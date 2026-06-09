चंडीगढ़ में PWD ठेकेदारों का सरकार को अल्टीमेटम, 15 जून से प्रदेशभर में काम बंद करने की चेतावनी, राहत पैकेज की मांग
चंडीगढ़ में पीडब्ल्यूडी ठेकेदारों ने बढ़ती लागत, लंबित भुगतान और बजट संकट पर 15 जून से काम बंद की चेतावनी दी.
Published : June 9, 2026 at 10:46 AM IST
चंडीगढ़: हरियाणा पीडब्ल्यूडी ठेकेदार एसोसिएशन ने निर्माण सदन में आयोजित बैठक के दौरान मुख्यमंत्री के नाम एक मांग पत्र सौंपा. एसोसिएशन ने बढ़ती निर्माण लागत, विशेषकर बिटुमेन और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में हुई भारी वृद्धि के कारण ठेकेदारों को हो रहे आर्थिक नुकसान का मुद्दा प्रमुखता से उठाया. साथ ही सरकार से विशेष आर्थिक एवं रणनीतिक राहत पैकेज देने की मांग की.
बढ़ती लागत से परियोजनाओं पर असर: एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि निर्माण सामग्री की कीमतों में लगातार वृद्धि के चलते कई परियोजनाओं का संचालन आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो गया है. उनका कहना है कि मौजूदा दरों पर कार्य करना ठेकेदारों के लिए घाटे का सौदा साबित हो रहा है. उन्होंने पहले भी सरकार से परियोजनाओं की दरों में संशोधन और समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी.
15 जून से काम बंद आंदोलन की चेतावनी:एसोसिएशन के चेयरमैन अशोक जैन ने कहा कि, "यदि सरकार एक सप्ताह के भीतर हमारी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लेती और कार्यों की पूर्णता की अंतिम तिथि 31 मार्च 2027 तक नहीं बढ़ाती, तो 15 जून 2026 से प्रदेशव्यापी काम बंद आंदोलन शुरू किया जाएगा. ठेकेदारों पर लगातार वित्तीय दबाव बढ़ रहा है, जिसके कारण निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे हैं."
1000 करोड़ की पेंडेंसी और बजट का मुद्दा: एसोसिएशन ने दावा किया कि ठेकेदारों के लगभग 1000 करोड़ रुपये के भुगतान लंबित हैं. पदाधिकारियों ने कहा कि हरियाणा पीडब्ल्यूडी बी एंड आर विभाग के पास लंबित बिलों के भुगतान के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध नहीं है, जबकि ठेकेदारों पर कार्य जारी रखने का दबाव बनाया जा रहा है, जो न्यायसंगत नहीं है.
नए टेंडरों पर भी उठाया सवाल: ठेकेदारों ने सरकार से मांग की कि सभी विकास कार्यों के लिए पहले बजट की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए. चेयरमैन अशोक जैन ने कहा कि, "जब तक मौजूदा परियोजनाओं के लिए बजट सुनिश्चित नहीं होता, तब तक नए वर्क प्रोग्राम के टेंडर जारी नहीं किए जाने चाहिए." एसोसिएशन ने सरकार से जल्द बातचीत कर समाधान निकालने और राहत पैकेज की घोषणा करने की अपील की है.
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