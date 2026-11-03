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'घुसपैठिए मिले तो पकड़ो, देश में मात्र 1800 विदेशी नागरिक मिले, उसमें से ज्यादातर नेपाली मूल के लोग'- SIR पर बोले दीपेंद्र हुड्डा

'वोट बचाओ-देश बचाओ' अभियान ( ETV Bharat )

​कुरुक्षेत्र: हरियाणा में राजनीतिक सरगर्मी एक बार फिर तेज हो गई है. राज्य में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन और मौजूदा सियासी हालात के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने आक्रामक रुख अपनाते हुए वोट बचाओ-देश बचाओ चौपाल अभियान के तीसरे चरण का आगाज कर दिया है. कांग्रेस ने इस बार सीधे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के गृहक्षेत्र लाडवा को अपना राजनीतिक रणक्षेत्र बनाया है. मुख्यमंत्री के पैतृक गांव से महज एक किलोमीटर दूर मंगली जाटान (मंगौली जाटान) गांव में आयोजित इस चौपाल कार्यक्रम ने सूबे की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है.

लाडवा से फूंकुल बिगुल, सीएम पर साधा निशाना: ​3 नवंबर से शुरू होकर 25 नवंबर तक चलने वाले इस तीसरे चरण के अभियान की शुरुआत लाडवा विधानसभा क्षेत्र से हुई. कार्यक्रम में कांग्रेस नेता, हरियाणा कांग्रेस प्रभारी संजय दत्त, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और सांसद दीपेंद्र हुड्डा विशेष रूप से शामिल हुए. ​सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि "आज हरियाणा बेरोजगारी, नशामुक्ति और युवाओं के विदेश पलायन (डंकी रूट) के मामले में देश में नंबर वन बन गया है."

SIR पर बोले कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा (ETV Bharat) ढाई साल में एक भी नौकरी नहीं दे पाए सीएमः उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि "मुख्यमंत्री अपने ही विधानसभा क्षेत्र में ढाई साल के कार्यकाल में एक भी विकास कार्य या नौकरी नहीं दे पाए." उन्होंने याद दिलाया कि "सीएम ने अपनी पहली घोषणा लाडवा बाईपास बनवाने की थी, लेकिन धरातल पर वहां एक ईंट तक नहीं लगाई गई है." उन्होंने SIR पर कहा कि " घुसपैठिए मिले तो पकड़ो, देश में SIR प्रक्रिया में मात्र 1800 विदेशी नागरिक मिले, उसमें ज्यादातर नेपाली मूल के लोग हैं." 'वोट बचाओ-देश बचाओ' चौपाल (ETV Bharat)