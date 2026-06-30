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'हरियाणा पुलिस को बनाया जा रहा है स्मार्ट, करोड़ों रुपये किया जा रहा खर्च'- डीजीपी अजय सिंघल

करोड़ों रुपये के फंड से हरियाणा पुलिस सशक्त किया जा रहा है. डीजीपी अजय सिंघल इस बारे में विस्तार से जानकारी दी.

Haryana DGP Ajay Singhal
डीजीपी अजय सिंघल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 30, 2026 at 9:06 PM IST

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पंचकूला: हरियाणा पुलिस को आधुनिक, स्मार्ट और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की दिशा में करोड़ों रुपये की लागत से विभिन्न योजनाओं को साकार रूप देने पर काम किया जा रहा है. हरियाणा के डीजीपी अजय सिंघल ने मंगलवार को पुलिस आधुनिकीकरण, वेलफेयर, साइबर क्राइम और कानून-व्यवस्था के रोड मैप बारे जानकारी दी. उन्होंने बताया कि "प्रधानमंत्री के 'स्मार्ट पुलिस' विजन को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मार्गदर्शन में पुलिस के इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीकी संसाधनों को मजबूत किया जाएगा."

पुलिस वेलफेयर पर करोड़ों रुपये खर्च: डीजीपी अजय सिंघल ने कहा कि "कार्यभार संभालने के बाद सबसे पहले उन्होंने पुलिस वेलफेयर पर ध्यान केंद्रित किया. उन्होंने कहा कि 80 हजार की पुलिस फोर्स के वेलफेयर के लिए नई योजना शुरू की गई थी, जिसमें- शगुन, हॉस्टल, मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस मैनेजमेंट व अन्य शामिल हैं." बताया कि "वर्ष 2025 में पुलिस वेलफेयर पर करीब साढ़े 500 करोड़ रुपये खर्च किए गए, जबकि मई 2026 तक 9 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं."

हरियाणा पुलिस को बनाया जा रहा है स्मार्ट (ETV Bharat)

इंफ्रास्ट्रक्चर-मॉर्डनाइजेशन को 750 करोड़: डीजीपी अजय सिंघल ने कहा कि "पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर एवं मॉर्डनाइजेशन के लिए सैद्धांतिक तौर पर 750 करोड़ रुपये को स्वीकृति मिली है, इस फंड को 2 वर्ष में खर्च करना है. इससे पुलिस थानों, पुलिस लाइन, ऑफिस व आवासीय क्षेत्र पर खर्च किया जाएगा." उन्होंने बताया कि "इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सब-स्कीम के तहत 120 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं, जिससे एफएसएल मॉर्डनाइजेशन, साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर, टेलीकॉम, वीसी सुविधा व इक्विपमेंट को मॉडर्नाइज करने पर खर्च किया जाएगा."

निर्भया फंड से महिलाओं की सुरक्षा: डीजीपी अजय सिंघल ने कहा कि "हरियाणा पुलिस विभाग को केंद्र सरकार से भी निर्भया फंड के तहत 100-200 करोड़ रुपये का फंड मिलने की उम्मीद है. इस निर्भया फंड के तहत प्रस्तावित कार्यों में कामकाजी महिलाओं के लिए पोर्टल बनाना, सीसीटीवी, पीसीआर व अन्य पहल शुरू की जाएंगी. बताया कि कुल मिलाकर 980 करोड़ रुपये का इस्तेमाल 237 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर किया जाएगा, जोकि हरियाणा पुलिस के लिए ऐतिहासिक माइलस्टोन है."

इन जिलों में इतने करोड़ होंगे खर्च: डीजीपी अजय सिंघल ने बताया कि "जारी कार्यों, योजनाओं व भविष्य के लिए प्रस्तावित कार्यों पर कुल 970 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इनमें से गुरुग्राम में 113 करोड़ रुपये, फरीदाबाद में 30 करोड़, झज्जर में 27 करोड़ व पंचकूला में 21 करोड़ समेत ऐसे ही अन्य जिलों में भी इस फंड का इस्तेमाल किया जाएगा. डीजीपी ने बताया कि वर्ष 2024-25 में करीब 194 करोड़ के प्रोजेक्ट शुरू किए गए थे. जबकि वर्ष 2026-27 में 95 करोड़ का बजट मिला है और सप्लीमेंट्री में यह 330 करोड़ रुपये का हो जाएगा. जबकि अगले वर्ष और 350 करोड़ का फंड मिलेगा." उन्होंने बताया कि मार्च 2028 तक करीब 980 करोड़ रुपये खर्च किए जाने की संभावना है, जिससे हरियाणा पुलिस विभाग आधुनिक होगा और क्षमता बढ़ेगी. उन्होंने कहा लक्ष्य साफ है कि हरियाणा पुलिस को सक्षम व इंफ्रास्ट्रक्चर के मद्देनजर आधुनिक फोर्स बनाना है. इस दौरान डीजीपी ने पुलिस विभाग के अन्य कार्यो व योजनाओं समेत मुख्यमंत्री द्वारा बजट सेशन के दौरान की गई घोषणाओं बारे भी जानकारी दी.

AI पर काम और 1930 को सरल बनाया: डीजीपी अजय सिंघल ने बताया कि "हरियाणा पुलिस ही नहीं, एमएचए भी AI की संभावित चुनौतियों और सुविधाओं पर काम कर रहा है." उन्होंने बताया कि AI के दुरुपयोग को रोकना पुलिस के लिए चुनौती जरूर है, जिसके चलते संभावित पहलुओं पर काम जारी है. यहां डीजीपी ने 1930 हेल्पलाइन सुविधा की जटिलता को खत्म कर इसे सरल बनाए जाने बारे जानकारी दी. उन्होंने बताया कि अब ई-जीरो एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की गई है. साइबर फ्रॉड व अन्य मामलों संबंधी सूचना सूचना मिलने पर अब तुरंत ई-जीरो एफआईआर दर्ज की जाएगी. नतीजतन साइबर फ्रॉड के मामलों में अकाउंट को तुरंत फ्रीज कर पैसे ब्लॉक कर दिए जाएंगे.

ई-जीरो एफआईआर सुविधा: उन्होंने बताया कि ई-जीरो एफआईआर की शुरुआत का मकसद किसी द्वारा कहीं से भी शिकायत दर्ज करवा पाना है. डीजी ने बताया कि दो दिन में 28 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं. बताया कि एफआईआर दर्ज करके केस को जांच के लिए संबंधित पुलिस को भेज दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग की एफआईआर का सालाना आंकड़ा करीब पांच हजार एफआईआर है, जोकि ई-जीरो एफआईआर सुविधा शुरू होने से बढ़ जाएगा लेकिन इसे जनहित में शुरू किया गया है. इस दौरान डीजीपी ने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में प्रदेश में अपराध दर में 8 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है.

हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन: डीजीपी अजय सिंघल ने बताया कि हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन की स्थापना वर्ष 1989 में हुई थी, जो 37 वर्षों से प्रभावी रूप से कामकाज कर रही है. उन्होंने बताया कि मौजूदा समय में पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन के पास 14 विभागों के कामकाज की जिम्मेदारी है. फिलहाल यूनिट 60 करोड़ के प्रोजेक्ट तैयार कर चुकी है और 267 परियोजनाओं पर काम जारी है.

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