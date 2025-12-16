ETV Bharat / state

Yearender 2025: हरियाणा सरकार ने लिए कई बड़े फैसले, विपक्ष ने लगाई आरोपों की बौछार, जानें कितना उथल-पुथल वाला रहा ये साल

हरियाणा में 2025 में प्रदेश सरकार ने बड़े फैसले लिए. इस साल कई मुद्दों को लेकर विपक्ष ने प्रदेश सरकार को घेरा...

HARYANA YEAR ENDER 2025
हरियाणा पॉलिटिक्स 2025 (Etv Bharat)
ETV Bharat Haryana Team

December 16, 2025

December 16, 2025

पंचकूला: हरियाणा की भाजपा सरकार ने अप्रैल 2024 में लगातार तीसरी बार सरकार बनाते हुए इतिहास रचा. तीसरे कार्यकाल के पहले साल में भी सरकार सरपट दौड़ती दिखी. हालांकि विभिन्न घटनाओं के चलते नायब सैनी सरकार को विपक्षी दलों के कई आरोपों का भी सामना करना पड़ा.

हालांकि हरियाणा सरकार ने चुनावी दौर में प्रदेशवासियों से किए अपने करीब पचास वादों को पूरा कर लोगों में अपना भरोसा बढ़ाने का काम भी तेजी से किया. प्रदेश में आयोजित कई कार्यक्रमों को न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मनाया गया. इसके साथ ही नायब सैनी सरकार ने साल 2025 में कई बड़े ऐतिहासिक फैसले लेते हुए प्रदेशवासियों को लाभान्वित किया. इसके इतर साल 2025 में हरियाणा में विपक्षी दलों में भी खूब खलबली मची रही. आईए जानते हैं साल 2025 में हरियाणा की सियासत में किस तरह की उथल-पुथल रही. प्रदेश सरकार ने कौन-कौन से बड़े फैसले लिए, जिसके कारण विपक्ष के आरोपों का सामना करना पड़ा...

HARYANA YEAR ENDER 2025
पहली बार अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव में शामिल हुए PM (Etv Bharat)

पहली बार अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव में शामिल हुए PM: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार नवंबर 2025 में हरियाणा के जिला कुरूक्षेत्र के ब्रह्मसरोवर पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव में शामिल हुए. यहां उन्होंने विधि-विधान पूजा-अर्चना के साथ मंत्रोच्चार कर महाआरती करते हुए देशवासियों की उन्नति और विकास की प्रार्थना की. उनके साथ राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे. प्रधानमंत्री ने भगवान कृष्ण और अर्जुन के रथ के पास केडीबी के सदस्यों और विभिन्न देशों से आए शोधकर्ताओं के साथ यादगारी चित्र करवाया. यहां प्रधानमंत्री ने कहा कि, "भगवान श्रीकृष्ण ने कुरुक्षेत्र की पावन धरा से विश्व को गीता का उपदेश दिया, जो आज भी प्रासंगिक है."

दो बार लगेगा सूरजकुंड मेला : हरियाणा सरकार ने साल 2025 में ही दिल्ली-एनसीआर और हरियाणा के कलाकारों को मंच प्रदान करने वाले फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले का आयोजन दो बार करने का फैसला लिया है. स्थानीय शिल्पियों और कलाकारों के लिए दिवाली के दौरान लगने वाले इस मेले को हरियाणा सरकार अब प्रत्येक वर्ष दो बार लगवाएगी. इस बार 23 फरवरी 2025 तक चलने वाले इस 38वें सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले में 42 देशों के 648 हुनरमंद पहुंचे हैं. मेले के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने मोबाइल ऐप और मेट्रो स्टेशन पर सूरजकुंड मेले की टिकट की बिक्री शुरू की थी.

HARYANA YEAR ENDER 2025
राहुल गांधी का वोट चोरी का आरोप (Etv Bharat)

राहुल गांधी का वोट चोरी का आरोप: लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बिहार चुनाव के ठीक पहले हरियाणा में चुनाव के दौरान वोट चोरी के आरोप लगाए . राहुल गांधी के अनुसार साल 2024 में हरियाणा में हुए विधानसभा चुनावों में डाले गए हर आठ में से एक वोट फर्जी था.राहुल गांधी के आरोप पर केन्द्र से लेकर राज्य की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया. बीजेपी नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए झूठे दावे कर रहे हैं. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी कई मौकों पर कांग्रेस के दावों को खारिज किया.

केंद्रीय मंत्री पर हरियाणा सरकार में हस्तक्षेप का आरोप: हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भले ही वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं लेकिन प्रदेश के सभी विपक्षी दल प्रदेश की राजनीति में उनका बड़ा हस्तक्षेप होने के आरोप लगाते रहे हैं. वहीं, विपक्ष मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर "डमी मुख्यमंत्री” होने के आरोप भी लगाता रहा है. साथ ही हरियाणा की राजनीति में वर्तमान में भी केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की प्रमुख भूमिका होने के दावे किए जाते रहे हैं.

HARYANA YEAR ENDER 2025
कांग्रेस का भाजपा को ओबीसी कार्ड का जवाब (Etv Bharat)

कांग्रेस का भाजपा को ओबीसी कार्ड का जवाब: हरियाणा में बीजेपी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के लिए विधानसभा चुनाव से पूर्व प्रदेश के मुख्यमंत्री के चयन पर ओबीसी कार्ड का दांव खेला, जो सरकार बनने पर सार्थक साबित भी हुआ. कांग्रेस ने भी साल 2025 में हाल ही में भाजपा की तर्ज पर ओबीसी कार्ड से प्रदेश पर दोबारा पकड़ बनाने का प्रयास किया. दरअसल, कांग्रेस ने भाजपा को जवाब देते हुए ओबीसी चेहरे, पूर्व मंत्री राव नरेंद्र सिंह को प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी. ऐसा होने के तुरंत बाद विवाद भी खड़ा हो गया. विपक्षी दलों ने भी इस मौके को खूब भुनाया. इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा ने तो एक प्रेस कान्फ्रेंस में राव नरेंद्र की वह सीडी भी दिखाई, जिसमें राव नरेंद्र किसी व्यक्ति से 30 एकड़ जमीन की सीएलयू का सौदा करने संबंधी बातचीत कर रहे थे. यह सीडी कांड साल 2013 का बताया गया, जब इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने कांग्रेस के तत्कालीन पांच विधायकों राव नरेंद्र, विनोद भ्याना, नरेश सेलवाल, जरनैल सिंह और रामनिवास घोड़ेला की सीडी जारी की थी. इसमें इन सभी पर सीएलयू के बदले पैसे मांगने के आरोप लगाए थे. लोकायुक्त ने तत्कालीन पांचों विधायकों के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने के आदेश दिए थे.

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष पर कथित दुष्कर्म के आरोप: भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और गायक रॉकी मित्तल पर दिसंबर 2024 में दिल्ली निवासी एक महिला द्वारा हिमाचल प्रदेश के पुलिस थाना सोलन में कथित दुष्कर्म का केस दर्ज कराया गया था. इस मामले के सामने आने पर प्रदेश की सियासत में विपक्षी दलों ने प्रदेश सरकार की जमकर घेराबंदी की. साल 2025 में पीड़िता ने मीडिया के सामने आकर आपबीती भी बयां की थी. यह मामला वर्तमान में कसौली की कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है, जिस पर आगामी 19 दिसंबर 2025 को सुनवाई होनी है. पुलिस के अनुसार इस मामले में बड़ौली और रॉकी मित्तल के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले थे. इसके बाद पुलिस द्वारा कसौली कोर्ट में केस बंद करने की दायर अर्जी को कोर्ट बीती 12 मार्च को स्वीकार कर चुका था. लेकिन पीड़िता द्वारा रिवीजन पिटीशन दायर की गई थी. जबकि मामले की पिछली सुनवाई के दौरान पुलिस पीड़िता के वकील द्वारा क्लोजर रिपोर्ट के संबंध में जताई आपत्तियों पर जवाब दायर कर चुकी है.

HARYANA YEAR ENDER 2025
भूपेन्द्र सिंह हुड्डा (Etv Bharat)

कांग्रेस को नहीं मिला विपक्ष का नया नेता: हरियाणा में कांग्रेस ने करीब एक वर्ष तक किसी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त नहीं किया. ऐसे में विधानसभा सत्र के दौरान और बाद में भी कई संवैधानिक मामले पूरे करने में देरी होती रही. प्रदेश का नया अध्यक्ष बनाने के लिए कांग्रेस भी मंथन में जुटी रही लेकिन आखिरकार विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी दोबारा पूर्व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्‌डा को ही देनी पड़ी. वहीं, भाजपा नेताओं ने इस मामले पर कांग्रेस की खूब चुटकियां ली. जहां पहले लंबे समय तक कांग्रेस से किसी नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति नहीं होने पर भूपेंद्र सिंह हुड्‌डा को उनके चंडीगढ़ के सेक्टर-7 स्थित सरकारी आवास को खाली करने की प्रक्रिया शुरू की गई, जो काफी चर्चाओं का मामला बना रहा. वहीं, हुड्‌डा को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी मिलने पर इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रहे रामपाल माजरा और डबवाली के विधायक आदित्य देवीलाल ने हुड्डा को बधाई का पात्र बताते हुए हुए भाजपा को भी बधाई की पात्र कहा था. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि, "भाजपा जिसे चाहती थी, कांग्रेस हाईकमान ने विपक्ष का नेता उसे ही बना दिया है."

HARYANA YEAR ENDER 2025
चौटाला परिवार में खटास बढ़ी (Etv Bharat)

चौटाला परिवार में खटास बढ़ी: इन सब के बीच इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला और जजपा के संयोजक अजय सिंह चौटाला समेत उनके बेटे और पूर्व उप-मुख्यमंत्री खुलकर एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं. राजनीतिक गलियारों में उस समय खलबली मच गई, जब एक सेवानिवृत आईपीएस अधिकारी आरएस यादव ने कहा कि, "अभय चौटाला ने हरियाणा में इनेलो की सरकार होने के दौरान उन्हें पुलिस चौकी में बिठाकर 39 जूते मारे थे."

HARYANA YEAR ENDER 2025
आप की सियासत चुनाव के बाद पड़ी धुंधली (Etv Bharat)

आप की सियासत चुनाव के बाद पड़ी धुंधली: हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में आम आदमी पार्टी ने भी पूरी ताकत झोंक दी थी. आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने भी प्रदेशवासियों से "हरियाणा की बहू हूं" ..कहते हुए आप को वोट देने की अपील की. पंजाब आप के मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत अन्य नेताओं ने हरियाणा में रैली व अन्य कार्यक्रमों से खूब प्रचार-प्रसार किया. लेकिन हरियाणा में आप के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता भी कुरूक्षेत्र से अपनी सीट नहीं बचा सके. साल 2024 के चुनावों में मिली हार की हताशा साल 2025 में भी देखने को मिली, क्योंकि इसके बाद से हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सक्रियता लगभग न के बराबर रह गई. वर्तमान में भी प्रदेश में आप की गतिविधियां महज नाम मात्र हैं.

HARYANA YEAR ENDER 2025
राव इंद्रजीत के रात्रिभोज से बढ़ा विवाद (Etv Bharat)

राव इंद्रजीत के रात्रिभोज से बढ़ा विवाद: केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत द्वारा साल 2025 में बेटी आरती राव के चंडीगढ़ आवास पर दक्षिण हरियाणा के 12 विधायकों को रात्रिभोज देने के मामले ने भी इस साल काफी तूल पकड़ा. भाजपा के 11 विधायकों के साथ नांगल चौधरी से कांग्रेस की विधायक मंजू चौधरी भी इस रात्रिभोज का हिस्सा बनी थी. इनमें से कई विधायक राव इंद्रजीत के करीबी माने जाते हैं. इस रात्रिभोज को भले ही सामान्य सद्भाव की सामाजिक प्रक्रिया का हिस्सा बताया गया लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं में आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला देखा गया. उस दौरान विपक्ष ने भाजपा में अंतर्कलह होने और नेताओं के बीच टकराव के आरोप भी लगाए. हालांकि, रेवाड़ी में केंद्रीय राज्य मंत्री इंद्रजीत राव ने अपनी "डिनर डिप्लोमेसी" पर चौंकाने वाले बयान देकर अपनी नाराजगी भी दिखाई थी. उन्होंने कहा था कि उनकी बेटी, मंत्री आरती राव का घर पहली बार राजधानी चंडीगढ़ में बना है. इस कारण उन्होंने वहां अपने लोगों को बुला लिया. उन्होंने स्पष्ट किया कि वह जैसे चलते आए हैं, वैसे ही चलते रहेंगे. लेकिन विपक्षी दलों ने इस रात्रिभोज के मामले को खूब भुनाया, जो प्रदेश की राजनीति में काफी समय तक चर्चा का विषय बना रहा.

HARYANA YEAR ENDER 2025
भिवानी में महिला टीचर की हत्या (Etv Bharat)

भिवानी में महिला टीचर की हत्या पर सरकार पर विपक्ष का वार: जिला भिवानी के गांव सिंघानी में अगस्त 2025 में शिक्षिका मनीषा की निर्मम हत्या के मामले ने हरियाणा को झकझोंर दिया. मनीषा का शव लोहारू कस्बे के गांव सिंघानी की नहर के पास खेतों में पड़ा मिला था. पहले गला रेत कर निर्ममता से हत्या की बात सामने आई, लेकिन फिर अलग-अलग तरीकों से हत्या किए जाने के कयास लगाए गए. आक्रोशित परिवार और ग्रामीणों ने करीब चार घंटे तक दिल्ली जयपुर रोड जाम किए रखा. विभिन्न आरोपों और संदेह जताने पर मनीषा का पोस्टमॉर्टम भी दो बार कराया गया. वहीं, कांग्रेस से सांसद कुमारी सैलजा ने इसे एक जघन्य अपराध के बजाय प्रदेश की कानून-व्यवस्था की बदहाली का जीवंत उदाहरण बताया था. उन्होंने और अन्यों ने पुलिस पर समय रहते कार्रवाई न करने के आरोप लगाए. प्रदेश-देश में इस घटना से कई दिनों तक गुस्सा देखा गया. हालांकि, बाद में इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई, जो वर्तमान में भी जारी है.

एससी श्रेणी में आरक्षण के दो हिस्से किए: हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने साल 2025 में पहली बार अनुसूचित जाति (एससी) के बीस प्रतिशत आरक्षण को दो हिस्सों में बांटा है. इसमें दस प्रतिशत वंचित अनुसूचित जाति (डीएससी) के लिए, और शेष दस प्रतिशत अन्य अनुसूचित जाति (ओएससी) के लिए निर्धारित किया गया है, ताकि समाज के पिछड़े वर्गों को आरक्षण का पूरा लाभ मिल सके. यह वर्गीकरण सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद किया गया है.

पहली बार कार्यवाहक डीजीपी को प्रदेश की कमान: हरियाणा में दिवंगत आईपीएस अधिकारी वाई. पूरन कुमार के खुदकुशी मामले में हरियाणा सरकार और प्रदेश की अफसरशाही पर कई गंभीर आरोप लगे. वाई. पूरन कुमार द्वारा खुदकुशी करने पर प्रदेश के कई आईपीएस अधिकारियों द्वारा उन्हें तंग करने के आरोप लगाए गए. तत्कालीन डीजीपी शत्रुजीत कपूर भी जांच के घेरे में थे. इसके चलते हरियाणा सरकार ने डीजीपी शत्रुजीत को लंबी छुट्टी पर भेज दिया था लेकिन हाल ही में उन्हें डीजीपी पद की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया है. उनके स्थान पर आईपीएस ओपी सिंह को पहली बार कार्यवाहक डीजीपी की जिम्मेदारी दी गई, जो अगले आदेशों तक इस पद पर बने रहेंगे. हालांकि 31 दिसंबर 2025 को उनकी सेवानिवृति है.

HARYANA YEAR ENDER 2025
डीजीपी ओपी सिंह (Etv Bharat)

डीजीपी ओपी सिंह ने हटाई सुरक्षा: डीजीपी ओपी सिंह के निर्देशों पर पुलिस ने जिला स्तर पर सुरक्षा रिव्यू मीटिंग करते हुए 72 वीआईपी से सुरक्षा वापिस ले ली है. साथ ही वीआईपी सिक्योरिटी की ड्यूटी में लगे 200 से अधिक पीएसओ को वापस बुला लिया गया. हरियाणा पुलिस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (X) पर पोस्ट करते हुए लिखा कि "हरियाणा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, राज्यभर में थ्रेट/एक्सटॉर्शन कॉल के आधार पर दी गई सुरक्षा की जिला स्तर पर समीक्षा के बाद 72 की सुरक्षा हटाई गई, 200+ PSO ड्यूटी से वापस लिए गए. समीक्षा लगातार की जाती रहेगी. अब सुरक्षा केवल उन्हीं को दी जाएगी, जिन्हें वास्तविक खतरा है.

दिग्विजय चौटाला का डीजीपी पर बयान: इस पर जननायक जनता पार्टी (जजपा) के युवा प्रदेशाध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने कहा कि, "उन्हें उनकी सिक्योरिटी की कोई चिंता नहीं और न ही उन्होंने कोई सिक्योरिटी मांगी थी. उन्होंने हरियाणा के आम लोगों की चिंता करने की बात कहते हुए कहा कि ओपी सिंह को आंखें खोलकर देखना चाहिए, जब बच्चे घर से बाहर जाते हैं, उनकी मां चिंता में रहती है." जजपा नेताओं को टारगेट कर उनसे सिक्योरिटी छीनने की बात कही. आगे कहा कि, "तुगलकी फरमान से डराने की कोशिश है लेकिन वह डीजीपी ओपी सिंह की गीदड़भभकी से डरने वाले नहीं है, उनका कोई अहसान नहीं है." दिग्विजय चौटाला ने कहा कि, "डीजीपी भारतीय जनता पार्टी के एडवोकेट थोड़े ही हैं. एजेंट थोड़े ही हैं, वो तो प्रदेश के नौकर हैं. पहले चौधरी देवीलाल अधिकारियों को गांव में ले जाते थे. लेकिन अब हालात बदल गए. पॉलिटिकल विल कमजोर हो गई है. नौकर होते हुए भी बॉस बनकर बैठे हैं. तानाशाह बनकर बैठे हैं, ओपी सिंह उनमें से एक हैं."

बुलेट और थार पर डीजीपी का विवादित बयान:डीजीपी ओपी सिंह द्वारा बुलेट और थार चलाने वालों पर दिए एक बयान ने भी बड़े विवाद का रूप लिया था. इस पर दिग्विजय चौटाला ने कहा कि "थार और बुलेट पर उन्होंने जो कमेंट किया है, इसके जरिए वो क्या जताना चाह रहे हैं. किसी के पास थार या बुलेट है तो क्या वे गुंडे-बदमाश हैं. यदि ऐसा है तो थार और बुलेट को हरियाणा में क्यों बिकने दिया जा रहा है, थार और बुलेट पर तो हरियाणा में बैन लगा देना चाहिए. ये तानाशाह लोग है." विपक्षी दलों के अन्य नेताओं ने भी डीजीपी के इस बसान को काफी भुनाया, यहां तक कि पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की एक फोटो भी ऐसे वाहनों के साथ सामने लाई गई.

कुल मिलाकर साल 2025 में सियासी उतार-चढ़ाव काफी देखने को मिला. महिला टीचर की मौत और वाई पूरन कुमार की खुदकुशी के बाद हरियाणा पुलिस विभाग में भी काफी उथल-पुथल रही.

HARYANA NAYAB SAINI GOVERNMENT
HARYANA MAJOR DECISIONS 2025
HARYANA GOVERNMENT ACHIEVEMENTS
HARYANA POLITICAL CONTROVERSY 2025
HARYANA YEAR ENDER 2025

