हरियाणा में जमकर होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, पश्चिमी विक्षोभ होगा एक्टिव

हरियाणा में 14 मार्च से पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखेगा. यहां जमकर बारिश होगी. बारिश को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है.

Haryana Rain alert
हरियाणा में जमकर होगी बारिश (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 13, 2026 at 9:08 AM IST

3 Min Read
चंडीगढ़: हरियाणा में मार्च के मध्य में ही मौसम का मिजाज बदलने लगा है. आईएमडी के अनुसार प्रदेश के अधिकतम तापमान में गुरुवार को औसतन 0.3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है. हालांकि तापमान अभी भी सामान्य से करीब 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा बना हुआ है. मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में बादल बढ़ने और बारिश की संभावना के कारण तापमान में और गिरावट हो सकती है, जिससे लोगों को शुरुआती गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है.

14 मार्च से बारिश और तेज हवाओं की संभावना: मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 14 मार्च से प्रदेश के कई जिलों में मौसम बदल सकता है. इस दौरान बादल छाने, गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है. इस बदलाव का असर पूरे प्रदेश में धीरे-धीरे दिखाई देगा और दो दिनों तक मौसम अस्थिर बना रह सकता है.

पहले दिन इन जिलों में असर:मौसम विभाग के अनुसार 14 मार्च को प्रदेश के मध्य और दक्षिणी हिस्सों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है. इस दौरान हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद और आसपास के क्षेत्रों में बादल छाने के साथ गरज-चमक और हल्की बारिश हो सकती है. तेज हवाओं के कारण तापमान में हल्की गिरावट भी दर्ज की जा सकती है.

15 मार्च को बढ़ेगा प्रभाव: 15 मार्च को मौसम का प्रभाव प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी जिलों तक फैल सकता है. अंबाला, पंचकूला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल और पानीपत में गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग ने लोगों को बदलते मौसम के दौरान सतर्क रहने और खुले स्थानों में सावधानी बरतने की सलाह दी है.

रात के तापमान में बढ़ोतरी: प्रदेश में गुरुवार को औसत न्यूनतम तापमान में 0.9 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई और यह सामान्य से करीब 4.5 डिग्री अधिक रहा. राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान 15.9 डिग्री महेंद्रगढ़ में दर्ज किया गया. इसके अलावा हिसार में 18.3 डिग्री, करनाल में 16.6 डिग्री, रोहतक में 17.8 डिग्री और अंबाला में 19.8 डिग्री न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया.

दिन के तापमान में मामूली गिरावट: गुरुवार को प्रदेश के औसत अधिकतम तापमान में 0.3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई, लेकिन यह अभी भी सामान्य से लगभग 5 डिग्री अधिक बना हुआ है. प्रदेश में सबसे अधिक तापमान 36.7 डिग्री पलवल वाटर सर्विस डिवीजन में रिकॉर्ड किया गया. इसके अलावा महेंद्रगढ़ में 35.1 डिग्री, गुरुग्राम में 34.9 डिग्री और नूंह में 35.6 डिग्री तापमान दर्ज हुआ. मौसम विभाग का कहना है कि बारिश और बादलों की वजह से आने वाले दिनों में दिन के तापमान में धीरे-धीरे गिरावट हो सकती है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलने की संभावना है.

