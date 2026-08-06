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बारिश से बेहाल हरियाणा, आज फिर 14 जिलों में अलर्ट जारी, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात

बारिश से बेहाल हरियाणा ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में गुरुवार को भी मानसून पूरी तरह सक्रिय बना हुआ है. मौसम विभाग के चंडीगढ़ केंद्र ने सुबह अलर्ट जारी करते हुए प्रदेश के 14 जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना जताई है. फतेहाबाद, हिसार, हांसी, जींद, भिवानी, चरखी दादरी, रोहतक, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, नूंह, फरीदाबाद और पलवल में मौसम खराब रहने का अनुमान है. सुबह हिसार, गुरुग्राम, फरीदाबाद और रेवाड़ी में बारिश दर्ज की गई. हिसार और गुरुग्राम में जलभराव: वहीं, लगातार बारिश के कारण हिसार और गुरुग्राम के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई. सड़कों पर पानी भरने से लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा. हालात को देखते हुए गुरुग्राम पुलिस ने कॉर्पोरेट कंपनियों और निजी संस्थानों से अधिक से अधिक कर्मचारियों को 'वर्क फ्रॉम होम' की सुविधा देने की अपील की है, ताकि ट्रैफिक दबाव कम रहे और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके. यमुनानगर में तटबंध टूटा: पिछले 24 घंटों की बारिश का सबसे ज्यादा असर यमुनानगर में देखने को मिला. रायपुर गांव के पास पथराला नदी का तटबंध टूटने से नदी का पानी आसपास के खेतों में फैल गया. तरुवाला, रायपुर, बलौली, याकूबपुर और ऊर्जनी सहित कई गांवों की सैकड़ों एकड़ कृषि भूमि जलमग्न हो गई. अधिकारियों के अनुसार नदी में करीब 5,700 क्यूसेक पानी बह रहा है, जबकि 5,000 क्यूसेक पर ही बाढ़ जैसी स्थिति मानी जाती है.