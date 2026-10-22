बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से हरियाणा में हाहाकार, कई शहरों में ब्लैकआउट, गांवों में पसरा अंधेरा, दफ्तरों में खाली पड़ी कुर्सियां
हरियाणा में बिजली कर्मचारियों की तीन दिवसीय हड़ताल से आधे शहर में बिजली गुल है. कई गांवों में अंधेरा पसरा है.
Published : October 22, 2026 at 3:13 PM IST|
Updated : October 22, 2026 at 3:32 PM IST
चरखी दादरी/ भिवानी/ पानीपत: हरियाणा में बिजली वितरण व्यवस्था के निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारी एवं इंजीनियर संयुक्त संघर्ष मोर्चा की तीन दिवसीय हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिला. हड़ताल के पहले ही दिन शहर का करीब आधा हिस्सा बिजली ब्रेकडाउन की चपेट में आ गया. वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में सांजरवास और घसोला पावर हाउस बंद रहने तथा 11 केवी लाइनों में फॉल्ट आने से दर्जनों गांवों में बिजली आपूर्ति बाधित रही. बिजली गुल होने से शहर और गांवों के उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा.
फॉल्ट ठीक करने के लिए कर्मचारी उपलब्ध नहीं: हड़ताल के चलते बिजली कार्यालयों में कामकाज प्रभावित रहा. फील्ड में कर्मचारियों की गैरमौजूदगी के कारण बिजली लाइनों में आई तकनीकी खराबियों को ठीक करने और आपूर्ति बहाल करने में दिक्कतें आईं. शहर के कई इलाकों में दोपहर तक बिजली आपूर्ति बाधित रही, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति अधिक गंभीर बनी रही. कर्मचारियों की हड़ताल के कारण बिजली व्यवस्था से जुड़ी शिकायतों के समाधान पर भी असर पड़ा.
समझौते पर अमल नहीं करने का लगाया आरोप: बिजली कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सरकार बिजली वितरण व्यवस्था को निजी हाथों में सौंपने की दिशा में कदम उठा रही है. इसी के विरोध में प्रदेशभर में तीन दिवसीय हड़ताल की जा रही है. संयुक्त संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारियों के अनुसार सरकार ने करीब दो माह पहले 10 अगस्त को हुए समझौते में कर्मचारियों को कुछ आश्वासन दिए थे, लेकिन बाद में इन पर अमल नहीं किया गया. कर्मचारियों का आरोप है कि इसी वजह से उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा.
"निजीकरण का फैसला वापस ले सरकार": इस बारे में ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सदस्य जगदीप फोगाट ने कहा कि, "दादरी में बिजली कर्मचारी निजीकरण के विरोध में पूर्ण हड़ताल पर हैं. बिजली विभाग का मौजूदा ढांचा वर्षों की मेहनत और जनता के पैसे से तैयार हुआ है. इसे निजी हाथों में सौंपना कर्मचारियों और जनता के हित में नहीं है. बिजली वितरण व्यवस्था के निजीकरण का विरोध केवल कर्मचारी ही नहीं, बल्कि आम जनता और कई ग्राम पंचायतें भी कर रही हैं."
संकट बढ़ने की आशंका: जगदीप फोगाट ने आगे कहा कि, "जब तक सरकार निजीकरण का फैसला वापस नहीं लेती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. हड़ताल के दौरान बिजली आपूर्ति से जुड़े फॉल्ट ठीक करने के लिए कर्मचारी फील्ड में नहीं जाएंगे. उपभोक्ताओं से अपील है कि आंदोलन में सहयोग करें." वहीं, कर्मचारी संगठनों ने कहा कि हड़ताल अगले दो दिनों तक जारी रहेगी. ऐसे में लाइनों या पावर हाउस में तकनीकी खराबी आने पर आपूर्ति बहाल करने में और परेशानी हो सकती है. इससे शहर के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी बिजली संकट गहराने की आशंका है.
भिवानी में भी हड़ताल का असर: इधर, भिवानी में सांझा मोर्चा के आह्वान पर हरियाणा पावर कारपोरेशन एचसीबीईसी एम्पलाई यूनियन के बैनर तले बिजली कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर तीन दिवसीय हड़ताल का बिगुल बजा दिया है. यूनियन नेताओं बिजेंद्र बराड़, धर्मबीर सिंह भाटी व मनोज बल्लू बामला ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय स्तर पर मंत्रियों द्वारा गुडग़ांव और नूंह में पैरेलल लाइसेंस जैसे प्रोजेक्ट्स को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया जा रहा है. कर्मचारियों की इस तीन दिवसीय हड़ताल के कारण राज्यभर में बिजली व्यवस्था पर गहरा असर पड़ रहा है और लगभग आधे हरियाणा में बिजली सेवाएं प्रभावित होने की स्थिति बन गई है. हालांकि, यूनियन नेताओं ने यह भी साफ किया कि वे जनता को जानबूझकर परेशान नहीं करना चाहते, इसलिए हड़ताल के दौरान भी अस्पताल, पेयजल सप्लाई, जेल और मिनी सचिवालय जैसी सभी आवश्यक एवं आपातकालीन सेवाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा और उनसे जुड़े बिजली कार्यों में कोई बाधा नहीं आने दी जाएगी. यदि कोई आपातकालीन सेवा ठप होती है तो कर्मचारी उसका पूरा ख्याल रखेंगे.
पानीपत में भी दिखा असर: हरियाणा में बिजली के निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारियों ने तीन दिन की हड़ताल का ऐलान करते हुए आंदोलन शुरू कर दिया है. पानीपत में बिजली कार्यालय के बाहर कर्मचारियों ने धरना देकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. कर्मचारियों ने गुरुग्राम और नूंह में जारी किए गए पैरेलल लाइसेंस रद्द करने समेत तीन प्रमुख मांगें उठाईं. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने मांगों पर कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन को अनिश्चितकालीन हड़ताल तक बढ़ाया जा सकता है. वहीं, त्योहारों के सीजन में बिजली आपूर्ति बाधित न हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था करने का दावा किया है.
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