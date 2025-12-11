हरियाणा पुलिस ने 72 वीआईपी की सुरक्षा हटाई, दिग्विजय चौटाला बोले - "सुधर जाओ DGP, तुझसे डरते नहीं ओपी सिंह"
हरियाणा पुलिस ने 72 वीआईपी की सिक्योरिटी हटा दी है और 200 से ज्यादा पीएसओ को वीआईपी ड्यूटी से वापस बुला लिया है.
चंडीगढ़/सिरसा : हरियाणा पुलिस ने राज्य में वीआईपी सिक्योरिटी को लेकर बड़ा एक्शन लेते हुए 72 वीआईपी की सुरक्षा वापस ले ली है. इसके साथ ही वीआईपी सिक्योरिटी की ड्यूटी में लगे 200 से ज्यादा पीएसओ को वापस बुला लिया गया है.
72 वीआईपी की सिक्योरिटी हटाई गई : हरियाणा पुलिस ने राज्य में वीआईपी सिक्योरिटी को लेकर बड़ा एक्शन लेते हुए 72 वीआईपी की सिक्योरिटी हटा डाली है. खुद हरियाणा पुलिस ने इसकी जानकारी दी है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (X) पर पोस्ट करते हुए हरियाणा पुलिस की ओर से लिखा गया कि "हरियाणा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, राज्यभर में थ्रेट/एक्सटॉर्शन कॉल के आधार पर दी गई सुरक्षा की जिला स्तर पर समीक्षा के बाद 72 की सुरक्षा हटाई गई, 200+ PSO ड्यूटी से वापस लिए गए. समीक्षा लगातार की जाती रहेगी. अब सुरक्षा केवल उन्हीं को दी जाएगी, जिन्हें वास्तविक खतरा है.
राज्यभर में थ्रेट/एक्सटॉर्शन कॉल के आधार पर दी गई सुरक्षा की जिला स्तर पर समीक्षा के बाद
👉 72 की सुरक्षा हटाई गई
👉 200+ PSO ड्यूटी से वापस लिए गए
समीक्षा लगातार किया जाता रहेगा
अब सुरक्षा केवल उन्हीं को — जिन्हें वास्तविक खतरा!…
"डीजीपी प्रदेश के नौकर हैं" : वहीं जननायक जनता पार्टी (JJP) के युवा प्रदेशाध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने पूरे मामले पर बोलते हुए कहा कि " डीजीपी भारतीय जनता पार्टी के एडवोकेट थोड़े ही हैं. एजेंट थोड़े ही है, वो तो प्रदेश के नौकर हैं. पहले चौधरी देवीलाल अधिकारियों को गांव में ले जाते थे. मगर, अब हालात बदल गए. पॉलिटिकल विल कमजोर हो गई है. नौकर होते हुए भी बॉस बनकर बैठे हैं. तानाशाह बनकर बैठे हैं, ओपी सिंह उनमें से एक हैं."
"हरियाणा में क्यों बिक रही थार-बुलेट": थार और बुलेट पर डीजीपी के कमेंट पर बोलते हुए दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि "थार और बुलेट पर उन्होंने जो कमेंट किया है, इसके जरिए वो क्या जताना चाह रहे हैं. किसी के पास थार या बुलेट है तो क्या वे गुंडे-बदमाश हैं. अगर ऐसा है तो थार और बुलेट को हरियाणा में क्यों बिकने दिया जा रहा है, थार और बुलेट पर तो हरियाणा में बैन लगा देना चाहिए. ये तानाशाह लोग है."
"मैंने सिक्योरिटी नहीं मांगी थी" : सिक्योरिटी हटाने के फैसले पर बोलते हुए दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि "मुझे मेरी सिक्योरिटी की कोई चिंता नहीं है और ना ही मैंने कोई सिक्योरिटी मांगी थी. एक घटना घटी थी जिसके बाद मुझे सिक्योरिटी दी गई थी, अब वो सिक्योरिटी मुझसे छीन ली गई है. मुझे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है. हरियाणा के आम लोगों की चिंता करिए. ओ पी सिंह को आंखें खोलकर देखना चाहिए, जब बच्चे घर से बाहर जाते हैं, उनकी मां चिंता में रहती है."
"तुझसे डर नहीं लगता ओ.पी.सिंह" : आगे उन्होंने कहा कि " जेजेपी नेताओं को टारगेट करके सिक्योरिटी छीनी गई है. 7 दिसंबर को जेजेपी की रैली के अगले दिन तुगलकी फरमान से हमें डराने की कोशिश है, लेकिन ओपी सिंह हम तेरी गीदड़भभकी से डरने वाले नहीं है. तेरा अहसान नहीं है. ओपी सिंह के कितने दिन बाकी है. नायब सिंह सैनी को समझ जाना चाहिए कि ये आदमी विनाशकाल के रास्ते पर चल पड़ा है. ओपी सिंह को कहूंगा कि सुधर जाओ. पुलिसिया तंत्र को सुधारो. मुझे, मेरे पार्टी के कार्यकर्ता को तुझसे डर नहीं लगता. हमारी हटाई जा रही है, दूसरे लोगों की सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है."
