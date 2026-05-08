ETV Bharat / state

हरियाणा के 5 जिलों में आज आंधी-बारिश का अलर्ट जारी, 10 मई से फिर बदलेगा मौसम का मिजाज

हरियाणा के 5 जिलों में आज आंधी-बारिश का अलर्ट जारी ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में मौसम ने एक बार फिर करवट लेनी शुरू कर दी है. मौसम विभाग ने गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, नूंह, पलवल और रेवाड़ी जिलों में शुक्रवार को गरज-चमक के साथ हल्की बारिश, आंधी और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है. विभाग के अनुसार इन जिलों में मौसम अचानक बदल सकता है, जबकि प्रदेश के बाकी हिस्सों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क बना रहेगा. 10 मई से सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ: मौसम वैज्ञानिकों की मानें तो 10 मई से एक नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों को प्रभावित करेगा. इसका असर हरियाणा के मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल सकता है. विभाग का मानना है कि इस सिस्टम के सक्रिय होने के बाद प्रदेश में कहीं-कहीं बादल छाने, तेज हवाएं चलने और हल्की बारिश होने की संभावना बनेगी. इससे तापमान में अस्थायी गिरावट भी दर्ज हो सकती है. तापमान में गिरावट के बावजूद गर्मी बरकरार: बुधवार की तुलना में गुरुवार को प्रदेश के औसत अधिकतम तापमान में करीब 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई. इसके बावजूद कई जिलों में गर्मी का असर बना हुआ है. प्रदेश का तापमान सामान्य से 5.8 डिग्री सेल्सियस नीचे रिकॉर्ड किया गया, जिससे लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली. सबसे अधिक अधिकतम तापमान सिरसा में 39.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.