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"हरियाणा में सड़कें बिलकुल चकाचक", रणबीर गंगवा बोले - "सत्ता में वापसी के लिए छटपटा रही है कांग्रेस"

"हरियाणा में सड़कें बिलकुल चकाचक" ( ETV Bharat )

चंडीगढ़ : 26 नवंबर को हरियाणा विधानसभा का संविधान दिवस के मौके पर विशेष सत्र आयोजित होने जा रहा है. इसी दिन कांग्रेस भी पंचकूला में कार्यक्रम करने जा रही है. इसको लेकर हरियाणा की सियासत में घमासान मचा हुआ है. कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर संविधान की अनदेखी करने का आरोप लगा रही है. इसी को लेकर ईटीवी भारत ने हरियाणा के लोक निर्माण और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा से एक्सक्लूसिव बातचीत की. उनसे उनके विभाग से जुड़े मुद्दों और भाजपा अकाली दल के हुए गठबंधन पर भी सवाल किया गया.

एक दिन का विशेष सत्र बुलाया : संविधान दिवस के मौके पर विशेष सत्र और कांग्रेस के कार्यक्रम को लेकर आप क्या सोचते हैं ? जब इसको लेकर सवाल किया गया तो रणवीर गंगवा ने कहा कि डॉ. भीमराव अंबेडकर की अगुवाई वाली कमेटी ने 26 नवंबर 1949 को देश को संविधान समर्पित किया था, इसलिए यह दिन संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है. उन्होंने कहा कि इसीलिए विधानसभा स्पीकर ने संविधान पर चर्चा करने के लिए यह एक दिन का विशेष सत्र बुलाया है.

"हरियाणा में सड़कें बिलकुल चकाचक" (ETV Bharat) "सत्ता पाने के लिए छटपटाहट हो रही है": उन्होंने कहा कि जहां तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय तक राज किया है. फिलहाल सत्ता से बाहर है, ऐसे में उनके अंदर सत्ता पाने के लिए कहीं ना कहीं छटपटाहट हो रही है. इसी वजह से यह सब ड्रामेबाजी कर रहे हैं. ये दुर्भाग्य की बात है कि जिस कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय तक देश में और प्रदेश में राज किया, आज वो देश के खिलाफ बयान देती है. इनके युवराज राहुल गांधी विदेश में देश विरोधी बातें करते हैं. उनके नेताओं की बयान बाजी देखें तो कभी वह बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका जैसे हालात भारत में पैदा करना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि यह देशद्रोही बयान है. इस तरह के बयान बहुत ही चिंता जनक हैं. इतने लंबे समय तक जिस पार्टी ने सत्ता पर राज किया हो और जब वह इस तरीके के बयान दे तो फिर उनकी पोल आम जनता के बीच खुलनी चाहिए. "पहले कभी विपक्ष ने चुनाव आयोग पर सवाल नहीं उठाया" : कांग्रेस पार्टी पहले एसआईआर और अब संविधान को लेकर जिस तरीके के बयान दे रही है, आखिर कांग्रेस की मंशा क्या है ? जब इसको लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जहां तक कांग्रेस पार्टी एसआईआर की बात करती है तो देश में कई बार एसआईआर हुआ है. लेकिन उस दौर में कभी भी विपक्ष के नेताओं ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाने का काम नहीं किया. कभी भी संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाने का विपक्ष ने काम नहीं किया. ये तो सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठा रहे हैं, मुझे लगता है कि सत्ता जाने की जो इनके मन के अंदर पीड़ा है, छटपटाहट है, वो उनके अंदर साफ दिखाई देती है. पानी के सैंपल फेल होने पर क्या बोले ? : जब उनसे सवाल किया गया कि स्वच्छ जल को लेकर सरकार लगातार प्रयास कर रही है, बीते दिनों काफी सैंपल फेल भी हो गए थे, उसके बाद सरकार की अब स्वच्छ जल को लेकर क्या तैयारी है ? उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री का नारा है कि हर घर में नल और स्वच्छ जल मिले, उसके लिए हमारा विभाग लगातार काम कर रहा है. सभी 23 जिलों में लैब है जहां समय-समय पर पानी की जांच होती है. जहां तक बात कुछ पानी के सैंपल के फेल होने की है, उसमें यह देखने की जरूरत है कि कहीं टंकी का पानी खराब तो नहीं है या जो पानी आ रहा है उसमें कहीं कोई दूषित जल तो नहीं मिल रहा है. हमने जहां तक वॉटर वर्क से जो पानी आ रहा है उसकी जांच की है तो वह बिल्कुल सही आ रहा है.