हरियाणा पुलिस के ऑपरेशन ट्रैक डाउन का दिखने लगा असर, गंभीर कांडों के अपराधियों की हो रही है गिरफ्तारी

भिवानी/नूंहः हरियाणा पुलिस ने गंभीर अपराधियों को चिह्नित कर उन्हें पकड़ने के लिए एक विशेष अभियान ऑपरेशन ट्रैक डाउन 5 नवंबर से शुरू किया है. यह अभियान आगामी 20 नवंबर तक चलेगा. इसके नतीजे आने शुरू हो गए है. गंभीर किस्म के अपराध में संलिप्त दोषियों को पकड़ने के लिए पुलिस प्राथमिकता के आधार पर कार्य कर रही है. यह बात भिवानी के डीएसपी अनुप कुमार ने सोमवार को ऑपरेशन ट्रैकडाउन अभियान के तहत की गई कार्रवाई की जानकारी देते हुए कही.

क्या बोले भिवानी डीएसपीः डीएसपी अनुप कुमार ने बताया कि " इसके तहत भिवानी जिला में तीन आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है. गिरफ्तार किए गए तीन आरोपियों कृष, शुभम और आयुष ने बीते 11 अप्रैल को गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया था. जिन्हें पकड़ कर सलाखों के पीछे डाल दिया गया है. वहीं इस अभियान को व्यापक रूप देने के लिए हर थाना और चौकी से अपराधियों का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है. हर थाना स्तर पर कम से कम 5 अपराधियों को चिह्नित कर लिस्ट तैयार की गई है. उन्हें अब पकड़ने के लिए खुफिया तंत्र और पुलिस के अन्य संसाधनों का प्रयोग कर धरपकड़ शुरू कर दी गई है."