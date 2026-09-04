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हरियाणा पुलिस में देर रात बड़ा फेरबदल, 29 IPS समेत 30 अफसर बदले, करनाल IG-SP भी हटे, देखें पूरी लिस्ट

हरियाणा पुलिस में देर रात बड़ा फेरबदल ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने देर रात पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल करते हुए 29 IPS और एक HPS समेत 30 पुलिस अधिकारियों के तबादले किए हैं. इस बदलाव में करनाल, भिवानी, पानीपत, पलवल और नारनौल समेत कई जिलों के एसपी बदले गए हैं. गृह विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सुधीर राजपाल की ओर से तबादला आदेश जारी किए गए. करनाल के IG और SP बदले:करनाल में सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला है. करनाल रेंज के IG अशोक कुमार और SP नरेंद्र बिजारणिया दोनों का तबादला कर दिया गया है. बिजारणिया को स्पेशल टास्क फोर्स (STF) का SP बनाया गया है. वहीं करनाल के नए SP की जिम्मेदारी IPS करण गोयल को सौंपी गई है. देखें पूरी लिस्ट (ETV Bharat) एनकाउंटर विवाद के बाद बदला समीकरण: करनाल में बीरू वाल्मीकि हत्याकांड के बाद हुए डबल एनकाउंटर को लेकर विवाद खड़ा हुआ था. एनकाउंटर में हर्ष और बीरबल नाम के युवकों के मारे जाने के बाद रोड समाज ने इसे फेक एनकाउंटर बताते हुए विरोध किया था. समाज की ओर से लगातार करनाल SP के तबादले की मांग की जा रही थी. अब नरेंद्र बिजारणिया के STF तबादले के बाद पुलिस महकमे में इसे अहम बदलाव माना जा रहा है. अश्विन बने करनाल रेंज के IG: 2006 बैच के IPS अश्विन की केंद्र सरकार से वापसी के बाद उन्हें करनाल रेंज का नया IG बनाया गया है. उन्हें हरियाणा आर्म्ड पुलिस, मधुबन का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है. वहीं 2006 बैच के IPS अशोक कुमार को पुलिस ट्रेनिंग सेंटर सुनारिया की जिम्मेदारी दी गई है.