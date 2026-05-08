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हरियाणा के 5 जिलों में आज आंधी-बारिश का अलर्ट जारी, 10 मई से फिर बदलेगा मौसम का मिजाज

हरियाणा में पांच जिलों में आज मौसम विभाग ने बारिश-आंधी की चेतावनी जारी की है.

Haryana Rain Alert
हरियाणा के 5 जिलों में आज आंधी-बारिश का अलर्ट जारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 8, 2026 at 9:00 AM IST

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चंडीगढ़: हरियाणा में मौसम ने एक बार फिर करवट लेनी शुरू कर दी है. मौसम विभाग ने गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, नूंह, पलवल और रेवाड़ी जिलों में शुक्रवार को गरज-चमक के साथ हल्की बारिश, आंधी और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है. विभाग के अनुसार इन जिलों में मौसम अचानक बदल सकता है, जबकि प्रदेश के बाकी हिस्सों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क बना रहेगा.

10 मई से सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ: मौसम वैज्ञानिकों की मानें तो 10 मई से एक नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों को प्रभावित करेगा. इसका असर हरियाणा के मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल सकता है. विभाग का मानना है कि इस सिस्टम के सक्रिय होने के बाद प्रदेश में कहीं-कहीं बादल छाने, तेज हवाएं चलने और हल्की बारिश होने की संभावना बनेगी. इससे तापमान में अस्थायी गिरावट भी दर्ज हो सकती है.

तापमान में गिरावट के बावजूद गर्मी बरकरार: बुधवार की तुलना में गुरुवार को प्रदेश के औसत अधिकतम तापमान में करीब 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई. इसके बावजूद कई जिलों में गर्मी का असर बना हुआ है. प्रदेश का तापमान सामान्य से 5.8 डिग्री सेल्सियस नीचे रिकॉर्ड किया गया, जिससे लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली. सबसे अधिक अधिकतम तापमान सिरसा में 39.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम हरियाणा में ज्यादा गर्मी: मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में तापमान फिर तेजी से बढ़ सकता है. उत्तरी हरियाणा में अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. वहीं करनाल, कुरुक्षेत्र और कैथल जैसे जिलों में पारा 38 से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. इसके अलावा मध्य और दक्षिण-पूर्वी हरियाणा में तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

कुछ इलाकों में 44 डिग्री तक पहुंचेगा पारा: मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-पूर्वी हरियाणा के कुछ हिस्सों में तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. पानीपत, सोनीपत और करनाल के कुछ हिस्सों को छोड़कर प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रहने की संभावना है. इससे दोपहर के समय गर्म हवाओं और उमस का असर बढ़ सकता है.

न्यूनतम तापमान में भी होगी बढ़ोतरी: प्रदेश में रात के तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है. उत्तरी जिलों में न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. वहीं हिसार, भिवानी, सिरसा, फतेहाबाद, कैथल और महेंद्रगढ़ सहित कई जिलों में रात का तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है. अन्य जिलों में यह 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है.

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