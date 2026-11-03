'घुसपैठिए मिले तो पकड़ो, देश में मात्र 1800 विदेशी नागरिक मिले, उसमें से ज्यादातर नेपाली मूल के लोग'- SIR पर बोले दीपेंद्र हुड्डा
Congress Attack on CM Saini: सीएम नायब सैनी के गढ़ लाडवा से कांग्रेस ने 'वोट बचाओ-देश बचाओ' अभियान शुरू किया.
Published : November 3, 2026 at 5:59 PM IST
कुरुक्षेत्र: हरियाणा में राजनीतिक सरगर्मी एक बार फिर तेज हो गई है. राज्य में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन और मौजूदा सियासी हालात के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने आक्रामक रुख अपनाते हुए वोट बचाओ-देश बचाओ चौपाल अभियान के तीसरे चरण का आगाज कर दिया है. कांग्रेस ने इस बार सीधे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के गृहक्षेत्र लाडवा को अपना राजनीतिक रणक्षेत्र बनाया है. मुख्यमंत्री के पैतृक गांव से महज एक किलोमीटर दूर मंगली जाटान (मंगौली जाटान) गांव में आयोजित इस चौपाल कार्यक्रम ने सूबे की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है.
लाडवा से फूंकुल बिगुल, सीएम पर साधा निशाना: 3 नवंबर से शुरू होकर 25 नवंबर तक चलने वाले इस तीसरे चरण के अभियान की शुरुआत लाडवा विधानसभा क्षेत्र से हुई. कार्यक्रम में कांग्रेस नेता, हरियाणा कांग्रेस प्रभारी संजय दत्त, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और सांसद दीपेंद्र हुड्डा विशेष रूप से शामिल हुए. सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि "आज हरियाणा बेरोजगारी, नशामुक्ति और युवाओं के विदेश पलायन (डंकी रूट) के मामले में देश में नंबर वन बन गया है."
ढाई साल में एक भी नौकरी नहीं दे पाए सीएमः उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि "मुख्यमंत्री अपने ही विधानसभा क्षेत्र में ढाई साल के कार्यकाल में एक भी विकास कार्य या नौकरी नहीं दे पाए." उन्होंने याद दिलाया कि "सीएम ने अपनी पहली घोषणा लाडवा बाईपास बनवाने की थी, लेकिन धरातल पर वहां एक ईंट तक नहीं लगाई गई है." उन्होंने SIR पर कहा कि " घुसपैठिए मिले तो पकड़ो, देश में SIR प्रक्रिया में मात्र 1800 विदेशी नागरिक मिले, उसमें ज्यादातर नेपाली मूल के लोग हैं."
'बी टीम' और 'वोटकटू' दलों पर प्रहार: सभा के दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने इनेलो, जेजेपी और कुछ निर्दलीय नेताओं पर तीखा हमला बोला. उन्होंने इन दलों को भाजपा की 'बी टीम' और 'वोटकटू' करार देते हुए कहा कि इनका मुख्य एजेंडा कांग्रेस के वोटों में सेंध लगाकर भाजपा को सत्ता में पहुंचाना है. उन्होंने जनता से आह्वान किया कि वे ऐसे राजनीतिक दलों के झांसे में न आएं.
जनता की भागीदारी और भाजपा के झूठे वादों पर प्रहार: कांग्रेस प्रभारी संजय दत्त ने चौपाल को संबोधित करते हुए कहा कि "यह कार्यक्रम जनता की सीधी भागीदारी का प्रतीक है." उन्होंने आरोप लगाया कि "लोकतंत्र के रक्षक ही आज भक्षक की भूमिका में नजर आ रहे हैं, जिसके कारण मजबूरन कांग्रेस को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है. वहीं, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने भाजपा सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि "भाजपा ने चुनावों के दौरान 'वन रैंक वन पेंशन', हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, बुलेट ट्रेन और 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने जैसे लुभावने वादे किए थे, लेकिन हकीकत में सब इसके विपरीत हुआ है."
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रोहतक की घटना का पलटवार? राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कांग्रेस का यह चौपाल अभियान भाजपा के हालिया शक्ति प्रदर्शन का सीधा जवाब है. पिछले दिनों 1 नवंबर को रोहतक में भाजपा ने 'संविधान बचाओ-अराजकता हटाओ' पदयात्रा निकाली थी, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी और हरियाणा प्रभारी स्मृति ईरानी शामिल हुईं थीं. यह यात्रा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास के सामने से भी गुजरी थी. अब कांग्रेस ने सीधे सीएम के गढ़ में चौपाल सजाकर भाजपा को उसी के अंदाज में राजनीतिक पटखनी देने की कोशिश की है. आगामी 25 नवंबर तक चलने वाले इस चौपाल अभियान के जरिए कांग्रेस पूरे प्रदेश में जनसंपर्क साधने और जनता के मुद्दों को जोर-शोर से उठाने की तैयारी में है.