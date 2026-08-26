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गुरुग्राम के "जलग्राम" बनने पर सियासी बवाल, राव इंद्रजीत सिंह ने CM से की मुलाकात, हुड्डा-सुरजेवाला ने उठाए सवाल

गुरुग्राम : हरियाणा की साइबर सिटी गुरुग्राम में जब भी बारिश होती है तो उससे शहर की स्थिति दयनीय हो जाती है. लोग कई घंटों सड़कों पर जाम में फंस जाते हैं. वहीं सड़कें तालाब का रूप ले लेती है. ये स्थिति हर साल बारिश के मौसम में बनती है. करोड़ों खर्च करके स्थिति को बेहतर बनाने के सरकार के दावे बारिश में बहते हुए दिखाई देते हैं. वहीं अब इस मुद्दे को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है.

राव इंद्रजीत ने की सीएम से मुलाकात : केंद्रीय मंत्री और गुड़गांव से सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने गुरुग्राम में जल भराव को लेकर सीएम नायब सैनी से मुलाकात की. राव इंद्रजीत सिंह ने मुलाकात के बाद कहा कि जलभराव गुड़गांव की हर साल की समस्या बन गई है. वहां पर साल दर साल पानी भरता रहता है. आज इसी विषय पर मैं मुख्यमंत्री से मिलने आया था. जो वहां के अधिकारी हैं, उनसे जवाब तलब किया जाएगा. जब तक कंक्रीट फैसले नहीं किए जाएंगे तब तक गुड़गांव की यह समस्या हल नहीं हो पाएगी.

गुरुग्राम के "जलग्राम" बनने पर सियासी बवाल (ETV Bharat)

"नदी-नालों के ऊपर कॉलोनी बसाई गई": वे कहते हैं कि जो नदी-नाले गुड़गांव में पहले थे, उनके ऊपर कॉलोनी काट दी गई है. उनके ऊपर सड़कें बन गई है, और कब्जे भी हो गए हैं. प्रजातंत्र में हम उनको हटा नहीं सकते हैं. लेकिन मैंने कहा है कि आप इतना पैसा दे दीजिए जैसे हम मेट्रो ग्राउंड के अंदर से लेकर जाते हैं उसी तरीके से नदी नालों के पानी निकालने के रास्ते जमीन के नीचे से बनाए जाएं. उस पर हम आज काम कर रहे हैं, और जो काम नहीं हुए उस पर हम अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांग रहे हैं. पानी अगर एक जगह से हम रोकेंगे तो दूसरी तरफ से निकल जाएगा. इस मामले में हमें IIT के लोगों से बात करके कोई योजना बनानी पड़ेगी, तभी ये समस्या हल होगी.