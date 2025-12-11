ETV Bharat / state

हरियाणा पुलिस ने 72 वीआईपी की सुरक्षा हटाई, दिग्विजय चौटाला बोले - "सुधर जाओ DGP, तुझसे डरते नहीं ओपी सिंह"

चंडीगढ़/सिरसा : हरियाणा पुलिस ने राज्य में वीआईपी सिक्योरिटी को लेकर बड़ा एक्शन लेते हुए 72 वीआईपी की सुरक्षा वापस ले ली है. इसके साथ ही वीआईपी सिक्योरिटी की ड्यूटी में लगे 200 से ज्यादा पीएसओ को वापस बुला लिया गया है.

72 वीआईपी की सिक्योरिटी हटाई गई : हरियाणा पुलिस ने राज्य में वीआईपी सिक्योरिटी को लेकर बड़ा एक्शन लेते हुए 72 वीआईपी की सिक्योरिटी हटा डाली है. खुद हरियाणा पुलिस ने इसकी जानकारी दी है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (X) पर पोस्ट करते हुए हरियाणा पुलिस की ओर से लिखा गया कि "हरियाणा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, राज्यभर में थ्रेट/एक्सटॉर्शन कॉल के आधार पर दी गई सुरक्षा की जिला स्तर पर समीक्षा के बाद 72 की सुरक्षा हटाई गई, 200+ PSO ड्यूटी से वापस लिए गए. समीक्षा लगातार की जाती रहेगी. अब सुरक्षा केवल उन्हीं को दी जाएगी, जिन्हें वास्तविक खतरा है.

"डीजीपी प्रदेश के नौकर हैं" : वहीं जननायक जनता पार्टी (JJP) के युवा प्रदेशाध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने पूरे मामले पर बोलते हुए कहा कि " डीजीपी भारतीय जनता पार्टी के एडवोकेट थोड़े ही हैं. एजेंट थोड़े ही है, वो तो प्रदेश के नौकर हैं. पहले चौधरी देवीलाल अधिकारियों को गांव में ले जाते थे. मगर, अब हालात बदल गए. पॉलिटिकल विल कमजोर हो गई है. नौकर होते हुए भी बॉस बनकर बैठे हैं. तानाशाह बनकर बैठे हैं, ओपी सिंह उनमें से एक हैं."

"हरियाणा में क्यों बिक रही थार-बुलेट": थार और बुलेट पर डीजीपी के कमेंट पर बोलते हुए दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि "थार और बुलेट पर उन्होंने जो कमेंट किया है, इसके जरिए वो क्या जताना चाह रहे हैं. किसी के पास थार या बुलेट है तो क्या वे गुंडे-बदमाश हैं. अगर ऐसा है तो थार और बुलेट को हरियाणा में क्यों बिकने दिया जा रहा है, थार और बुलेट पर तो हरियाणा में बैन लगा देना चाहिए. ये तानाशाह लोग है."