बिजली कर्मचारियों की सरकार को चेतावनी, बोले-"ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी रद्द नहीं हुई तो करेंगे ब्लैकआउट"

भिवानी में बिजली कर्मचारियों का सरकार पर फूटा गुस्सा ( ETV Bharat )