विज्ञान विभाग चंडीगढ़ के अनुसार 6 से 11 जुलाई तक प्रदेश में लगातार बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी. इस दौरान अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि 6 से 9 जुलाई और 11 जुलाई को कई स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है. मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है.
इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट: IMD की ओर से रविवार को जारी पूर्वानुमान के अनुसार 6 जुलाई को पंचकूला और यमुनानगर के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश, गरज-चमक और बिजली गिरने की संभावना है. वहीं अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, गुरुग्राम, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रोहतक, जींद, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, नूंह, पलवल, फरीदाबाद, सोनीपत और पानीपत सहित अन्य जिलों में सामान्य बारिश के आसार हैं. 8 जुलाई को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में सबसे ज्यादा बारिश होने का अनुमान लगाया गया है.
तात्कालिक पूर्वानुमान हरियाणा :05/07/2026 14:04:2) नूह, पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल, जींद, में मेघगर्जन / आकाशीय बिजली / अचानक तेज हवाएं (30-40 KMPH) के साथ मध्यम वर्षा की संभावना pic.twitter.com/CfrZsYsCrA— IMD Chandigarh (@IMD_Chandigarh) July 5, 2026
जलभराव और यातायात पर असर की आशंका: वहीं, हरियाणा में लगातार बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव, छोटे नालों और बरसाती नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी की संभावना है. इससे कई स्थानों पर यातायात भी प्रभावित हो सकता है. मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि गरज-चमक के दौरान खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे खड़े न हों तथा मौसम विभाग के ताजा अपडेट पर नजर बनाए रखें.
तापमान में नहीं होगी बड़ी बढ़ोतरी: मानसूनी गतिविधियां बढ़ने से अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के तापमान में अधिक बढ़ोतरी की संभावना नहीं है. हालांकि रविवार को औसत अधिकतम तापमान में करीब एक डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई, लेकिन तापमान अभी भी सामान्य स्तर के आसपास बना हुआ है. इससे लोगों को उमस के बावजूद भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है.
सिरसा सबसे गर्म: मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को सिरसा प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 40.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. हिसार में 38.9, अंबाला में 39.2, चंडीगढ़ में 37.9 और गुरुग्राम में 34.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया. वहीं नारनौल का तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से करीब 5 डिग्री कम दर्ज किया गया. महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और नूंह में भी अपेक्षाकृत सुहावना मौसम बना रहा.
खरीफ फसलों के लिए फायदेमंद बारिश: मौसम विशेषज्ञों के अनुसार यह बारिश धान, बाजरा, कपास और अन्य खरीफ फसलों की बुवाई व बढ़वार के लिए बेहद लाभदायक साबित होगी. हालांकि जिन क्षेत्रों में भारी बारिश होगी, वहां खेतों में जलभराव की स्थिति बन सकती है. ऐसे में किसानों को खेतों से अतिरिक्त पानी की निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी गई है. अगले एक सप्ताह तक प्रदेश में बारिश का सिलसिला रुक-रुककर जारी रहने की संभावना है.
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