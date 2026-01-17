ETV Bharat / state

हरियाणा में बढ़ गए फ्लैट और प्लॉट के रेट, 46 शहरों में 10 फीसदी तक बढ़ा EDC

हरियाणा में अब फ्लैट और प्लॉट खरीदने और भी महंगे हो गए हैं. नए साल से ही नई दरें भी लागू हो चुकी हैं.

हरियाणा में बढ़ गए फ्लैट और प्लॉट के रेट
हरियाणा में बढ़ गए फ्लैट और प्लॉट के रेट (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 17, 2026 at 9:40 AM IST

|

Updated : January 17, 2026 at 10:13 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पंचकूला: हरियाणा के पंचकूला समेत 46 शहरों में अब फ्लैट या प्लॉट खरीदना पहले से अधिक महंगा हो गया है. क्योंकि हरियाणा सरकार ने इन सभी 46 शहरों में बाह्य विकास शुल्क (ईडीसी) में दस प्रतिशत की बढ़ोतरी की है. इन नई दरों को 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा चुका है. दरअसल, प्रदेश सरकार डेवलपर से प्रोजेक्ट क्षेत्र में बनने वाले बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ईडीसी लेती है. इस बुनियादी ढांचे में सड़कें, जल, बिजली आपूर्ति और सीवरेज व्यवस्था शामिल होती है.

निवेशक और खरीदार होंगे प्रभावित: प्रदेश सरकार द्वारा बढ़ाया गया ईडीसी का सीधा प्रभाव निवेशकों और संपत्ति के खरीदारों पर पड़ेगा. दरअसल, आमतौर पर बिल्डर बढ़ाई गई ईडीसी की अतिरिक्त लागत को खरीदार और निवेशकों पर डाल देते हैं. चूंकि, प्रदेश में बढ़ी ईडीसी घरों, औद्योगिक, कमर्शियल और कंबाइन इस्तेमाल वाले सभी प्रोजेक्ट पर लागू होने के चलते आवासीय और कमर्शियल संपत्ति पहले से अधिक महंगी हो जाएगी.

कितनी बढ़ी कीमत: हरियाणा सरकार द्वारा संशोधित दरों के अनुसार पंचकूला में आवासीय प्लॉट कॉलोनी के लिए ईडीसी 39 लाख रुपये प्रति एकड़ और ग्रुप हाउसिंग कॉलोनी के लिए 1.26 करोड रुपए प्रति एकड़ रहेगा. जबकि गुरुग्राम क्षेत्र में प्लॉटेड कॉलोनी के लिए ईडीसी लगभग 1 करोड़ 37 लाख रुपये प्रति एकड़ निर्धारित किया है. इसमें ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए 400 व्यक्ति प्रति एकड़ घनत्व वाली कॉलोनी के लिए दर 5.49 करोड़ रुपये प्रति एकड़ और 300 व्यक्ति प्रति एकड़ घनत्व वाली कॉलोनियों के लिए 4.12 करोड़ रुपये प्रति एकड़ की दर निर्धारित की गई है.

वहीं, फरीदाबाद और गुरुग्राम के सोहना और ग्वाल पहाड़ी क्षेत्रों को सरकार ने उच्च संभावित क्षेत्र माना है. यहां प्लॉटेड कॉलोनी के लिए ईडीसी (पर्यावरण वितरण शुल्क) 1.23 करोड रुपये प्रति एकड़ निर्धारित किया गया है. जबकि ग्रुप हाउसिंग कॉलोनी के लिए 400 पीपीए (प्रति एकड़ आवासीय स्वामित्व) के लिए 4.94 करोड़ रुपये प्रति एकड़ और 300 पीपीए के लिए 3.71 करोड़ रुपये प्रति एकड़ का शुल्क लागू होगा. इसी तरह अन्य जिलों को कवर करने वाले पोटेंशियल जोन में प्लॉटेड कॉलोनियों के लिए ईडीसी प्रति एकड़ के अनुसार अलग-अलग निर्धारित की है.

मध्यम पोटेंशियल जोन में यह शहर: मध्य पोटेंशियल जोन के अंतर्गत अंबाला, कुरुक्षेत्र, बहादुरगढ़, हिसार, रोहतक, रेवाड़ी, बावल, पलवल, यमुनानगर, धारूहेड़ा, पृथला, गन्नौर और होडल जैसे शहरों में भी बढ़ाई गई ईडीसी का असर दिखेगा. इन क्षेत्रों में प्लॉटेड कॉलोनियों के लिए ईडीसी 82 लाख रुपये प्रति एकड़ होगी. जबकि ग्रुप हाउसिंग में 400 पीपीए पर 3.29 करोड़ रुपये प्रति एकड़ और 300 पीपीए पर 2.47 करोड़ रुपये प्रति एकड़ शुल्क रहेगा.

ये भी पढ़ें: हरियाणा हाउसिंग बोर्ड 3 माह के भीतर आवेदन शुल्क करेगा रिफंड, जानें क्या है प्रोसेस

ये भी पढ़ें: चंडीगढ़ में 600 फ्लैट्स की अलॉटमेंट रद्द, ₹75 करोड़ की वसूली, हाउसिंग बोर्ड की बड़ी कार्रवाई

Last Updated : January 17, 2026 at 10:13 AM IST

TAGGED:

PROPERTY RATES RISE 10 PERCENT
GURUGRAM PANCHKULA FARIDABAD
हरियाणा में जमीन की कीमतें बढ़ी
पंचकूला में महंगे हुए फ्लैट
HARYANA PROPERTY RATES RISE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.