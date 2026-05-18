ETV Bharat / state

हरियाणा में देर रात प्रशासनिक बदलाव, 20 IPS-HPS अफसरों को मिली नई जिम्मेदारियां, गुरुग्राम से हिसार तक बदले गए बड़े अधिकारी

हरियाणा में देर रात प्रशासनिक बदलाव ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक बदलाव करते हुए 20 आईपीएस और एचपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं. गृह विभाग की ओर से जारी आदेशों के अनुसार कई अहम जिलों और रेंजों में नए अधिकारियों की नियुक्ति की गई है. सबसे चर्चित बदलाव गुरुग्राम पुलिस कमिश्नरेट में हुआ, जहां पंचकूला पुलिस कमिश्नर रहे सिबाश कबिराज को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है. वहीं, गुरुग्राम के मौजूदा पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा को पुलिस मुख्यालय पंचकूला में एडीजीपी प्रशासन नियुक्त किया गया है. करनाल और हिसार रेंज में नए आईजी: करनाल रेंज की जिम्मेदारी अब अशोक कुमार संभालेंगे. वे पहले सीआईडी विभाग में आईजी के पद पर तैनात थे. वहीं, डॉ. मट्टा रवि किरण को सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में एडीजीपी बनाया गया है. हिसार रेंज में भी बदलाव करते हुए कुलदीप सिंह को नया आईजी नियुक्त किया गया है. इसके अलावा के.के. राव को RTC भोंडसी भेजा गया है. 20 IPS-HPS अफसरों को मिली नई जिम्मेदारियां (ETV Bharat)