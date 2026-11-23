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इनेलो नेता संपत सिंह के बयान पर रणजीत सिंह चौटाला का पलटवार, कहा- "मैंने ऐसा छोटा आदमी राजनीति में नहीं देखा"

संपत सिंह पर रणजीत सिंह चौटाला का पलटवार ( ETV Bharat )

सिरसा: इनेलो नेता प्रोफेसर संपत सिंह और चौधरी रणजीत सिंह चौटाला के बीच जुबानी जंग तेज हो गयी है. पिछले दिनों संपत सिंह ने रणजीत चौटाल के राजनीतिक कैरियर पर टिप्पणी की थी. आज सिरसा में अपने निवास पर मीडिया से रूबरू होते हुए रणजीत चौटाला ने संपत सिंह पर करारा वार किया. उन्होंने संपत सिंह को नसीहत देते हुए कहा कि वे हमारे परिवार के बारे में बयानबाजी नहीं करे.

'संपत सिंह को मैंने मंत्री बनवाया था': पूर्व मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि "प्रोफेसर संपत सिंह को देवीलाल की सरकार में मैंने ही मंत्री बनवाया था. उस समय देवीलाल अस्पताल में एडमिट थे और बीरेंद्र सिंह ने संपत सिंह का मंत्रिमंडल से पत्ता कटवा दिया था जिसके बाद संपत सिंह ने मेरे से संपर्क किया और मैंने पिता देवीलाल से बातचीत करके संपत सिंह को मंत्री बनवाया. एक मामले में संपत सिंह के पैसे लेने की बात देवीलाल के सामने आई थी जिसके बाद देवीलाल ने संपत सिंह को मंत्रिमंडल से हटा दिया था और उसके बाद संपत सिंह द्वारा माफी मांगने पर संपत सिंह को वापस मंत्रिमंडल में ले लिया गया था".