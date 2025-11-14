Bihar Election Results 2025

ऑपरेशन ट्रैकडाउन की बड़ी सफलता, पंचकूला पुलिस ने बरामद की 14 लाख की हेरोइन और अफीम, तीन तस्कर गिरफ्तार

पंचकूला पुलिस ने ऑपरेशन ट्रैकडाउन को तहत 14 लाख की हेरोइन और अफीम बरामद की. साथ ही तीन नशा तस्करों को गिरफ्तार किया.

Haryana police Operation Trackdown
ऑपरेशन ट्रैकडाउन की बड़ी सफलता (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 14, 2025 at 3:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पंचकूला: हरियाणा पुलिस ने ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की. जिला पंचकूला की क्राइम ब्रांच सेक्टर-26 और एंटी नारकोटिक्स सेल की संयुक्त टीमों ने अलग-अलग मामलों में तीन नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने इनके पास से करीब 14 लाख रुपये की कीमत की हेरोइन और अफीम का नशा बरामद किया है.

पहला मामला: एसीपी क्राइम अरविंद कंबोज ने बताया कि, "12 नवंबर को गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक आरोपी युवक को स्वामी देवीदयाल कॉलेज के सामने मुख्य हाईवे पर काबू किया. आरोपी की पहचान इदनान (28) निवासी सहारनपुर, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है. आरोपी की तलाशी लेने पर उससे 285 ग्राम हेरोइन बरामद की गई, जिसकी बाजारी कीमत लगभग 8 लाख 14 हजार रुपये आंकी गई है."

पंचकूला पुलिस ने बरामद की 14 लाख की हेरोइन और अफीम (ETV Bharat)

तीन दिनों का मिला रिमांड:पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया. उसे तीन दिनों की रिमांड पर लिया गया है,ताकि और जानकारी हासिल हो सके. फिलहाल पुलिस जानने की कोशिश कर रही है कि वो नशे का सामान कहां से लाया था? किसे सप्लाई करने वाला था? इस नेटवर्क में और कौन-कौन शामिल हैं?

दूसरा मामला: एसीपी क्राइम ने आगे बताया कि बताया कि, "दूसरे मामले में एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम ने इंचार्ज प्रवीण की अगुवाई में गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए गांव चौकी रोड, चंडीमंदिर से एक आरोपी को काबू किया, जो बाइक पर सवार होकर अफीम सप्लाई करने जा रहा था. आरोपी की पहचान रामु (42) निवासी जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है. आरोपी की तलाशी के दौरान 1 किलो 342 ग्राम अफीम बरामद हुई, जिसकी कीमत लगभग 6 लाख रुपये आंकी गई.

साथ नशा सप्लाई करने वाला दूसरा आरोपी गिरफ्तार: इसी मामले में पुलिस ने दूसरे आरोपी अजय गुप्ता निवासी सेक्टर-25, पंचकूला को गिरफ्तार किया है, जो रामु के साथ मिलकर अफीम की सप्लाई करता था. आरोपी रामू को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि आरोपी अजय गुप्ता का छह दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया है. पुलिस आरोपियों के सप्लाई नेटवर्क और अन्य जुड़े लोगों की पहचान पता लगाने के प्रयास में है.

