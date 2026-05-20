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पंचकूला में HPSC ऑफिस पर संग्राम, युवाओं को हाथ-पैर पकड़कर खींचा, बिहार का चेयरमैन थोपने का आरोप

हरियाणा की सरकारी भर्तियों में 35 प्रतिशत काइटेरिया के विरोध में युवाओं ने पंचकूला के एचपीएससी ऑफिस का घेराव किया.

Haryana Public Service Commission HPSC office Protest in Panchkula
पंचकूला में HPSC ऑफिस पर संग्राम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 20, 2026 at 9:17 PM IST

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Updated : May 20, 2026 at 9:32 PM IST

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पंचकूला: हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) के पंचकूला सेक्टर 4 स्थित ऑफिस का घेराव करने पहुंचे युवाओं को आज पुलिस की कठोर कार्रवाई झेलनी पड़ी. दरअसल, पुलिसकर्मियों ने सेक्टर 5 में प्रदर्शन कर रहे युवाओं को हाथ-पैर से पकड़ उठा-उठा कर गाड़ियों में डाला. पुलिस ने कुछ युवतियों को भी राउंडअप किया. ये सभी युवा जजपा और कांग्रेस के नेताओं के साथ प्रदेश की सरकारी भर्तियों में 35% के क्राइटेरिया का विरोध करने पहुंचे थे. युवाओं ने कहा कि इस क्राइटेरिया के कारण भर्तियों में अनेक पद रिक्त रह जा रहे हैं.प्रदर्शन में जजपा नेता दिग्विजय चौटाला, ओपी सिहाग समेत कांग्रेस की ओर से पंचकूला की मेयर पद की प्रत्याशी सुधा भारद्वाज शामिल रही.

पांच महीने से धरना प्रदर्शन जारी: पंचकूला सेक्टर-5 में बीते पांच महीने से धरना प्रदर्शन जारी है. लेकिन आज, बुधवार को ओबीसी ब्रिगेड के नेतृत्व में युवाओं द्वारा आयोग कार्यालय का घेराव करने के कार्यक्रम के चलते पुलिस-प्रशासन ने कड़े प्रबंध किए थे. पहले से ही पुलिस के कई उच्च पदस्थ अधिकारियों के नेतृत्व में अतिरिक्त महिला और पुरुष पुलिसकर्मी पूरी तैयारी के साथ मौजूद थे. कई घंटों बाद जब प्रदर्शनकारी आयोग के कार्यालय की तरफ बढ़े तो पुलिस ने बल प्रयोग शुरू कर दिया. जजपा नेता दिग्विजय चौटाला काफी देर तक प्रदर्शनकारियों के साथ बैठे रहे लेकिन कार्यालय की ओर बढ़ने के दौरान पुलिस ने उन्हें रोक दिया.

पंचकूला में HPSC ऑफिस पर संग्राम (ETV Bharat)

एचपीएससी चेयरमैन के खिलाफ युवा: प्रदर्शनकारियों ने हरियाणा सरकार और एचपीएससी के खिलाफ भी नारेबाजी की. प्रदर्शन में शामिल गुरमेल डाबी ने कहा कि हरियाणा सरकार ने युवाओं पर एचपीएससी के चेयरमैन के रूप में बिहार के आलोक वर्मा को थोपा हुआ है. नतीजतन प्रदेश में हरियाणा के लोगों के बजाय यूपी-बिहार के लोगों को नौकरियां दी जा रही हैं. उन्होंने ग्रुप ए व बी की भर्तियों में 35 प्रतिशत क्राइटेरिया को गलत बताया.

सुबह से पुलिस कार्रवाई तक क्या क्या हुआ: एचपीएससी कार्यालय सेक्टर 4 से कुछ दूरी पर सेक्टर 5 में बीते पांच महीने से युवा ओबीसी ब्रिगेड संगठन के बैनर तले धरने पर बैठे हैं. इस संगठन के अध्यक्ष राजेंद्र तंवर हैं और विभिन्न राजनीतिक दल संगठन को समर्थन देते आ रहे हैं. बुधवार 20 मई को एचपीएससी दफ्तर के घेराव की कॉल के चलते सुबह 11 बजे से सभी युवा धरना स्थल पर इकट्ठे होने शुरू हुए. कुछ घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद जब प्रदर्शनकारी सेक्टर-5 से सेक्टर-4 की तरफ बढ़ने लगे तो पुलिस ने पहले उन्हें रोका और फिर प्रदर्शनकारियों को उठा उठा कर पुलिस की गाड़ियों में भरा गया.

दिग्विजय चौटाला की मांग पर छोड़े प्रदर्शनकारी: धरना प्रदर्शन में शामिल दिग्विजय चौटाला ने पुलिस द्वारा पकड़े गए युवाओं को वापस धरना स्थल पर छोड़े जाने की मांग रखी. उन्होंने कहा कि जब तक ऐसा नहीं किया जाता, उस दौरान तक ना ज्ञापन दिया जाएगा और न आगे कोई बातचीत होगी. इसके बाद पुलिस-प्रशासन द्वारा पकड़े गए युवाओं को वापस धरनास्थल पर लाया गया. फिर तय हुआ कि सीएम हाउस में उपलब्ध ओएसडी से 10 सदस्यीय कमेटी की मुलाकात करवा दी जाएगी.

Haryana Public Service Commission HPSC office Protest in Panchkula
पंचकूला के एचपीएससी ऑफिस का घेराव किया (ETV Bharat)

क्या कहता है 35 प्रतिशत क्राइटेरिया: आयोग द्वारा ग्रुप-ए और ग्रुप-बी की भर्तियों के लिए लागू किए गए इस नए नियम के अनुसार लिखित परीक्षा में कम से कम 35% अंक लाने वाले उम्मीदवार ही इंटरव्यू के पात्र माने जाएंगे. इसे ही 35 प्रतिशत क्राइटेरिया कहा गया है. लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है कि इंटरव्यू के लिए 35% की शर्त लगाने से कई पद खाली रह जाते हैं. आयोग न्यूनतम अंकों की बजाय पदों के मुकाबले तय संख्या में उम्मीदवार बुलाए. उदाहरण के तौर पर 100 पद हैं तो दोगुना या तय अनुपात में उम्मीदवारों को इंटरव्यू का मौका मिले. क्योंकि अभ्यर्थियों के अनुसार कई बार परीक्षा कठिन होने पर बड़ी संख्या में उम्मीदवार 35% क्राइटेरिया के तहत सफल नहीं हो पाते. बताया कि कॉलेज कैडर असिस्टेंट प्रोफेसर में 35 प्रतिशत की शर्त के कारण बहुत से अभ्यर्थी असफल हो गए.

दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को नौकरियां: प्रदर्शनकारी युवाओं ने आरोप लगाए कि एचपीएससी की ग्रुप-ए और ग्रुप-बी (राजपत्रित) भर्तियों में हरियाणा के लोगों को नौकरी देने के बजाय दूसरे राज्यों (भाजपा शासित राज्यों) के अभ्यर्थियों को 90% तक नौकरियां दी जा रही हैं. उनके अनुसार हरियाणा के PhD, NET या MTech क्वालिफाइड युवा बेरोजगार घूम रहे हैं या उन्हें चपरासी जैसे निम्न पदों पर काम करना पड़ रहा है. लेकिन प्रदेश के उच्च पदों पर बाहरी लोगों को नौकरियां दी जा रही हैं.

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Last Updated : May 20, 2026 at 9:32 PM IST

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