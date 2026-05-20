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पंचकूला में HPSC ऑफिस पर संग्राम, युवाओं को हाथ-पैर पकड़कर खींचा, बिहार का चेयरमैन थोपने का आरोप

पंचकूला: हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) के पंचकूला सेक्टर 4 स्थित ऑफिस का घेराव करने पहुंचे युवाओं को आज पुलिस की कठोर कार्रवाई झेलनी पड़ी. दरअसल, पुलिसकर्मियों ने सेक्टर 5 में प्रदर्शन कर रहे युवाओं को हाथ-पैर से पकड़ उठा-उठा कर गाड़ियों में डाला. पुलिस ने कुछ युवतियों को भी राउंडअप किया. ये सभी युवा जजपा और कांग्रेस के नेताओं के साथ प्रदेश की सरकारी भर्तियों में 35% के क्राइटेरिया का विरोध करने पहुंचे थे. युवाओं ने कहा कि इस क्राइटेरिया के कारण भर्तियों में अनेक पद रिक्त रह जा रहे हैं.प्रदर्शन में जजपा नेता दिग्विजय चौटाला, ओपी सिहाग समेत कांग्रेस की ओर से पंचकूला की मेयर पद की प्रत्याशी सुधा भारद्वाज शामिल रही.

पांच महीने से धरना प्रदर्शन जारी: पंचकूला सेक्टर-5 में बीते पांच महीने से धरना प्रदर्शन जारी है. लेकिन आज, बुधवार को ओबीसी ब्रिगेड के नेतृत्व में युवाओं द्वारा आयोग कार्यालय का घेराव करने के कार्यक्रम के चलते पुलिस-प्रशासन ने कड़े प्रबंध किए थे. पहले से ही पुलिस के कई उच्च पदस्थ अधिकारियों के नेतृत्व में अतिरिक्त महिला और पुरुष पुलिसकर्मी पूरी तैयारी के साथ मौजूद थे. कई घंटों बाद जब प्रदर्शनकारी आयोग के कार्यालय की तरफ बढ़े तो पुलिस ने बल प्रयोग शुरू कर दिया. जजपा नेता दिग्विजय चौटाला काफी देर तक प्रदर्शनकारियों के साथ बैठे रहे लेकिन कार्यालय की ओर बढ़ने के दौरान पुलिस ने उन्हें रोक दिया.

पंचकूला में HPSC ऑफिस पर संग्राम (ETV Bharat)

एचपीएससी चेयरमैन के खिलाफ युवा: प्रदर्शनकारियों ने हरियाणा सरकार और एचपीएससी के खिलाफ भी नारेबाजी की. प्रदर्शन में शामिल गुरमेल डाबी ने कहा कि हरियाणा सरकार ने युवाओं पर एचपीएससी के चेयरमैन के रूप में बिहार के आलोक वर्मा को थोपा हुआ है. नतीजतन प्रदेश में हरियाणा के लोगों के बजाय यूपी-बिहार के लोगों को नौकरियां दी जा रही हैं. उन्होंने ग्रुप ए व बी की भर्तियों में 35 प्रतिशत क्राइटेरिया को गलत बताया.

सुबह से पुलिस कार्रवाई तक क्या क्या हुआ: एचपीएससी कार्यालय सेक्टर 4 से कुछ दूरी पर सेक्टर 5 में बीते पांच महीने से युवा ओबीसी ब्रिगेड संगठन के बैनर तले धरने पर बैठे हैं. इस संगठन के अध्यक्ष राजेंद्र तंवर हैं और विभिन्न राजनीतिक दल संगठन को समर्थन देते आ रहे हैं. बुधवार 20 मई को एचपीएससी दफ्तर के घेराव की कॉल के चलते सुबह 11 बजे से सभी युवा धरना स्थल पर इकट्ठे होने शुरू हुए. कुछ घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद जब प्रदर्शनकारी सेक्टर-5 से सेक्टर-4 की तरफ बढ़ने लगे तो पुलिस ने पहले उन्हें रोका और फिर प्रदर्शनकारियों को उठा उठा कर पुलिस की गाड़ियों में भरा गया.

दिग्विजय चौटाला की मांग पर छोड़े प्रदर्शनकारी: धरना प्रदर्शन में शामिल दिग्विजय चौटाला ने पुलिस द्वारा पकड़े गए युवाओं को वापस धरना स्थल पर छोड़े जाने की मांग रखी. उन्होंने कहा कि जब तक ऐसा नहीं किया जाता, उस दौरान तक ना ज्ञापन दिया जाएगा और न आगे कोई बातचीत होगी. इसके बाद पुलिस-प्रशासन द्वारा पकड़े गए युवाओं को वापस धरनास्थल पर लाया गया. फिर तय हुआ कि सीएम हाउस में उपलब्ध ओएसडी से 10 सदस्यीय कमेटी की मुलाकात करवा दी जाएगी.