इनेलो नेता संपत सिंह के बयान पर रणजीत सिंह चौटाला का पलटवार, कहा- "मैंने ऐसा छोटा आदमी राजनीति में नहीं देखा"
Sampat Singh Vs Ranjit Chautala: संपत सिंह के देवीलाल परिवार को लेकर दिए गए बयान पर पूर्व मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का करारा वार
Published : November 23, 2026 at 5:34 PM IST
सिरसा: इनेलो नेता प्रोफेसर संपत सिंह और चौधरी रणजीत सिंह चौटाला के बीच जुबानी जंग तेज हो गयी है. पिछले दिनों संपत सिंह ने रणजीत चौटाल के राजनीतिक कैरियर पर टिप्पणी की थी. आज सिरसा में अपने निवास पर मीडिया से रूबरू होते हुए रणजीत चौटाला ने संपत सिंह पर करारा वार किया. उन्होंने संपत सिंह को नसीहत देते हुए कहा कि वे हमारे परिवार के बारे में बयानबाजी नहीं करे.
'संपत सिंह को मैंने मंत्री बनवाया था': पूर्व मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि "प्रोफेसर संपत सिंह को देवीलाल की सरकार में मैंने ही मंत्री बनवाया था. उस समय देवीलाल अस्पताल में एडमिट थे और बीरेंद्र सिंह ने संपत सिंह का मंत्रिमंडल से पत्ता कटवा दिया था जिसके बाद संपत सिंह ने मेरे से संपर्क किया और मैंने पिता देवीलाल से बातचीत करके संपत सिंह को मंत्री बनवाया. एक मामले में संपत सिंह के पैसे लेने की बात देवीलाल के सामने आई थी जिसके बाद देवीलाल ने संपत सिंह को मंत्रिमंडल से हटा दिया था और उसके बाद संपत सिंह द्वारा माफी मांगने पर संपत सिंह को वापस मंत्रिमंडल में ले लिया गया था".
'संपत सिंह ने भावना की कद्र नहीं की': रणजीत सिंह चौटाला ने संपत सिंह के कांग्रेस में शामिल होने के मामले पर भी बयान दिया. उन्होंने कहा कि "संपत सिंह के कांग्रेस ज्वाइन करने पर पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला ने कहा था कि इनेलो की सरकार में संपत सिंह को मंत्री बनाया और पार्टी में कई बड़े पद दिए गए लेकिन उसने इसकी कद्र भी नहीं की. इससे ज्यादा नैतिकता में कोई गिरावट नहीं हो सकती".
'कंडेला कांड के दोषी संपत सिंह': रणजीत सिंह चौटाला ने कंडेला कांड का जिक्र करते हुए कहा कि " संपत सिंह के आदेश पर ही कंडेला कांड में किसानों पर गोलिया चलाई गई जिसमें काफी किसानों की मौत हुई थी. इस घटना के बाद प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ और कांग्रेस की सरकार बनी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम बन गए". पूर्व विधायक कुलदीप बिश्नोई के गृह प्रवेश पर संपत सिंह के शामिल होने पर चौटाला ने कहा कि "कुलदीप बिश्नोई के घर गया और भजन लाल का गुणगान किया. कुलदीप बिश्नोई के वोट के जरिए संपत सिंह अपने बेटे को विधायक बनाने की चाह मन में रख रहा है. केवल वोट बटोरने के लिए मैंने ऐसा छोटा आदमी राजनीति में नहीं देखा है".
संपत सिंह ने क्या कहा था?: इनेलो नेता प्रो. संपत सिंह ने हाल ही में एक बयान में रणजीत सिंह चौटाला और प्रताप चौटाला पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने दिवंगत ओम प्रकाश चौटाला को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी.
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