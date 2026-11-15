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हिमाचल में डिवाइडर से टकराई हरियाणा के स्कूली बच्चों की बस, प्रिंसिपल समेत तीन घायल, कई बच्चे चोटिल

हिमाचल में डिवाइडर से टकराई हरियाणा के स्कूली बच्चों की बस ( ETV Bharat )

सोलन: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के राजगढ़ से पंचकूला लौट रही एक निजी स्कूल की बस चक्कीमोड़ से आगे तम्बू मोड़ के पास NH-5 पर हादसे का शिकार हो गई. तेज रफ्तारी और लापरवाही के चलते बस सड़क के बीच बने डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस के चालक की तरफ के शीशे टूट गए और बस पलटने से बाल-बाल बची. हादसे में स्कूल की प्रिंसिपल अमिता, चेयरमैन नरेंद्र सिंगला और कोऑर्डिनेटर मीनू को चोटें आई हैं, जबकि कई बच्चों को भी हल्की चोटें आई हैं.

क्या है पूरा मामला?