हरियाणा पुलिस के ऑपरेशन ट्रैक डाउन का दिखने लगा असर, गंभीर कांडों के अपराधियों की हो रही है गिरफ्तारी

हरियाणा पुलिस का ऑपरेशन ट्रैक डाउन का प्रभाव दिखने लगा है. राज्य में कई अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है.

Operation Track Down in Haryana
भिवानी डीएसपी अनुप कुमार (Etv Bharat)
Published : November 11, 2025 at 2:30 PM IST

भिवानी/नूंहः हरियाणा पुलिस ने गंभीर अपराधियों को चिह्नित कर उन्हें पकड़ने के लिए एक विशेष अभियान ऑपरेशन ट्रैक डाउन 5 नवंबर से शुरू किया है. यह अभियान आगामी 20 नवंबर तक चलेगा. इसके नतीजे आने शुरू हो गए है. गंभीर किस्म के अपराध में संलिप्त दोषियों को पकड़ने के लिए पुलिस प्राथमिकता के आधार पर कार्य कर रही है. यह बात भिवानी के डीएसपी अनुप कुमार ने सोमवार को ऑपरेशन ट्रैकडाउन अभियान के तहत की गई कार्रवाई की जानकारी देते हुए कही.

क्या बोले भिवानी डीएसपीः डीएसपी अनुप कुमार ने बताया कि " इसके तहत भिवानी जिला में तीन आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है. गिरफ्तार किए गए तीन आरोपियों कृष, शुभम और आयुष ने बीते 11 अप्रैल को गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया था. जिन्हें पकड़ कर सलाखों के पीछे डाल दिया गया है. वहीं इस अभियान को व्यापक रूप देने के लिए हर थाना और चौकी से अपराधियों का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है. हर थाना स्तर पर कम से कम 5 अपराधियों को चिह्नित कर लिस्ट तैयार की गई है. उन्हें अब पकड़ने के लिए खुफिया तंत्र और पुलिस के अन्य संसाधनों का प्रयोग कर धरपकड़ शुरू कर दी गई है."

भिवानी डीएसपी अनुप कुमार (Etv Bharat)

नूंह जिले से कई अपराधी हुए गिरफ्तारः नूंह के एएसपी आयुष यादव ने बताया कि "डीजीपी के आदेशानुसार गंभीर धाराओं के तहत फरार और आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय अपराधियों पर ऑपरेशन ट्रैक डाउन के तहत नजर रखी जा रही है. गिरफ्तार आरोपियों में टॉप 10 मोस्टवांटेड लिस्ट के नाम भी शामिल हैं. उन्होंने बताया कि नियाजम उर्फ नियाजू निवासी खानपुर घाटी थाना नगीना को गिरफ्तार किया गया है. इसके अतिरिक्त जाहिद और साहिद की वर्ष 2022 में हत्या के प्रयास की धाराओं में पिनगवां थाना में दर्ज केस में गिरफ्तारी की गई है. जबकि जाकिर और फारूख को गौ-तस्करी के पिनगवां थाना में दर्ज केस में सीआईए नूंह टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है. साथ ही एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है."

नूंह एएसपी आयुष यादव (Etv Bharat)
OPERATION TRACKDOWN
भिवानी डीएसपी अनुप कुमार
नूंह एएसपी आयुष यादव
OPERATION TRACK DOWN IN HARYANA

