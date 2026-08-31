रिटायरमेंट के दिन SE जीतराम तंवर ने किया सुसाइड, "जाट-झोट्टा…" वायरल वीडियो से आए थे विवादों में
रिटायरमेंट के दिन SE जीतराम तंवर की मौत के बाद हड़कंप मच गया है. मृतक की बेटी ने वायरल वीडियो पर सवाल खड़े किए हैं.
Published : August 31, 2026 at 5:20 PM IST|
Updated : August 31, 2026 at 6:21 PM IST
करनाल : बिजली विभाग के अधीक्षक अभियंता जीतूराम तंवर की मौत ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. दरअसल, सोमवार को जिस दिन उन्हें सेवानिवृत्त होना था, उसी दिन उन्होंने अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली. जीतूराम तंवर कुछ समय पहले एक कथित वायरल वीडियो को लेकर विवादों में आए थे. वीडियो में उनके हवाले से "जाट-झोट्टा जहां मिलेगा, वहीं लट्ठ मारूंगा" जैसे शब्द सामने आए थे. वीडियो वायरल होने के बाद विभाग ने उन्हें निलंबित कर दिया था. अब उनकी बेटी नीति तंवर ने दावा किया है कि वायरल वीडियो वास्तविक नहीं था, बल्कि बातचीत को एडिट कर सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया था.
वायरल वीडियो के बाद बढ़ा था विवाद: परिवारवालों की मानें तो वायरल वीडियो के बाद जीतूराम तंवर लगातार मानसिक दबाव में थे. बेटी नीति तंवर के मुताबिक कुछ लोगों ने उनके पिता को अपने पास बैठाकर मजाकिया अंदाज में कुछ बातें कहलवाईं और बाद में रिकॉर्डिंग को एडिट कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया. वीडियो सामने आने के बाद विवाद बढ़ा और विभागीय कार्रवाई के तहत उन्हें निलंबित कर दिया गया.
"पिता ने सार्वजनिक रूप से मांगी थी माफी": मृतक की बेटी नीति तंवर ने कहा कि, "वीडियो वायरल होने के बाद मेरे पिता ने सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी थी. उन्होंने स्पष्ट किया था कि उनका सभी बिरादरियों के साथ भाईचारा है और उनकी किसी समाज को ठेस पहुंचाने की मंशा नहीं थी. माफी के बावजूद उनके पिता की परेशानियां कम नहीं हुईं."
रिटायरमेंट के दिन घर से निकले, फिर नहीं लौटे: परिवार के मुताबिक सोमवार को जीतूराम तंवर की रिटायरमेंट थी. सुबह वह घर से यह कहकर निकले कि विभाग को अपनी आखिरी चिट्ठी देकर आते हैं. इसके बाद जब वह वापस नहीं लौटे तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की. उनकी गाड़ी डीएवी स्कूल के बाहर मिली, जिसके बाद परिवार ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
विभाग को कई पत्र लिखकर लगाई थी न्याय की गुहार: जीतूराम तंवर की बेटी का आरोप है कि उनके पिता ने विभाग को कई पत्र लिखकर अपने साथ हो रही परेशानियों की जानकारी दी थी और न्याय की गुहार लगाई थी. इन पत्रों को उन्होंने खुद तैयार किया था और पिता की ओर से विभाग के सामने लगातार अपनी परेशानी रखी गई, लेकिन परिवार के मुताबिक उन्हें अपेक्षित राहत नहीं मिली.
चार अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप: जीतूराम तंवर की बेटी ने चार लोगों पर अपने पिता को परेशान करने का आरोप लगाया है. उनका दावा है कि ये लोग विभाग में SDO और XEN स्तर के अधिकारी हैं. परिवार का आरोप है कि अनुसूचित जाति से आने वाले उनके पिता के वरिष्ठ पद पर होने को लेकर कुछ लोग उनसे नाराज थे और कथित तौर पर उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा था.
"सोनीपत में पोस्टिंग के बाद से परेशान थे पिता": बेटी ने कहा कि, " मेरे पिता जीतूराम तंवर ने करीब तीन वर्ष सोनीपत में नौकरी की और इसी दौरान उनकी परेशानियां लगातार बढ़ती गईं. वह लंबे समय से मानसिक दबाव में थे और पिछले कुछ समय से विभाग से जुड़ी कई ऐसी जानकारियां परिवार के साथ साझा कर रहे थे, जिन्हें वह पहले कभी घर पर नहीं बताते थे. मेरे पिता ने मां के लिए एक लेटर भी लिखा है, जिसमें उन्होंने हिम्मत बनाए रखने की बात कही है. मेरे पिता हमेशा परिवार को मुश्किल परिस्थितियों में हिम्मत देते थे, लेकिन हालात ऐसे बने कि आखिरकार परिवार ने उन्हें खो दिया."
सुसाइड नोट में कानूनी कार्रवाई का भी जिक्र होने का दावा: परिवार का कहना है कि पिता द्वारा छोड़े गए पत्र में कानूनी कार्रवाई का भी जिक्र है. बेटी के अनुसार उनके पिता को भरोसा था कि कानून के जरिए मामले का समाधान हो सकता है. परिवार अब यह पत्र पुलिस को सौंपने की बात कह रहा है, ताकि उसमें लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच हो सके.
परिवार ने पुलिस से की निष्पक्ष जांच की मांग: जीतूराम तंवर की मौत के बाद परिवार ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है. परिजनों का कहना है कि वायरल वीडियो से लेकर विभागीय कार्रवाई और पिता द्वारा लिखी गई चिट्ठियों तक, हर पहलू की जांच होनी चाहिए. परिवार ने जिन चार अधिकारियों पर आरोप लगाए हैं, उनके खिलाफ भी जांच और उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की है.
आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस: वहीं, इस पूरे मामले में डीएसपी महावीर ने बताया कि, " डीएवी स्कूल के पास कार में मृत अवस्था में जीतूराम तंवर का शव पाया गया है. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. एक सुसाइड नोट भी मिला है. परिवार की शिकायत के बाद मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल ये जानकारी मिली है कि उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसके ऊपर जांच चल रही है."
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