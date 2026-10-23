हरियाणा में बिजली निजीकरण पर घमासान, सरकार और आयोग आमने-सामने! जानें क्या है असल कहानी
हरियाणा में गुरुग्राम-नूंह बिजली निजीकरण पर विवाद गहरा गया है. कर्मचारी हड़ताल पर हैं. सरकार अपील की तैयारी में है. भूपेंद्र जिष्टू की रिपोर्ट.
Published : October 23, 2026 at 1:10 PM IST
चंडीगढ़: हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के गुरुग्राम और नूंह में बिजली को निजी हाथों में देने को लेकर हंगामा मचा हुआ है. एक तरफ आयोग के इस फैसले के खिलाफ कर्मचारी हड़ताल पर हैं, तो वहीं सरकार भी आयोग के फैसले के खिलाफ अपील करने की बात कर रही है और कर्मचारियों से काम पर लौटने की बात कर रही है, क्योंकि सरकार फैसले के खिलाफ उनकी लड़ाई लड़ने को तैयार है. लेकिन क्या हरियाणा विद्युत नियामक आयोग के फैसले को मानने के लिए सरकार बाध्य है या फिर वह आयोग के फैसले को कैंसिल कर सकती है? इसके लिए हमें इस आयोग के गठन और शक्तियों को जानना भी जरूरी है.
क्या है हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग?: हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग यानी कि HERC और देश के अन्य राज्यों में विनियामक आयोग की स्थापना 17 अगस्त 1998 को हरियाणा विद्युत सुधार अधिनियम, 1997 के प्रावधानों के तहत हुई है. इसकी स्थापना एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी. इसे विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत भी संचालित किया जाता है. इसका गठन हरियाणा राज्य विधानसभा में पारित हरियाणा विद्युत सुधार अधिनियम, 1997 (अधिनियम संख्या 10, 1998) के तहत किया गया है. आयोग में एक अध्यक्ष और दो सदस्य होते हैं.
सदस्यों की कैसे होती है नियुक्ति?: इसके सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य सरकार एक विशेष चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर करती है. अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (वर्तमान या सेवानिवृत्त) हो सकते हैं. अन्य सदस्यों के पास कानून, लेखा, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग और प्रशासन का विशेष ज्ञान व अनुभव होना चाहिए. सदस्यों की नियुक्ति तय नियमों के मुताबिक होती है. लेकिन कोई भी व्यक्ति 62 की उम्र के बाद सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है, ताकि उसे कम से कम 3 साल का कार्यकाल मिल सके. आयोग का अध्यक्ष या कोई भी सदस्य किसी अन्य लाभ के पद पर या किसी राजनीतिक दल से जुड़े पद पर नहीं रह सकता है और न ही किसी व्यवसाय या पेशे को जारी रख सकता है.
क्या हैं आयोग के मुख्य कार्य?: आयोग का मुख्य काम बिजली की दरों का निर्धारण करना है. इसके साथ ही बिजली कंपनियों के लिए नियम, शर्तें और लाइसेंस जारी करना भी है. इसके साथ ही उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और बिजली आपूर्ति से जुड़े नियमों में सुधार करना भी इसका कार्य रहता है. वहीं, राज्य सरकार को ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े मामलों पर सलाह देना भी इसका कार्य रहता है.
क्या सरकार आयोग के फैसले को मानने के लिए बाध्य है?: जब आयोग के फैसले को लेकर इतना बवाल हो रहा है, तो यह जानना भी जरूरी है कि हरियाणा विद्युत नियामक आयोग के फैसले को मानने के लिए सरकार बाध्य है. आयोग को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14 के तहत स्वतंत्र रूप से निजी कंपनियों को बिजली वितरण का समानांतर लाइसेंस देने का अधिकार है, भले ही राज्य सरकार इसके पक्ष में न हो. क्योंकि हरियाणा विद्युत नियामक आयोग केंद्र सरकार के बनाए गए विद्युत कानून के तहत एक स्वतंत्र और अर्ध-न्यायिक निकाय है. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14 और आयोग के नियमों के तहत, आयोग किसी भी निजी या योग्य कंपनी को बिजली वितरण का लाइसेंस देने के लिए सीधे आवेदन पर विचार कर सकती है और फैसला ले सकती है. आयोग को लाइसेंस जारी करने के लिए राज्य सरकार की औपचारिक सहमति या निमंत्रण की जरूरत नहीं होती है. हालांकि, राज्य सरकार के मुताबिक, वह इस मामले में बिजली अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील कर सकती है.
सरकार के पास क्या हैं विकल्प?: इस बारे में हरियाणा सरकार और ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने स्पष्ट किया है कि सरकार ने निजीकरण के लिए कोई आवेदन आमंत्रित नहीं किया था और HERC के इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार बिजली अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील कर रही है और इस पर रोक की मांग कर रही है. यानी हरियाणा सरकार, हरियाणा विद्युत नियामक आयोग के फैसले को विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती देगी. ऊर्जा मंत्री अनिल विज और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मुताबिक, इस फैसले को विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के तहत अपील न्यायाधिकरण में चुनौती देने जा रहे हैं.
सरकार की मंशा पर सवाल: इस पूरे मामले में इनेलो नेता संपत सिंह ने कहा कि, "हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग ने इलेवन पावर लिमिटेड को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है, वो सरकार के हुक्म पर दिया गया है. यह फैसला सरकार की सहमति से हुआ है. यह एक तरह से बिजली उपभोक्ताओं पर हमला है. इस मामले में सरकार HERC के फैसले के पीछे छिप रही है. ऊर्जा मंत्री इसके विरोध की बात कर रहे हैं, जबकि वे खुद पावर मिनिस्टर हैं, लेकिन वे पावरलेस मंत्री हैं. जब इलेवन पावर लिमिटेड ने HERC में लाइसेंस के लिए आवेदन किया, तब सरकार ने कोई विरोध नहीं किया था. वे बताएं, उन्होंने क्या विरोध किया, किस दिन तारीख पर गए, कोई मंत्री और अधिकारी इस मामले में सुनवाई पर नहीं गया. उनके अधिकारी भी नहीं गए थे, वकील गए थे. क्योंकि मैं उसकी हर सुनवाई में गया था. हमारी पार्टी ने कंपनी के लाइसेंस का डटकर विरोध किया. क्योंकि हमें पता था, इससे निगम खत्म होंगे और गरीब पर मार पड़ेगी, कर्मचारियों का भविष्य खत्म हो जाएगा."
इनेलो ने कांग्रेस पर भी साधा निशाना: इनेलो नेता संपत सिंह ने आगे कहा कि, "सरकार इसको पैरलल लाइसेंस बता रही है, लेकिन ये निजीकरण ही है. हालांकि कर्मचारी इस मामले में जरूर पेश हुए और उन्होंने भी इसका विरोध किया था. सरकार इस मामले में आगे नहीं आई. यह कहना पड़ रहा है कि विज साहब सत्य नहीं बोल रहे. जो हरियाणा का मुख्य विपक्षी दल है, उनकी तरफ से भी HERC में इसका विरोध नहीं किया गया. न कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता ने, न विधायक ने, न नेता विपक्ष ने, किसी ने इसका विरोध नहीं किया. वे भी कमीशन में जाकर अपना विरोध दर्ज करवाते. सरकार ने जो किया, वह किया. विपक्ष की भी जिम्मेदारी है. सरकार ने जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, उसकी एक करोड़ पूंजी है, जबकि काम सरकार 4700 करोड़ का दे रही है."
"केंद्रीय ऊर्जा मंत्री का कंपनी पर हाथ है":संपत सिंह ने कहा कि, "इलेवन पावर लिमिटेड के मालिक कौन हैं, ये जानकारी नहीं. इनको कोई इस काम का एक्सपीरियंस भी नहीं है. केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के दबाव में इसको गुरुग्राम और नूंह दो जिलों का काम दिया गया है, उनका उस कंपनी के सिर पर हाथ है. इस कार्य के लिए अडानी की कंपनी ने भी आवेदन किया था, लेकिन उनके आवेदन को वापस करवा दिया था और ये आवेदन वापस केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की भूमिका में नहीं हो सकता है. इस वजह से करीब 43 प्रतिशत दक्षिण हरियाणा बिजली निगम का रेवेन्यू हाथ से निकल जाएगा."
संपत सिंह ने दी सलाह: इनेलो नेता संपत सिंह ने आगे कहा कि, "विज साहब की पावर वापस आ जाए, तो वे 2003 के एक्ट के एक नियम का प्रयोग कर सकते हैं. साल 2003 के बिजली एक्ट की सेक्शन 108 के तहत सरकार चाहे तो HERC को नीति बनाने, पब्लिक इंटरेस्ट में राज्य सरकार लिखित में कमीशन को डायरेक्शन दे सकती है. इसके तहत राज्य सरकार का मामले में लिया गया फैसला फाइनल होगा. ऊर्जा मंत्री कानून पूछ रहे थे, तो मैं उन्हें यह कानून बता रहा हूं. मैं इस मामले में किसी भी तरह से सरकार की मदद करने को तैयार हूं. हालांकि, मैं ट्रिब्यूनल में नहीं जाऊंगा. क्योंकि ट्रायल तो यहां हुआ, तो ट्रिब्यूनल उसके फैसले को बदलेगा, इसकी उम्मीद कम ही है. सरकार सेक्शन 108 के तहत इनको एडवाइजरी जारी कर सकती है. सरकार कह सकती है कि यह फैसला पब्लिक इंटरेस्ट और पॉलिसी मैटर में नहीं है. इसलिए हम इसको कैंसिल करते हैं. इनेलो बिजली कर्मचारियों की हड़ताल का समर्थन करती है और उनके साथ खड़ी है."
कुमारी सैलजा का सरकार पर वार: इस पूरे मामले में कुमारी सैलजा ने कहा कि, "मैं तो देख रही थी कि सरकार के भी बयान आ रहे थे कि यह ठीक नहीं हुआ है, सरकार अपील करेगी. सरकार चला कौन रहा है, यह पता चले. सोचो कि कितनी मजाक की बात हो गई है कि सरकार को पता नहीं है कि सीधे हाथ को पता नहीं है कि उल्टा हाथ क्या कर रहा है. सरकार चल रही है, नहीं चल रही है, हम तो कह रहे हैं कि नहीं चल रही है. इनको खुद को नहीं पता कि कौन फैसले ले रहा है. खुद ही अपील भी करना चाह रहे हैं." जब कुमारी सैलजा से पूछा गया कि सरकार कह रही है कि बिजली वितरण निगम स्वायत्त संस्था है, उनका यह फैसला है? इस पर उन्होंने कहा कि, "वह भी तो सरकार का एक अंग है, सरकार से बाहर तो नहीं है. आपस में इनकी बातचीत तो होती होगी, नीति तो सरकार तय करेगी. कोर्ट भी तो कानून को देखेगा."
जानें क्या कहते हैं कानून के जानकार: इस पूरे मामले में कानून के जानकार आशीष गोयल कहते हैं कि, "प्राइवेट लाइसेंस को लेकर HERC ने अपना आदेश जारी किया है. HERC केंद्रीय नियमों के तहत गठित स्वतंत्र वैधानिक निकाय है. ऐसे में किसी को अगर उसके आदेश को लेकर कोई सवाल है तो वह इसकी बात न्यायिक प्राधिकरण या हाईकोर्ट में भी उठा सकता है. इसका मतलब यह नहीं है कि वह हड़ताल पर चले जाएं. यह सही नहीं है. अगर इस आदेश से कोई परेशानी है तो इसको न्यायिक रास्ता अपनाना चाहिए, जो भी नियमों के तहत है. अगर सरकार को अगर नियम 108 के तहत कोई कार्रवाई करनी है तो वह उसका विषय है, लेकिन मामले में हड़ताल से अधिक नियमों के तहत इस मामले को उठाना चाहिए."
फिलहाल, इस विवाद का केंद्र यही है कि बिजली वितरण के भविष्य पर फैसला किस कानूनी प्रक्रिया से तय होगा और सरकार कर्मचारियों तथा उपभोक्ताओं की चिंताओं का समाधान कैसे करेगी. आने वाले दिनों में अपील की स्थिति, हड़ताल पर सरकार का रुख और आयोग के फैसले के खिलाफ उठाए जाने वाले कदम इस पूरे मामले की दिशा तय करेंगे.
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