हरियाणा में बिजली कर्मचारियों की 3 दिन की हड़ताल शुरू, कुरुक्षेत्र में आधे शहर में ब्लैकआउट, सिरसा में 30 फीडर बंद
हरियाणा में बिजली निजीकरण के विरोध में कर्मचारियों की तीन दिवसीय हड़ताल शुरू हो चुकी है. कुरुक्षेत्र में ब्लैकआउट और सिरसा में फीडर बंद है.
Published : October 22, 2026 at 1:32 PM IST
कुरुक्षेत्र/सिरसा: हरियाणा में बिजली निगम के निजीकरण और निजी कंपनी को लाइसेंस जारी करने के विरोध में बिजली कर्मचारियों ने 22 से 24 अक्टूबर तक तीन दिवसीय सांकेतिक हड़ताल शुरू कर दी है. हड़ताल के पहले दिन कुरुक्षेत्र और सिरसा में कर्मचारियों ने सरकार के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की. दोनों जिलों में हड़ताल का असर अलग-अलग नजर आया. कुरुक्षेत्र में आधे शहर की बिजली आपूर्ति प्रभावित होने से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी, जबकि सिरसा में विभाग ने वैकल्पिक व्यवस्था का दावा किया. इस दौरान कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन को और तेज किया जा सकता है.
निजीकरण और प्रीपेड मीटर के फैसले पर विरोध: बिजली कर्मचारियों का आरोप है कि निजीकरण से जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा. हरियाणा में बिजली व्यवस्था को निजी हाथों में सौंपने की प्रक्रिया और प्रीपेड मीटर लगाए जाने के फैसले के खिलाफ कर्मचारी लामबंद हैं. उनका कहना है कि बिजली जैसी आवश्यक सेवा में निजी कंपनियों की भूमिका बढ़ने से उपभोक्ताओं और कर्मचारियों, दोनों के हित प्रभावित हो सकते हैं. कर्मचारियों ने निजी कंपनी को जारी लाइसेंस रद्द करने और बिजली निगम में निजीकरण की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग उठाई है.
कुरुक्षेत्र में आधे शहर में ब्लैकआउट:हड़ताल का असर कुरुक्षेत्र में पहले दिन ही गंभीर दिखाई दिया. कर्मचारियों के प्रदर्शन के बीच शहर के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित रही. स्थानीय लोगों के अनुसार बुधवार रात करीब 10 बजे से आधे शहर की बिजली कट गई, जिससे लोगों को अंधेरे में रात गुजारनी पड़ी. बिजली न होने के कारण पेयजल आपूर्ति, मोबाइल चार्जिंग और दैनिक कामकाज प्रभावित हुए. सुबह कार्यालय जाने वाले लोगों और विद्यार्थियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा.
पानी की किल्लत से दैनिक कामकाज प्रभावित: वहीं, स्थानीय निवासी ज्ञानचंद गर्ग ने बिजली कटौती को लेकर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि, "बिजली और पानी नहीं होने के कारण सुबह ऑफिस जाने वाले लोगों को नहाने तक के लिए पानी नहीं मिला. बच्चों की पढ़ाई और रोजमर्रा के काम भी प्रभावित हुए हैं. मोबाइल फोन चार्ज करने में भी दिक्कत आई और कुछ लोगों को चार्जिंग के लिए रात में रेलवे स्टेशन जाना पड़ा. बिना पर्याप्त जानकारी के बिजली आपूर्ति बाधित होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं."
स्टूडेंट्स को भी झेलनी पड़ रही परेशानी: बिजली कटने से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की दिनचर्या भी प्रभावित हुई. कुरुक्षेत्र के एक स्टूडेंट विशाल ने बताया कि, "बिजली नहीं होने के कारण पानी की समस्या पैदा हो गई. कैंटीन में बिजली और पानी की कमी के चलते विद्यार्थियों को भोजन संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ा. बिजली आपूर्ति बाधित होने से पढ़ाई और अन्य जरूरी गतिविधियों पर भी असर पड़ा."
यूनियन ने सरकार पर लगाया वादाखिलाफी का आरोप: वहीं, बिजली विभाग यूनियन के प्रदेश सचिव दिनेश सैनी ने सरकार के रवैये पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि, "बिजली मंत्री अनिल विज के साथ पहले हुई बातचीत में सरकार की ओर से दो महीने का समय मांगा गया था, लेकिन इसके बावजूद निजीकरण की अनुमति दे दी गई. इससे कर्मचारियों में नाराजगी है. अगर बिजली व्यवस्था निजी हाथों में जाती है तो कंपनियां उपभोक्ताओं से मनमाने दाम वसूल सकती हैं. समय पर रिचार्ज नहीं करा पाने वाले दिहाड़ी-मजदूरी करने वाले परिवारों को परेशानी हो सकती है. मांगें नहीं मानी गईं तो सांकेतिक हड़ताल को अनिश्चितकालीन आंदोलन में बदला जा सकता है."
सिरसा में बिजली बोर्ड परिसर में प्रदर्शन: इधर, सिरसा में कर्मचारियों ने लाइसेंस रद्द करने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. बिजली बोर्ड परिसर में हुए प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने निजीकरण की प्रक्रिया पर रोक लगाने और अपने हितों की रक्षा करने की मांग उठाई. बिजली कर्मचारी सुरेश कुमार ने कहा कि, "बिजली निगम में निजीकरण को बढ़ावा देने वाले फैसले कर्मचारियों के हितों के विपरीत हैं. 11 पावर प्राइवेट लिमिटेड को जारी किया गया लाइसेंस तत्काल रद्द किया जाए और बिजली निगम में किसी भी प्रकार का निजीकरण न किया जाए. मांगें पूरी नहीं होने पर संयुक्त मोर्चे के फैसले के अनुसार आंदोलन तेज किया जा सकता है."
विभाग ने किया वैकल्पिक व्यवस्था का दावा: वहीं, बिजली निगम के अधीक्षण अभियंता आशुतोष कुमार पांचाल ने कहा कि, "हड़ताल से निपटने के लिए वैकल्पिक इंतजाम किए गए हैं. सिरसा के उपायुक्त के निर्देश पर दूसरे विभागों के कर्मचारियों की ड्यूटी बिजली बोर्ड में लगाई गई है, ताकि आपूर्ति बनाए रखने में दिक्कत न आए. जिले के करीब 900 फीडरों में से फिलहाल 30 फीडर बंद हैं. हड़ताल का जिले में कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है."
पार्षदों ने प्रशासन से जल्द राहत दिलाने की मांग की: कुरुक्षेत्र में स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने बिजली और पानी की समस्या दूर करने की अपील की. वार्ड-13 के पार्षद अनिल और वार्ड-17 के पार्षद प्रेम ने बताया कि, "अचानक बिजली कटने से लोगों को परेशानी हुई. प्रशासन की ओर से कुछ स्थानों पर जनरेटर और पानी के टैंकर भेजे गए हैं, लेकिन स्थिति संभालना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है. स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों ने सरकार तथा प्रशासन से जल्द समाधान निकालने की मांग की है."
विश्राम कुमार मीणा ने किया एसई कार्यालय का निरीक्षण: इस बीच कुरुक्षेत्र उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने बिजली विभाग एसई कार्यालय का निरीक्षण किया. साथ ही जिला में बिजली की स्थिति का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने कहा कि, "शाहाबाद व लाडवा फीडर की व्यवस्था ठीक चल रही है. पिहोवा व थानेसर के कुछ भाग में दिक्कतें आई है. पीडब्लूडी, नगर परिषद विभाग से कर्मचारी और आईटीआई के विद्यार्थियों को बिजली विभाग ने सहायता के लिए बुलाया गया है. व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए चीफ इंजीनियर, एससी एमजी जिंदल और सभी एक्सईएन कुरुक्षेत्र में मौजूद हैं. पेयजल के लिए व्यवस्था के लिए विभाग पूरी तरह सतर्क है."
24 अक्टूबर तक जारी रहेगी हड़ताल: कर्मचारियों ने साफ किया है कि फिलहाल हड़ताल 22 से 24 अक्टूबर तक प्रस्तावित है. उनकी मुख्य मांग निजीकरण संबंधी फैसलों पर पुनर्विचार, निजी कंपनी को जारी लाइसेंस रद्द करना और बिजली निगम को निजी हाथों में सौंपने की प्रक्रिया रोकना है. कर्मचारियों ने सरकार से बातचीत कर समाधान निकालने की अपील की है. साथ ही चेतावनी दी है कि मांगें पूरी नहीं हुईं तो संयुक्त मोर्चा आगे की रणनीति तय करेगा. दूसरी ओर कुरुक्षेत्र में बिजली और पानी की परेशानी तथा सिरसा में आपूर्ति बनाए रखने के लिए किए गए वैकल्पिक इंतजामों के बीच अब सबकी नजर सरकार के अगले कदम पर है.
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