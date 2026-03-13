ETV Bharat / state

हरियाणा में जमकर होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, पश्चिमी विक्षोभ होगा एक्टिव

हरियाणा में जमकर होगी बारिश ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में मार्च के मध्य में ही मौसम का मिजाज बदलने लगा है. आईएमडी के अनुसार प्रदेश के अधिकतम तापमान में गुरुवार को औसतन 0.3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है. हालांकि तापमान अभी भी सामान्य से करीब 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा बना हुआ है. मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में बादल बढ़ने और बारिश की संभावना के कारण तापमान में और गिरावट हो सकती है, जिससे लोगों को शुरुआती गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है. 14 मार्च से बारिश और तेज हवाओं की संभावना: मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 14 मार्च से प्रदेश के कई जिलों में मौसम बदल सकता है. इस दौरान बादल छाने, गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है. इस बदलाव का असर पूरे प्रदेश में धीरे-धीरे दिखाई देगा और दो दिनों तक मौसम अस्थिर बना रह सकता है. पहले दिन इन जिलों में असर:मौसम विभाग के अनुसार 14 मार्च को प्रदेश के मध्य और दक्षिणी हिस्सों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है. इस दौरान हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद और आसपास के क्षेत्रों में बादल छाने के साथ गरज-चमक और हल्की बारिश हो सकती है. तेज हवाओं के कारण तापमान में हल्की गिरावट भी दर्ज की जा सकती है.