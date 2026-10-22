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हरियाणा में बिजली कर्मचारियों की 3 दिन की हड़ताल शुरू, कुरुक्षेत्र में आधे शहर में ब्लैकआउट, सिरसा में 30 फीडर बंद

हरियाणा में बिजली कर्मचारियों की 3 दिन की हड़ताल शुरू ( ETV Bharat )

कुरुक्षेत्र/सिरसा: हरियाणा में बिजली निगम के निजीकरण और निजी कंपनी को लाइसेंस जारी करने के विरोध में बिजली कर्मचारियों ने 22 से 24 अक्टूबर तक तीन दिवसीय सांकेतिक हड़ताल शुरू कर दी है. हड़ताल के पहले दिन कुरुक्षेत्र और सिरसा में कर्मचारियों ने सरकार के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की. दोनों जिलों में हड़ताल का असर अलग-अलग नजर आया. कुरुक्षेत्र में आधे शहर की बिजली आपूर्ति प्रभावित होने से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी, जबकि सिरसा में विभाग ने वैकल्पिक व्यवस्था का दावा किया. इस दौरान कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन को और तेज किया जा सकता है.

निजीकरण और प्रीपेड मीटर के फैसले पर विरोध: बिजली कर्मचारियों का आरोप है कि निजीकरण से जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा. हरियाणा में बिजली व्यवस्था को निजी हाथों में सौंपने की प्रक्रिया और प्रीपेड मीटर लगाए जाने के फैसले के खिलाफ कर्मचारी लामबंद हैं. उनका कहना है कि बिजली जैसी आवश्यक सेवा में निजी कंपनियों की भूमिका बढ़ने से उपभोक्ताओं और कर्मचारियों, दोनों के हित प्रभावित हो सकते हैं. कर्मचारियों ने निजी कंपनी को जारी लाइसेंस रद्द करने और बिजली निगम में निजीकरण की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग उठाई है.

बिजली कर्मचारियों की 3 दिन की हड़ताल शुरू (ETV Bharat) कुरुक्षेत्र में आधे शहर में ब्लैकआउट:हड़ताल का असर कुरुक्षेत्र में पहले दिन ही गंभीर दिखाई दिया. कर्मचारियों के प्रदर्शन के बीच शहर के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित रही. स्थानीय लोगों के अनुसार बुधवार रात करीब 10 बजे से आधे शहर की बिजली कट गई, जिससे लोगों को अंधेरे में रात गुजारनी पड़ी. बिजली न होने के कारण पेयजल आपूर्ति, मोबाइल चार्जिंग और दैनिक कामकाज प्रभावित हुए. सुबह कार्यालय जाने वाले लोगों और विद्यार्थियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा. पानी की किल्लत से दैनिक कामकाज प्रभावित: वहीं, स्थानीय निवासी ज्ञानचंद गर्ग ने बिजली कटौती को लेकर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि, "बिजली और पानी नहीं होने के कारण सुबह ऑफिस जाने वाले लोगों को नहाने तक के लिए पानी नहीं मिला. बच्चों की पढ़ाई और रोजमर्रा के काम भी प्रभावित हुए हैं. मोबाइल फोन चार्ज करने में भी दिक्कत आई और कुछ लोगों को चार्जिंग के लिए रात में रेलवे स्टेशन जाना पड़ा. बिना पर्याप्त जानकारी के बिजली आपूर्ति बाधित होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं." स्टूडेंट्स को भी झेलनी पड़ रही परेशानी: बिजली कटने से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की दिनचर्या भी प्रभावित हुई. कुरुक्षेत्र के एक स्टूडेंट विशाल ने बताया कि, "बिजली नहीं होने के कारण पानी की समस्या पैदा हो गई. कैंटीन में बिजली और पानी की कमी के चलते विद्यार्थियों को भोजन संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ा. बिजली आपूर्ति बाधित होने से पढ़ाई और अन्य जरूरी गतिविधियों पर भी असर पड़ा." कुरुक्षेत्र में आधे शहर में ब्लैकआउट (ETV Bharat) यूनियन ने सरकार पर लगाया वादाखिलाफी का आरोप: वहीं, बिजली विभाग यूनियन के प्रदेश सचिव दिनेश सैनी ने सरकार के रवैये पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि, "बिजली मंत्री अनिल विज के साथ पहले हुई बातचीत में सरकार की ओर से दो महीने का समय मांगा गया था, लेकिन इसके बावजूद निजीकरण की अनुमति दे दी गई. इससे कर्मचारियों में नाराजगी है. अगर बिजली व्यवस्था निजी हाथों में जाती है तो कंपनियां उपभोक्ताओं से मनमाने दाम वसूल सकती हैं. समय पर रिचार्ज नहीं करा पाने वाले दिहाड़ी-मजदूरी करने वाले परिवारों को परेशानी हो सकती है. मांगें नहीं मानी गईं तो सांकेतिक हड़ताल को अनिश्चितकालीन आंदोलन में बदला जा सकता है."