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बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से हरियाणा में हाहाकार, कई शहरों में ब्लैकआउट, गांवों में पसरा अंधेरा, दफ्तरों में खाली पड़ी कुर्सियां

बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से हरियाणा में हाहाकार ( ETV Bharat )

चरखी दादरी/ भिवानी/ पानीपत: हरियाणा में बिजली वितरण व्यवस्था के निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारी एवं इंजीनियर संयुक्त संघर्ष मोर्चा की तीन दिवसीय हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिला. हड़ताल के पहले ही दिन शहर का करीब आधा हिस्सा बिजली ब्रेकडाउन की चपेट में आ गया. वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में सांजरवास और घसोला पावर हाउस बंद रहने तथा 11 केवी लाइनों में फॉल्ट आने से दर्जनों गांवों में बिजली आपूर्ति बाधित रही. बिजली गुल होने से शहर और गांवों के उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा.

फॉल्ट ठीक करने के लिए कर्मचारी उपलब्ध नहीं: हड़ताल के चलते बिजली कार्यालयों में कामकाज प्रभावित रहा. फील्ड में कर्मचारियों की गैरमौजूदगी के कारण बिजली लाइनों में आई तकनीकी खराबियों को ठीक करने और आपूर्ति बहाल करने में दिक्कतें आईं. शहर के कई इलाकों में दोपहर तक बिजली आपूर्ति बाधित रही, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति अधिक गंभीर बनी रही. कर्मचारियों की हड़ताल के कारण बिजली व्यवस्था से जुड़ी शिकायतों के समाधान पर भी असर पड़ा.

दफ्तरों में खाली पड़ी कुर्सियां (ETV Bharat) समझौते पर अमल नहीं करने का लगाया आरोप: बिजली कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सरकार बिजली वितरण व्यवस्था को निजी हाथों में सौंपने की दिशा में कदम उठा रही है. इसी के विरोध में प्रदेशभर में तीन दिवसीय हड़ताल की जा रही है. संयुक्त संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारियों के अनुसार सरकार ने करीब दो माह पहले 10 अगस्त को हुए समझौते में कर्मचारियों को कुछ आश्वासन दिए थे, लेकिन बाद में इन पर अमल नहीं किया गया. कर्मचारियों का आरोप है कि इसी वजह से उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा. कई शहरों में ब्लैकआउट (ETV Bharat) "निजीकरण का फैसला वापस ले सरकार": इस बारे में ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सदस्य जगदीप फोगाट ने कहा कि, "दादरी में बिजली कर्मचारी निजीकरण के विरोध में पूर्ण हड़ताल पर हैं. बिजली विभाग का मौजूदा ढांचा वर्षों की मेहनत और जनता के पैसे से तैयार हुआ है. इसे निजी हाथों में सौंपना कर्मचारियों और जनता के हित में नहीं है. बिजली वितरण व्यवस्था के निजीकरण का विरोध केवल कर्मचारी ही नहीं, बल्कि आम जनता और कई ग्राम पंचायतें भी कर रही हैं."