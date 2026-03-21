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हरियाणा पुलिस ने लॉन्च की ‘अभेद्य’ मोबाइल ऐप, डीजीपी बोले- 'रंगदारी की कॉल्स पर लगेगी लगाम, देश में पहली अनूठी पहल'

हरियाणा पुलिस की ओर से 'अभेद्य’ मोबाइल ऐप से विदेशों से रंगदारी और डिजिटल अरेस्ट पर रोक लगने का दावा किया जा रहा है.

Haryana DGP Ajay Singhal
हरियाणा के पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 21, 2026 at 6:44 PM IST

6 Min Read
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पंचकूला: हरियाणा पुलिस ने साइबर अपराध, धमकी भरे कॉल्स और रंगदारी (एक्सटॉर्शन) की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के मकसद से ‘अभेद्य’ मोबाइल ऐप लॉन्च की है. यह देश में अपनी तरह का पहला मोबाइल आधारित सुरक्षा प्लेटफॉर्म है, जो नागरिकों को संदिग्ध कॉल्स, धमकी भरे संदेशों, स्टॉकिंग और डिजिटल उत्पीड़न से बचाने में सक्षम होगा. इस पहल के साथ ही हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जहां पर इस प्रकार की अनूठी पहल की गई है.

नव-तकनीक से मजबूत पुलिसिंग: हरियाणा के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अजय सिंघल ने शनिवार को पंचकूला सेक्टर 6 स्थित पुलिस मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान ‘अभेद्य’ ऐप के फीचर्स और कार्यप्रणाली की जानकारी दी. उनके साथ अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक साइबर एवं पुलिस आयुक्त पंचकूला शिबास कबिराज और डीसीपी पंचकूला सृष्टि गुप्ता भी मौजूद रही. डीजीपी ने कहा कि "बदलते समय में अपराधी इंटरनेट आधारित कॉलिंग, फर्जी नंबरों और डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल कर लोगों को डराने और ठगी करने का प्रयास कर रहे हैं. ऐसे में ये ऐप लोगों के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच साबित होगा."

हरियाणा पुलिस ने लॉन्च की ‘अभेद्य’ मोबाइल ऐप, (Etv Bharat)

पद संभालते ही एक्सटॉर्शन कॉल्स के खिलाफ रणनीति पर काम: डीजीपी अजय सिंघल ने कहा कि "पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने एक्सटॉर्शन कॉल्स पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए योजनाबद्ध रणनीति के तहत काम शुरू किया." उन्होंने कहा कि "इस दिशा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा 'जीरो टॉलरेंस' नीति के तहत सख्त एवं स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए थे, जिनके अनुरूप पुलिस ने ठोस कदम उठाए." उन्होंने कहा कि "इस मोबाइल ऐप के माध्यम से डॉक्टरों, ठेकेदारों, व्यापारियों सहित आम लोगों को व्यापक स्तर पर सुरक्षा और राहत मिलेगी."

डर का माहौल बनाने पर आतंकी की श्रेणी: डीजीपी ने कहा कि "जो व्यक्ति भय और आतंक का माहौल बनाने का प्रयास करता है, उसे आतंकवादी की श्रेणी में रखकर कठोर कार्रवाई की जाएगी." उन्होंने कहा कि "देश के भीतर से आने वाली कॉल्स को ट्रेस करना अपेक्षाकृत आसान होता है, जबकि विदेशी नंबरों से आने वाली कॉल्स एक बड़ी तकनीकी चुनौती पेश करती हैं. इससे निपटने के लिए हरियाणा पुलिस के तकनीकी विशेषज्ञों ने दिन-रात मेहनत कर एक सशक्त समाधान विकसित किया, जिसके सफल परीक्षण के बाद इस ऐप को लॉन्च किया गया है." उन्होंने कहा कि "यह पूरी तरह हरियाणा पुलिस की इन-हाउस पहल है, जो उनकी तकनीकी क्षमता और नवाचार का उत्कृष्ट उदाहरण है." डीजीपी ने बताया कि इस ऐप का ट्रायल 25 चयनित उपयोगकर्ताओं द्वारा किया गया, जिसमें इसकी कार्यक्षमता पूरी तरह सफल पाई गई. भविष्य में आवश्यकतानुसार इसमें और सुधार और अपडेट किए जाएंगे."

पुलिस अधीक्षक से लें ऐप का एक्सेस: डीजीपी ने कहा कि "ये ऐप एंड्रॉयड एवं एप्पल दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेगा.हरियाणा पुलिस की सक्रिय कार्यवाही के चलते जनवरी एवं फरवरी 2026 में पिछले वर्ष की तुलना में एक्सटॉर्शन कॉल्स में लगभग 40 प्रतिशत की कमी और अपराध में 8 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है." उन्होंने उम्मीद जताई कि "इस मोबाइल ऐप के शुरू होने से डिजिटल फ्रॉड, साइबर अपराध और एक्सटॉर्शन कॉल्स पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा."

ऐप ऐसे करेगी काम: ‘अभेद्य’ ऐप अज्ञात और संदिग्ध नंबरों से आने वाली कॉल्स और संदेशों की पहचान कर उन्हें उपयोगकर्ता तक पहुंचने से पहले ही रोक देता है. ये विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय, वर्चुअल और अनसेव नंबरों की निगरानी करता है. साथ ही संदिग्ध पाए जाने पर कॉल को स्वतः रिजेक्ट कर नंबर को ब्लॉक कर देता है. यह ऐप संदिग्ध चैट, वॉयस मैसेज, नोटिफिकेशन और वॉयस नोट को भी डिवाइस से हटा देता है, जिससे उपयोगकर्ता किसी भी प्रकार के मानसिक दबाव या भय से सुरक्षित रह सके. इसके अलावा विदेशों से आने वाली संदिग्ध कॉल्स पर भी नजर जाएगी. इससे एक तरफ उपयोगकर्ता मानसिक दबाव से दूर रहेगा, वहीं दूसरी ओर संदिग्ध कॉल करने वाले व्यक्ति को हरियाणा पुलिस द्वारा बैकहैंड से ट्रेस किया जाएगा.

अभेद्य-2.0: और मजबूत सुरक्षा प्रणाली: ‘अभेद्य-2.0’ इस ऐप का अपडेटेड वर्जन है, जिसके माध्यम से न केवल इंटरनेट आधारित फ्रॉड कॉल्स, बल्कि सामान्य कॉल्स पर भी नियंत्रण संभव होगा. इसमें अज्ञात अंतरराष्ट्रीय कॉल्स, संदिग्ध घरेलू कॉल्स (यूजर विकल्प अनुसार), और प्राइवेट या हिडन नंबरों को ब्लॉक करने की सुविधा दी गई है, जबकि केवल सेव एवं सत्यापित नंबरों से कॉल की अनुमति होगी. यह ऐप नागरिकों को धमकी भरे कॉल्स, रंगदारी के प्रयासों और साइबर अपराध से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. इससे अपराधियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले गुमनाम संचार माध्यमों पर रोक लगेगी और उनकी पहचान एवं ट्रैकिंग कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए अधिक आसान हो सकेगी.

ड्यूल ओटीपी सिस्टम से डिजिटल अरेस्ट से सुरक्षा: डीजीपी ने बताया कि 'डिजिटल अरेस्ट' जैसी उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए हरियाणा पुलिस शीघ्र ही 'ड्यूल ओटीपी सिस्टम' लागू करने जा रही है. इस पहल के तहत एचडीएफसी बैंक के अधिकारियों के साथ मिलकर काम किया जा रहा है. शुरुआती चरण में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के खाताधारकों को इसमें शामिल किया जाएगा. इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी भी वित्तीय लेन-देन के लिए आने वाला ओटीपी मूल खाताधारक के साथ-साथ उनके परिजन-जैसे बेटे, बेटी या अन्य विश्वसनीय सदस्य के पास भी भेजा जाएगा. दोनों की पुष्टि के बाद ही ट्रांजेक्शन को स्वीकृति दी जाएगी. इसके अलावा खाताधारकों के बैंक लेन-देन की सीमा (ट्रांजेक्शन लिमिट) भी निर्धारित की जाएगी, जिससे किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी की संभावना को कम किया जा सके. डीजीपी ने कहा कि इस व्यवस्था के लागू होने से 'डिजिटल अरेस्ट' जैसे साइबर अपराधों पर प्रभावी रोक लगेगी." उन्होंने बताया कि "इस संबंध में आरबीआई और अन्य विभिन्न बैंक अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर विस्तृत रूपरेखा तैयार की जा रही है."

हरियाणा पुलिस का संकल्प: डीजीपी अजय सिंघल ने कहा कि "हरियाणा पुलिस प्रत्येक अपराधी को ट्रेस कर कानून के दायरे में लाने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने नागरिकों से अपील में कहा कि वे ‘अभेद्य’ ऐप का अधिक से अधिक उपयोग करें और सुरक्षित डिजिटल समाज के निर्माण में पुलिस का सहयोग करें. हरियाणा पुलिस 'सेवा, सुरक्षा, सहयोग' के अपने मूल मंत्र के साथ जनता की सुरक्षा के लिए काम करती रहेगी."

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