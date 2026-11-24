"हरियाणा में सड़कें बिलकुल चकाचक", रणबीर गंगवा बोले - "सत्ता में वापसी के लिए छटपटा रही है कांग्रेस"
Ranbir Singh Gangwa Exclusive Interview : हरियाणा के पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने ईटीवी भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत की है.
Published : November 24, 2026 at 6:57 PM IST
चंडीगढ़ : 26 नवंबर को हरियाणा विधानसभा का संविधान दिवस के मौके पर विशेष सत्र आयोजित होने जा रहा है. इसी दिन कांग्रेस भी पंचकूला में कार्यक्रम करने जा रही है. इसको लेकर हरियाणा की सियासत में घमासान मचा हुआ है. कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर संविधान की अनदेखी करने का आरोप लगा रही है. इसी को लेकर ईटीवी भारत ने हरियाणा के लोक निर्माण और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा से एक्सक्लूसिव बातचीत की. उनसे उनके विभाग से जुड़े मुद्दों और भाजपा अकाली दल के हुए गठबंधन पर भी सवाल किया गया.
एक दिन का विशेष सत्र बुलाया : संविधान दिवस के मौके पर विशेष सत्र और कांग्रेस के कार्यक्रम को लेकर आप क्या सोचते हैं ? जब इसको लेकर सवाल किया गया तो रणवीर गंगवा ने कहा कि डॉ. भीमराव अंबेडकर की अगुवाई वाली कमेटी ने 26 नवंबर 1949 को देश को संविधान समर्पित किया था, इसलिए यह दिन संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है. उन्होंने कहा कि इसीलिए विधानसभा स्पीकर ने संविधान पर चर्चा करने के लिए यह एक दिन का विशेष सत्र बुलाया है.
"सत्ता पाने के लिए छटपटाहट हो रही है": उन्होंने कहा कि जहां तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय तक राज किया है. फिलहाल सत्ता से बाहर है, ऐसे में उनके अंदर सत्ता पाने के लिए कहीं ना कहीं छटपटाहट हो रही है. इसी वजह से यह सब ड्रामेबाजी कर रहे हैं. ये दुर्भाग्य की बात है कि जिस कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय तक देश में और प्रदेश में राज किया, आज वो देश के खिलाफ बयान देती है. इनके युवराज राहुल गांधी विदेश में देश विरोधी बातें करते हैं. उनके नेताओं की बयान बाजी देखें तो कभी वह बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका जैसे हालात भारत में पैदा करना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि यह देशद्रोही बयान है. इस तरह के बयान बहुत ही चिंता जनक हैं. इतने लंबे समय तक जिस पार्टी ने सत्ता पर राज किया हो और जब वह इस तरीके के बयान दे तो फिर उनकी पोल आम जनता के बीच खुलनी चाहिए.
"पहले कभी विपक्ष ने चुनाव आयोग पर सवाल नहीं उठाया" : कांग्रेस पार्टी पहले एसआईआर और अब संविधान को लेकर जिस तरीके के बयान दे रही है, आखिर कांग्रेस की मंशा क्या है ? जब इसको लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जहां तक कांग्रेस पार्टी एसआईआर की बात करती है तो देश में कई बार एसआईआर हुआ है. लेकिन उस दौर में कभी भी विपक्ष के नेताओं ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाने का काम नहीं किया. कभी भी संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाने का विपक्ष ने काम नहीं किया. ये तो सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठा रहे हैं, मुझे लगता है कि सत्ता जाने की जो इनके मन के अंदर पीड़ा है, छटपटाहट है, वो उनके अंदर साफ दिखाई देती है.
पानी के सैंपल फेल होने पर क्या बोले ? : जब उनसे सवाल किया गया कि स्वच्छ जल को लेकर सरकार लगातार प्रयास कर रही है, बीते दिनों काफी सैंपल फेल भी हो गए थे, उसके बाद सरकार की अब स्वच्छ जल को लेकर क्या तैयारी है ? उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री का नारा है कि हर घर में नल और स्वच्छ जल मिले, उसके लिए हमारा विभाग लगातार काम कर रहा है. सभी 23 जिलों में लैब है जहां समय-समय पर पानी की जांच होती है. जहां तक बात कुछ पानी के सैंपल के फेल होने की है, उसमें यह देखने की जरूरत है कि कहीं टंकी का पानी खराब तो नहीं है या जो पानी आ रहा है उसमें कहीं कोई दूषित जल तो नहीं मिल रहा है. हमने जहां तक वॉटर वर्क से जो पानी आ रहा है उसकी जांच की है तो वह बिल्कुल सही आ रहा है.
बिसलेरी के पानी में कैंसरकारी तत्व : बिसलेरी के पानी को लेकर एक रिपोर्ट आई है कि उसमे कैंसर पैदा करने वाले तत्व पाए गए हैं इसको लेकर सरकार क्या कर रही है? उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई भी रिपोर्ट आती है तो बिल्कुल हमारा विभाग भी उसको संज्ञान में लेता है. निश्चित तौर पर ऐसी कोई बात सामने आएगी तो उसे पर भी कार्रवाई होगी.
"हरियाणा में सड़कें चकाचक" : जब उनसे प्रदेश की सड़कों के रखरखाव को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने विधानसभा के अंदर कहा था कि हम प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का काम करेंगे. 30,000 किलोमीटर से अधिक की हमारी कुल सड़कें हैं, जिसका रखरखाव लोक निर्माण विभाग करता है. 18,000 किलोमीटर के करीब जिस एजेंसी ने काम किया है, वही उसका रखरखाव का काम भी करती है. अगर काम करने वाली एजेंसी उस पर काम नहीं करती है तो उनकी बैंक गारंटी को हम कैश करके विभाग की तरफ से वह काम करवाते हैं. हमारे करीब 6000 किलोमीटर सड़क ऐसी हैं जिन पर कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है. इस साल भी हम करीब 6000 किलोमीटर की सड़कों पर काम कर रहे हैं. इसलिए मैं कह सकता हूं कि आज पूरे प्रदेश में सड़क बिल्कुल चकाचक हैं. अगर कहीं सड़क खराब स्थिति में है तो वहां आपको उस पर काम चलता दिखाई देगा.
हिसार को जाम से मिलेगी मुक्ति : जब उनसे सवाल किया गया कि आप खुद हिसार जिला से आते हैं और हिसार प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है. वहां के विकास कार्यों को लेकर आपकी क्या योजना है?. इस पर उन्होंने कहा कि हिसार जिले में हमारे विकास के काम लगातार जारी है. हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हिसार का एयरपोर्ट शुरू हो गया है. हिसार मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी भी बना दी गई है. वहीं हम हिसार में जाम से मुक्ति के लिए भी कई चिन्हित जगहों पर कार्य कर रहे हैं. हिसार का आधा रिंग रोड तो पहले ही बन चुका था. जो आधा है उसको भी सीएम ने मंजूरी दे दी है, उस पर भी जल्दी काम शुरू हो जाएगा. जैसे कि मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि हम 10 नई आईआईएमसी बनाएंगे, उसके लिए भी वहां पर टेंडर हो गया है. इसके साथ ही कई अन्य विकास कार्य भी वहां चल रहे हैं.
पंजाब में एनडीए क्लीन स्वीप करेगा : पंजाब में बीजेपी और अकाली दल का गठबंधन हो गया है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे ?. इस पर उन्होंने कहा कि यह तो पहले से तय है कि पंजाब के अंदर मौजूदा सरकार के काम से लोग बहुत दुखी और परेशान हैं. खासतौर पर नशे को लेकर. इसलिए वहां लोग चाहते हैं कि प्रदेश में एनडीए की सरकार बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने. ऐसे में अगर एनडीए इकट्ठा होकर चुनाव लड़ता है तो निश्चित तौर पर पंजाब में एनडीए क्लीन स्वीप का काम करेगा.
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