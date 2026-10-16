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हरियाणा की मंडियों में धान खरीद ने पकड़ी रफ्तार, 15.52 लाख मीट्रिक टन हुई खरीद, किसानों के खातों में पहुंचे 1,221 करोड़ रुपये

हरियाणा की मंडियों में धान खरीद ने पकड़ी रफ्तार ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में खरीफ खरीद सीजन 2026-27 के दौरान धान की सरकारी खरीद लगातार जारी है. प्रदेश की खरीद एजेंसियों ने अब तक 15.52 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की है, जबकि किसानों को 1,221 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है. मंडियों में अब तक 21.27 लाख मीट्रिक टन धान पहुंच चुका है. राज्य सरकार ने खरीद, उठान और भुगतान की प्रक्रिया को गति देने के लिए अधिकारियों को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं.

किसानों को एमएसपी पर मिल रही फसल की कीमत: खरीफ विपणन सीजन 2026-27 के लिए केंद्र सरकार ने सामान्य श्रेणी के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2,441 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड-ए धान का 2,461 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है. प्रदेश में सरकारी खरीद 29 सितंबर से 249 निर्धारित मंडियों में शुरू हुई थी, जो 15 नवंबर तक जारी रहेगी.

खरीद और उठान में तेजी लाने पर जोर: हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने धान खरीद की समीक्षा बैठक में मंडियों में फसल की आवक, खरीद, उठान और किसानों को भुगतान की स्थिति का जायजा लिया. उन्होंने जिला प्रशासन, खरीद एजेंसियों, मंडी अधिकारियों, ढुलाईकर्ताओं और चावल मिल मालिकों के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखने पर जोर दिया. अधिकारियों को खरीद प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को दूर करने और उठान की गति बढ़ाने के निर्देश दिए गए. 58 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य: वहीं, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की प्रधान सचिव अमनीत पी. कुमार ने बताया कि, "प्रदेश में अब तक 15.52 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया है और 7.69 लाख मीट्रिक टन का उठान हो चुका है. केंद्र सरकार ने इस सीजन में हरियाणा के लिए 58 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है. इसके मुकाबले राज्य अब तक लगभग 27 प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर चुका है." कुरुक्षेत्र में नीलामी का अनुपात सबसे अधिक: जिलावार आंकड़ों के अनुसार मंडियों में धान की आवक के मुकाबले नीलामी के अनुपात में कुरुक्षेत्र 88.2 प्रतिशत के साथ पहले स्थान पर है. यमुनानगर 81.8 प्रतिशत और अंबाला 80.7 प्रतिशत के साथ अगले स्थानों पर रहे. इस श्रेणी में प्रदेश का औसत 74.7 प्रतिशत दर्ज किया गया.