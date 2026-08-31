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रिटायरमेंट के दिन SE जीतराम तंवर ने किया सुसाइड, "जाट-झोट्टा…" वायरल वीडियो से आए थे विवादों में

विवादों में आए SE जीतराम तंवर की मौत ( ETV Bharat )

करनाल : बिजली विभाग के अधीक्षक अभियंता जीतूराम तंवर की मौत ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. दरअसल, सोमवार को जिस दिन उन्हें सेवानिवृत्त होना था, उसी दिन उन्होंने अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली. जीतूराम तंवर कुछ समय पहले एक कथित वायरल वीडियो को लेकर विवादों में आए थे. वीडियो में उनके हवाले से "जाट-झोट्टा जहां मिलेगा, वहीं लट्ठ मारूंगा" जैसे शब्द सामने आए थे. वीडियो वायरल होने के बाद विभाग ने उन्हें निलंबित कर दिया था. अब उनकी बेटी नीति तंवर ने दावा किया है कि वायरल वीडियो वास्तविक नहीं था, बल्कि बातचीत को एडिट कर सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया था. वायरल वीडियो के बाद बढ़ा था विवाद: परिवारवालों की मानें तो वायरल वीडियो के बाद जीतूराम तंवर लगातार मानसिक दबाव में थे. बेटी नीति तंवर के मुताबिक कुछ लोगों ने उनके पिता को अपने पास बैठाकर मजाकिया अंदाज में कुछ बातें कहलवाईं और बाद में रिकॉर्डिंग को एडिट कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया. वीडियो सामने आने के बाद विवाद बढ़ा और विभागीय कार्रवाई के तहत उन्हें निलंबित कर दिया गया. वायरल वीडियो से विवादों में आए SE जीतराम तंवर की मौत से मचा हड़कंप (ETV Bharat) "पिता ने सार्वजनिक रूप से मांगी थी माफी": मृतक की बेटी नीति तंवर ने कहा कि, "वीडियो वायरल होने के बाद मेरे पिता ने सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी थी. उन्होंने स्पष्ट किया था कि उनका सभी बिरादरियों के साथ भाईचारा है और उनकी किसी समाज को ठेस पहुंचाने की मंशा नहीं थी. माफी के बावजूद उनके पिता की परेशानियां कम नहीं हुईं." रिटायरमेंट के दिन घर से निकले, फिर नहीं लौटे: परिवार के मुताबिक सोमवार को जीतूराम तंवर की रिटायरमेंट थी. सुबह वह घर से यह कहकर निकले कि विभाग को अपनी आखिरी चिट्ठी देकर आते हैं. इसके बाद जब वह वापस नहीं लौटे तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की. उनकी गाड़ी डीएवी स्कूल के बाहर मिली, जिसके बाद परिवार ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. विभाग को कई पत्र लिखकर लगाई थी न्याय की गुहार: जीतूराम तंवर की बेटी का आरोप है कि उनके पिता ने विभाग को कई पत्र लिखकर अपने साथ हो रही परेशानियों की जानकारी दी थी और न्याय की गुहार लगाई थी. इन पत्रों को उन्होंने खुद तैयार किया था और पिता की ओर से विभाग के सामने लगातार अपनी परेशानी रखी गई, लेकिन परिवार के मुताबिक उन्हें अपेक्षित राहत नहीं मिली.