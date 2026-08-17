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हरियाणा पुलिस का ‘ऑपरेशन ट्रैकडाउन’ 15 दिन में 4771 कुख्यात गिरफ्तार, 1406 हिस्ट्रीशीट अपडेट, 241 नई हिस्ट्रीशीट खोलीं

हरियाणा के पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ( ETV Bharat )

चंडीगढ़ः स्वतंत्रता दिवस-2026 के मद्देनजर हरियाणा पुलिस ने 1 से 15 अगस्त तक चलाए गए विशेष अभियान ‘ऑपरेशन ट्रैकडाउन’ के तहत अपराधियों के खिलाफ व्यापक और प्रभावी कार्रवाई की है. इस अभियान के तहत प्रदेशभर में पुलिस ने 4,771 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है. इस दौरान 3,915 आपराधिक मामले दर्ज किए गए, जबकि 621 गंभीर अपराधों में संलिप्त 865 अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया. साथ ही, 1,406 हिस्ट्रीशीट अपडेट की गईं और 241 नए आदतन अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोली गईं. अपराधियों के नेटवर्क पर जारी है प्रहारः ‘ऑपरेशन ट्रैकडाउन’ के तहत हत्या, हत्या के प्रयास, लूट, डकैती, फिरौती, स्नैचिंग, अपहरण, अवैध हथियारों तथा अन्य संगठित अपराधों में संलिप्त अपराधियों की धरपकड़ पर विशेष जोर दिया गया. अभियान के दौरान जिला पुलिस, अपराध शाखाओं, स्पेशल टास्क फोर्स (STF) और अन्य विशेष इकाइयों ने आपसी समन्वय से लगातार कार्रवाई करते हुए अपराधियों के नेटवर्क पर प्रभावी प्रहार किया. ‘ऑपरेशन ट्रैकडाउन’ ने दिखाया दम: हरियाणा के पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने कहा कि ‘ऑपरेशन ट्रैकडाउन’ का उद्देश्य केवल अपराधियों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं, बल्कि अपराधियों और उनके नेटवर्क पर प्रभावी एवं स्थायी प्रहार करना है. प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में 1 से 15 अगस्त तक चलाये गए इस विशेष अभियान में 4,771 कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी हरियाणा पुलिस की मजबूत रणनीति, बेहतर तालमेल और अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति का परिणाम है. तकनीक एवं इंटेलिजेंस आधारित पुलिसिंग पर फोकसः जिला पुलिस, अपराध शाखाओं, एसटीएफ और अन्य विशेष इकाइयों ने आपसी तालमेल के साथ कार्रवाई करते हुए गंभीर एवं संगठित अपराधों में संलिप्त अपराधियों पर शिकंजा कसा है. उन्होंने कहा कि "हरियाणा पुलिस अपराधियों के पुराने रिकॉर्ड की समीक्षा, उनकी गतिविधियों पर निरंतर निगरानी और आपराधिक नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए तकनीक एवं इंटेलिजेंस आधारित पुलिसिंग को और मजबूत कर रही है." पुलिस का स्पष्ट लक्ष्य है कि अपराधी चाहे किसी भी धर्म, जाति व सम्प्रदाय का क्यों न हो, कानून से खिलवाड़ करने की अनुमति किसी को नहीं है, ऐसे लोगो से सख्ती से निपटा जाएगा. ऑपरेशन ट्रैकडाउन का बड़ा असरः पुलिस महानिरीक्षक राज्य अपराध शाखा राकेश आर्य ने बताया कि "ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत हरियाणा पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ व्यापक कार्रवाई करते हुए कुल 258 प्रमुख मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि अभियान के दौरान 28 इनामी एवं वांछित अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया. इनमें 1 लाख रुपये के इनामी 1 आरोपी, 50 हजार रुपये के इनामी 1 आरोपी, 25 हजार रुपये के इनामी 2 आरोपी, 20 हजार रुपये के इनामी 1 आरोपी, 2 हजार रुपये के इनामी 4 आरोपी और 5 हजार रुपये के इनामी 19 आरोपी शामिल हैं. जीरो टॉलरेंस नीति की पर हरियाणा पुलिस कर रही है कामः इन गिरफ्तारियों में एसटीएफ सहित कैथल, नूंह, कुरुक्षेत्र, पलवल, भिवानी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, हिसार, करनाल, सोनीपत, सिरसा, गुरुग्राम और झज्जर पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका रही. 258 प्रमुख गिरफ्तारियां और 28 इनामी अपराधियों की धरपकड़ ऑपरेशन ट्रैकडाउन की प्रभावी कार्रवाई और अपराधियों के खिलाफ हरियाणा पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति को दर्शाती है.